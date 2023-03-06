 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем Байден искал у себя мозг? - Виталий Коротич
15:41 07.03.2023

"Обследуют как лошадь, которую цыгане продают": зачем хирурги проверяли наличие мозга у Джо Байдена
Политолог Коротич объяснил, зачем Байден искал у себя мозг

Александр ГАМОВ

Как сообщают СМИ, Джо Байден рассказал, как перенес операцию, "целью которой было установить - есть ли у него мозг". Об этом он сообщил на конференции Международной ассоциации пожарных в Вашингтоне в понедельник 6 марта. Стенограмма выступления президента США опубликована на официальном сайте Белого дома.

Как поведал Байден, ему пришлось пережить операцию после двухдневной поездки, во время которой его преследовали ужасные головные боли. "Как бы там ни было, - сказал президент США, - им пришлось пару раз снять верх моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг". Операция, как заметил Байден, длилась 9 часов и спасала ему жизнь.

Эти неожиданные новости я обсудил с известным журналистом и общественным деятелем Виталием Коротичем.

- Виталий Алексеевич, я прочитал эту информацию и подумал – может, господин Байден нас просто разыгрывает?

- Дело в том, что сейчас, и всегда, человек, который хочет претендовать на президентство в Америке, должен пройти подробнейшее медицинское обследование. И скрыть ничего нельзя!

То есть, Байден, которого "подозревают" в том, что у него мозг - "то ли есть, то ли нет, работает или не работает"… И это все уже у всех навязло в ушах. Так вот - ему надо было каким-то образом ответить уже четко на эти вопросы.

- Вы серьезно?

- Я думаю, что эти вопросы предвыборные, вопросы, которые должны объяснить американцам, что вообще все не так страшно с его мозгом, его (мозг? - А.Г.) видели и он вообще работает. Но я не убежден, что и в таком состоянии, конечно, Байдену можно идти на президентство. Ну, это мое мнение…

Просто сейчас не о чем говорить. Он рапортовал о том, что вообще ничего страшного, его мозг рассмотрели глазами и он в порядке. Давайте подождем пару дней.

- Вы же каждую ночь общаетесь с американскими друзьями, коллегами, их это не шокирует?

- Дело в том, что любого кандидата в президенты, даже более-менее заметного в государственной должности, обследуют как вообще лошадь, которую цыгане продают.

Всячески проверяют его, не дай Бог, что-нибудь не так. Я это хорошо знаю, потому что тоже удивлялся одно время, когда жил в США, пока не привык.

И объявляют там абсолютно обо всем, объявляют любым образом. Есть ли у него запоры, спит он хорошо или плохо…

И все это объясняется, потому что американцы, избирая кого-то в президенты, хотят, чтобы это был человек со здоровьем чемпиона мира по боксу. Ну, посмотрим.

- Вот это заявление, что "мозг есть у Байдена", значит ли, что он все-таки снова собрался в президенты?

- Дело в том, что ни одна правящая партия пока не смогла представить авторитетного и бесспорного кандидата на пост хозяина Белого Дома. И Байден - это просто одна из возможных кандидатур.

Ну, а то, что его мозг вскрывали и осмотрели, совершенно нехорошо его характеризует. Потому что человек, у которого уже поковырялись в мозгу, далеко не всегда самый здоровый. Потому что мозг - такая машинка, которую лучше не трогать.

Я еще никаких писем ни от кого не получал, но, думаю, вся Америка будет это обсуждать.

Ну, что делать, вот так они избирают, такая у них жизнь. Они его - своего избранника - совершенно не собираются уважать и посыпать золотом, они хотят, чтобы он нормально работал.

Поскольку в этой работе какую-то часть выполняет мозг, избиратели хотят, чтобы этот мозг был нормальным – вот Байден и оправдывается…

- Понял.

Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678192860


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