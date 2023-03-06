 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Очищение близко? Последний писк "элитных" дерипасок, - А.Халдей
21:27 07.03.2023

Почему Дерипаска учит Путина воевать
беда, когда купцы начинают пытаться руководить войной
Александр Халдей
7 марта 23
Самая главная проблема СВО – это гибридная структура российской элиты, в которой сосуществуют как старые ельцинско-либеральные, так и новые, путинско-консервативные сегменты. У них разные базовые мировоззрения, они эффективны в разных экономико-политических системах, однако они являются двумя частями одного политического класса России.

За год России, перешедшей от состояния холодной войны с Западом к горячей войне с ним, пусть даже через украинскую прокси-прокладку, понадобились новые идеи и навыки. Россия изменилась, ей нужны другие концепции, но старая элита их не знает, она в них все теряет, и потому тянет назад, убеждает в грядущем поражении.

На Красноярском экономическом форуме О. Дерипаска убеждает всех в том, что госкапитализм неэффективен, денег хватит лишь на год с небольшим, а потом ужасный конец. Его сторонники повторяют: милитаризация экономики – это путь в могилу для любого государства. Снаряды нерентабельны, они разрушают дома и квартиры, но очень выгодны производителям.

Это подводящие аргументы, а сам вывод читатель должен сделать сам: экономика России войны не выдержит, войну надо прекращать в этом году. Как прекращать? Сами знаете как. Брать и прекращать. Что прекращать? Все прекращать. Без деталей. Для понимающего довольно. Так работает либеральная пропаганда, это ее технология, независимо от идейного содержания. Люди верят в свои, а не чужие выводы, так помогите им к этим выводам подойти.

Это манипуляция, но тонкая. Пушки вместо масла хуже, чем масло вместо пушек. Снаряды попадают исключительно в квартиры и дома, но вовсе не в огневые точки врага. Война нерентабельна, а наживаются только производители оружия. Осталось только добавить: да здравствует плен, самая рентабельная система! Сдайся – и тебя будут кормить в лагере, а оружие поверни против командиров и комиссаров.

Дерипаску со товарищи понять можно – он при госкапитализме никогда бы так не разбогател и не прожил такую полную приключений и увлекательных путешествий на яхте с интересными спутницами жизнь. Те, кто не смог так же, но завидует и хочет иметь свой шанс на такое же, тоже понятны. Им рассказать о рентабельности Великой Отечественной войны? О рентабельности Победы? О нерентабельности поражения? Полноте. Не поймут-с, азиаты.

Как можно нормально воевать с консолидированным и мотивированными врагом, будучи сами внутри себя разрозненными и дезориентированными? Люди не знают, кого им слушать, кому верить и за кем следовать. Власть старые элиты щадит. Устами Дерипаски говорит 3/4 российской бизнес-административной офшорной элиты. Это нэпманы, оказавшиеся в 1941 году перед лицом гитлеровского нашествия. Мог ли НЭП с его бухаринским лозунгом "Обогащайтесь!" выиграть ту войну? Ни за что и никогда.

Разговоры о нерентабельности военной экономики – это разговоры о нерентабельности битвы за Родину. О нерентабельности войны. Интересно, а зачем тогда НАТО так вооружается? Дерипаске со товарищи прочитать бы лекцию о нерентабельности пушек вместо масла в США. Но не приглашают. Остается Красноярск.

В одном Дерипаска прав: такая экономика (и такая политика) еще год такой войны могут и не выдержать. Наши упитанные элиты до смерти не хотят перемен, но враг не даст. Придется менять подходы к мобилизации и экономике военного времени. Война – самое рентабельное дело, если ее выигрывать, конечно. Англосаксы подтвердят.

Рынок и война – две вещи несовместные, как гений и злодейство. Рынок скорее продаст победу, чем завоюет ее – такова логика и природа рынка. Войну выигрывает только госкапиализм. Управляемый суровой рукой жесткого вождя.

Беда, когда купцы начинают пытаться руководить войной. Война для них безумие. Для них самое разумное – продать свою армию, население и территорию противнику. Где вы еще найдете такую рентабельность? Что потом? А они так далеко не думают. Чем дольше они влияют, тем дальше от нас победа.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678213620


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