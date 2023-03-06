 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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WSJ: США не готовы к эпохе конфликтов "великих держав"
00:10 08.03.2023

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом АО "РС-Балт" либо касается деятельности иностранного агента АО "РС-Балт". 18+

Власти США в настоящее время не готовы к конфликтам с "великими державами", в частности, с Россией и Китаем, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны США из числа нынешних и бывших чиновников.

Издание отмечает, что в эпоху конфликтов "великих держав" Вашингтон вступил пять лет назад, однако для успешного ведения борьбы существуют препятствия. В частности, собеседники издания указали на отставание в переходе к новым тактикам из-за войн в Ираке и Афганистане и сосредоточения на борьбе с терроризмом; "погоню" за не оправдавшим себя дорогим оружием; разногласия в правительстве относительно оборонных бюджетов и "срочности угрозы со стороны Пекина"; сокращение числа производителей оружия; потенциальную нехватку персонала в вооруженных силах. Кроме того, ресурсы США поглощает Украина.

Издание также подчеркивает наращивание военного потенциала Пекином и возможные проблемы Вашингтона в случае развязывания конфликта в азиатском регионе. По данным WSJ, как минимум в двух военных играх Пентагона, имитирующих подобные боевые действия, США испытывали серьезные трудности.

Для разрешения этих проблем США получили право пользоваться новыми базами в Японии и на Филиппинах и увеличили финансирование исследований и разработок в военной области, рассказали источники издания. Однако есть опасения, что передовые вооружения будут готовы не раньше 2030-х, а Китай, по словам представителей ЦРУ, хочет быть готовым к силовому возвращению Тайваня в 2027 году.

Источник - Росбалт
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