США. В ловушке мечтаний о гегемонии, - Эндрю Басевич

20:09 07.03.2023

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 07.03.2023 |



Когда привилегированное место в международном порядке исчезает…



Любопытную статью опубликовал американский журнал Foreign Affairs. Автор статьи Эндрю Басевич – почетный профессор международных отношений и истории Бостонского университета, председатель правления Института ответственного государственного управления Куинси. Это предупреждение американскому правящему классу, оказавшемуся "в ловушке ложных мечтаний".



В сознание американцев старательно внедрялся миф о том, что именно США нанесли поражение Третьему рейху и Японии, в результате чего "эти два события слились в коллективном воображении страны…: глобальное лидерство США, подкрепленное превосходящей военной мощью, стало категорическим императивом".



"На самом деле, – пишет Басевич, – с трудом добытая победа 1945 года оказалась… источником иллюзий. В 1960-х дорогостоящая и вызывавшая разногласия война во Вьетнаме, казалось, развеяла эти иллюзии; крах коммунизма в конце 1980-х на мгновение возродил их. Злоключения Вашингтона после 11 сентября, когда он вел глобальную "войну с терроризмом", еще раз разоблачили заявления о военном превосходстве США как надуманные".



Басевич подвергает разгромному анализу практически все войны, которые вели США в последние годы. "Размышлять о ведении и последствиях американских войн (и различных тайных интервенций) с 1950 года значит столкнуться с ужасающим послужным списком безрассудства, должностных преступлений и расточительства".



Все эти войны приводили "к растрате громадных американских богатств и тысяч американских жизней (не говоря уже о сотнях тысяч неамериканских жизней). По оценке проекта Costs of War Университета Брауна, военные действия США после терактов 11 сентября обошлись примерно в 8 триллионов долларов, что в несколько десятков раз превышает сумму, одобренную в рамках широко разрекламированной инициативы Байдена "Создание лучшей Америки".



Войну США в Ираке автор статьи называет "провалом", а войну в Афганистане – "безрассудным поступком, кульминацией которого стал хаотичный и унизительный вывод войск в 2021 году". Подвергает он критике и политику США в отношении событий на Украине. Эта политика, считает он, может привести "к пагубной расплате".



Басевич напоминает, что весь период холодной войны политика США базировалась на "строго секретном" документе NSC-68, составленном в 1950 году отделом планирования политики Госдепартамента США. Положений этого документа Вашингтон продолжает придерживаться и сегодня. "Этот идеологически заряженный документ установил параметры политики США на протяжении всей холодной войны. В нем свободному обществу противопоставлялось "рабовладельческое общество" Советского Союза, которое требовало "всеобщей власти над всеми людьми в пределах Советского государства без единого исключения" наряду с "всеобщей властью над всеми коммунистическими партиями и всеми государствами, находившимися под советским господством… NSC-68 обосновывал американскую гегемонию".



Сейчас эти постулаты уже не работают. А результаты установления американской гегемонии "были в лучшем случае неоднозначными".



Разрекламированный "конец истории" привел к однополярному порядку, в котором единственная сверхдержава представала "незаменимой нацией". Сегодня такие фразы попадают в ту же категорию, что "бремя белого человека" или "война, которая положит конец всем войнам": звучит только иронически. Тем не менее эти фразы отражают опьянение, охватившее американскую политическую элиту после 1989 года. "Никогда еще страна… не создавала большего хаоса, чем Соединенные Штаты после холодной войны".



США продолжают следовать постулатам документа NSC-68, хотя сталкиваются "с растущим потоком проблем". Среди этих проблем, стоящих перед Америкой, Басевич называет "подъем Китая… потерю контроля над южной границей США… стремительный рост смертности, связанной с наркотиками… внутренние потрясения, вызванные поляризацией по расовым, этническим, социально-экономическим, партийным и религиозным признакам".



Все это было вызвано нежеланием Америки расставаться с ею же созданным мифом своего превосходства. "Большая стратегия США погрязла в клубке непризнанных противоречий. Главным среди них является упорство Вашингтона в том, что Соединенные Штаты должны поддерживать… модель милитаризованного глобального лидерства, даже если актуальность этой модели уменьшается, ресурсы ее реализации истощаются, а перспективы сохранения привилегированного места страны в международном порядке исчезают".



Басевич не призывает Вашингтон отказаться от идеи глобального доминирования, но считает, что сейчас Америке надо сосредоточиться на решении, прежде всего, внутренних проблем.



"Если Соединенные Штаты не наведут порядок в своем доме, у них мало шансов сохранить глобальное лидерство… Вашингтону необходимо срочно последовать совету, который Кеннан дал в 1948 году и который проигнорировали поколения политиков: избегать ненужной войны, выполнять обещания, содержащиеся в учредительных документах страны, и обеспечивать рядовым гражданам перспективу достойной жизни. А для начала – преобразовать вооруженные силы США в силу, предназначенную для защиты американского народа, а не для того, чтобы служить инструментом глобального проецирования мощи".



Совет разумный, но американский правящий класс не производит впечатление способного выбраться "из ловушки мечтаний о гегемонии".



7 марта 23