New York Times веселит: за диверсией на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка))

22:00 07.03.2023 The New York Times

США

07 марта 2023

Разведданные дают основание полагать, что за диверсией на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка

NYT: диверсию на "Северных потоках" совершила "проукраинская группировка"

Место утечки на газопроводе Северный поток - 2



Новые разведданные дают основание полагать, что диверсию на трубопроводах "Северный поток" совершила "проукраинская группировка", сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц. По их данным, диверсантами якобы были граждане России или Украины.



Адам ЭнтусДжулиан БарнсАдам Гольдман



Новые разведданные, изученные американскими чиновниками, дают основание предположить, что за прошлогодней атакой на "Северные потоки" стоит проукраинская группировка. Это новый шаг к тому, чтобы определить ответственных за диверсию, которая на несколько месяцев поставила в тупик следователей по обе стороны Атлантики.

Американские чиновники заявили, что у них нет доказательств причастности к этой операции Владимира Зеленского или его ближайших помощников. У них также нет подтверждений, что преступники действовали по указанию каких-либо украинских государственных служащих.



Дерзкая атака на газопроводы, которые связывают Россию с Западной Европой, стала предметом общественных спекуляций на тему того, кто виноват, - Москва или Киев, Лондон или Вашингтон - и по-прежнему остается одной из самых главных неразгаданных тайн вооруженного противостояния России с Украиной.

Некоторые чиновники считают, что Киев и его союзники имеют наиболее логически обоснованный потенциальный мотив. На протяжении многих лет они выступали против этого проекта, называя его угрозой национальной безопасности, поскольку он упростит России продажу газа в Европу. Украинское правительство и военная разведка заявили, что не причастны к подрывам и не знают, кто за ними стоит.



Официальные лица США заявили, что многого не знают о злоумышленниках и их принадлежности. Новые разведданные дают основания предположить, что они были противниками Владимира Путина, но в них нет конкретики ни о членах группы, ни о том, кто руководил операцией и оплачивал ее. Американские чиновники отказались раскрыть характер разведданных, как они были получены или какие-либо подробности о весомости содержащихся в них доказательств. Они заявили, что нет никаких конкретных выводов по этому поводу, оставляя открытой возможность того, что диверсия могла быть проведена в частном порядке при помощи марионеточных сил, имеющих связи с украинским правительством или его службами безопасности.



Некоторые первоначальные предположения США и Европы касались возможной виновности России, особенно учитывая ее мастерство в подводных операциях, хотя и неясно, какие мотивы у Кремля могут быть для диверсии против своих же трубопроводов, учитывая, что они были важным источником доходов и средством влияния на Европу. По одной из оценок, стоимость ремонта трубопроводов составляет около 500 миллионов долларов. Американские официальные лица говорят, что они не нашли никаких доказательств причастности российских властей к подрывам.



Чиновники, которые изучали разведданные, считают, что, вероятнее всего, группировка состояла из граждан России или Украины, либо из их "комбинации". Официальные лица США заявили, что ни американские, ни британские граждане не были замешаны в диверсии.



Трубопроводы были уничтожены в сентябре в результате глубоководных взрывов, что американские чиновники тогда назвали диверсией. Европейские чиновники публично предположили, что атака на "Северный поток", вероятно, спонсировалась государством - возможно, из-за изощренности, с которой преступники установили и привели в действие взрывчатку на дне Балтийского моря и остались при этом незамеченными. Официальные лица США не заявляли публично, что операция была профинансирована каким-либо государством.



Как заявляют американские чиновники, которые ознакомились с новыми разведданными, вероятнее всего, с установкой взрывчатки помогали опытные водолазы, которые, судя по всему, не работали на военные или разведывательные службы. Но не исключено, что преступники могли ранее пройти специальную подготовку какого-либо государства.



Официальные лица заявили, что в имеющейся у американских разведслужб и их европейских партнеров информации по-прежнему есть огромные пробелы. Но они отмечают, что новые данные могут стать первой значительной зацепкой, появившейся в рамках нескольких строго секретных расследований. Их выводы чреваты глубокими последствиями для коалиции, поддерживающей Украину.



Любое предположение о причастности Киева - прямое или косвенное - может навредить хрупким отношениям между Украиной и Германией и ослабить поддержку немецкой общественности, которая смирилась в высокими ценами на электроэнергию во имя солидарности.

Американские чиновники разошлись во мнениях относительно того, какое значение следует придавать новой информации. Все они говорили на условиях анонимности, чтобы не обсуждать секретные разведданные и вопросы "чувствительной" дипломатии.

Официальные лица США заявили, что новые данные повысили их оптимизм касательно того, что американские разведслужбы и их европейские партнеры смогут найти больше информации, которая поможет им достичь однозначного вывода о виновных. Неясно, сколько времени займет этот процесс. Не так давно американцы обсудили новые данные со своими европейскими коллегами, которые взяли на себя ведущую роль в расследовании диверсии.

Пресс-секретарь ЦРУ отказалась от комментариев. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома передал вопросы о трубопроводах европейским властям, которые проводят собственное расследование.



"Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" - это трубопроводы протяженностью 1200 километров, которые пролегают от северо-западного побережья России до города Любмина на северо-востоке Германии. Строительство первого трубопровода обошлось более чем в 12 миллиардов долларов и было завершено в 2011 году.

"Северный поток – 2" стоил немного меньше и был готов в 2021 году, несмотря на возражения официальных лиц из США, Великобритании, Польши и Украины, которые предупреждали, что он усугубит зависимость Германии от российского газа. Они считали, во время будущего дипломатического кризиса между Западом и Россией, Москва сможет шантажировать Берлин сокращением поставок своего газа, в которых немцы сильно нуждались, особенно в зимние месяцы. (За последний год Германия избавилась от этой зависимости.)



В прошлом году после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме Байден заявил, что решение Путина начать конфликт с Украиной определит судьбу "Северного потока – 2". "Если Россия вторгнется, то есть если ее танки и войска снова пересекут границу Украины - "Северного потока – 2" больше не будет, - сказал Байден. - Мы положим ему конец".



Когда его спросили, как именно он собирается это сделать, Байден уклончиво ответил: "Я вам обещаю, мы сможем это сделать".

Пару недель спустя Шольц объявил, что его правительство заблокирует ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Через два дня после этого Россия начала спецоперацию.

После взрывов трубопроводов в сентябре возникло множество предположений о том, что произошло на морском дне вблизи датского острова Борнхольм.

Польша и Украина сразу же обвинили Россию в установке взрывчатки, но не представили никаких доказательств.

Москва, в свою очередь, обвинила Лондон в проведении диверсии - также без доказательств. Россия и Великобритания отрицают свою причастность к подрывам.

В прошлом месяце журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал на платформе Substack статью, в которой сделал вывод, что Соединенные Штаты провели эту операцию по указанию Байдена. В качестве аргумента Херш привел угрозу президента "положить конец" "Северному потоку – 2", прозвучавшую до начала СВО, а также аналогичные заявления других высокопоставленных американских чиновников.

Официальные лица США заявляют, что Байден и его помощники не санкционировали операцию по уничтожению "Северных потоков", и утверждают, что США к ней не причастны. Источник - ИноСМИ

