В Якутии найден самый древний в мире алмаз. Маленький - 0,3 мм, но ему - 3,6 млрд лет!

17:36 07.03.2023

В Якутии ученые обнаружили алмаз возрастом около 3,6 млрд лет, что делает его древнейшим на Земле. Об этом 6 марта пишет издание "Наука в Сибири" со ссылкой на научного руководителя Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН, академика Николая Похиленко.



Образец нашли в породах кимберлитовой трубки Удачная в Якутии - на одной из самых крупных месторождений этого минерала России. Похиленко отметил, что кристаллик мог появиться их силикатного или сульфитного расплава. Его размер составляет 0,3 мм. Ученые установили, что алмаз был захвачен растущим оливином в толще земной мантии на глубине примерно 180 км при высокой температуре в свыше 1400 градусов и давлении на уровне более 5,5 ГПа.



Как пояснил специалист, большинство более поздних алмазов образовались уже в остывшей литосфере.



"Кристалл из Удачной на сегодня, видимо, древнейший на Земле: по крайней мере, среди тех, что держал в руках и изучил человек", - сказал Похиленко.



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