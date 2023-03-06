Артемовск. Отчалил к Бандере матерый нацик-херой Украины комбат Коцюбайло

22:25 07.03.2023

В бою под Артемовском погиб один из лидеров "Правого сектора"

Зеленский сообщил о гибели одного из лидеров "Правого сектора" Коцюбайло под Артемовском



В бою под Артемовском (украинское название - Бахмут) погиб один из лидеров "Правого сектора" (запрещенная в России экстремистская организация), комбат 67-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Коцюбайло с позывным Да Винчи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.



"Один из самых молодых героев Украины. Один из тех, чья личная история, характер, мужество навсегда стали историей, характером и мужеством Украины", - говорится в подписи к видео с выступлением президента Украины.



1 декабря 2021 года Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины и медалью "Золотая звезда".



В апреле того же года американская газета New York Times опубликовала материал, в котором говорилось, что подразделение Коцюбайло содержит в городе Авдеевка домашнего волка. Дикое животное находилось в клетке возле офиса командира. "Командир Дмитрий Коцюбайло - боевой псевдоним Да Винчи - шутит, что бойцы кормят его костями русскоязычных детей", - говорилось в статье.