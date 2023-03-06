Тбилиси. Спецназ слезоточивым газом и водометами разгоняет протестующих "саакашистов"

23:10 07.03.2023

В Тбилиси полиция применила слезоточивый газ и водомет для разгона протестующих



В столице Грузии спецназ применил слезоточивый газ и водомет для разгона протестующих у здания парламента, сообщает Zakon.kz.

Ситуация у парламента Грузии в центре Тбилиси накалилась после того, как участникам акции стало известно о принятии законопроекта об "иноагентах". Организаторы акции, среди которых лидеры оппозиционных партий, решили устроить цепь вокруг здания , передает ТАСС.



Полиция в Тбилиси применила водометы и слезоточивый газ против участников акции.



Как подчеркивает МВД страны, в случае если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства.



В прошлом месяце в парламенте Грузии были зарегистрированы две версии проекта закона об иноагентах - грузинская и американская. Грузинская версия предполагает, что иноагентом является юрлицо, которое получает из-за рубежа свыше 20% своего финансирования. Физлиц данный законопроект не затрагивает. В то же время американская версия (является переводом закона США о регистрации иностранных агентов) более жесткая. Она рассматривает в качестве иноагентов и юрлиц, и физлиц. Кроме этого, она предусматривает уголовную ответственность.



В феврале Европарламент призвал Тбилиси освободить Саакашвили.



Конст. Вноровский