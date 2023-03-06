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РосОлигархат продолжает спасать шкурку
00:12 08.03.2023

Запад продолжает грабить русских "индейцев", вне зависимости от их отношения к СВО
Почему наши олигархи продолжают продавать Родину в надежде выторговать прощение?

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Аверин
Анатолий Баранов

Российский олигарх Олег Тиньков считает, что никогда не должен был попадать под западные санкции. По его словам, власти Великобритании допустили ошибку при включении его в санкционный список.

"Я никогда не должен был попадать под санкции, но я понимаю, что в трудных ситуациях могут быть допущены ошибки", - заявил Тиньков, выразив надежду на скорое исправление совершенной ошибки.

Ранее Тиньков обратился в Министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. Он призвал МИД Британии снять с него ограничением и подчеркнул, что подобное решение стало бы правильным.

"Снятие с меня санкций было бы справедливым", - отметил он. Очевидно, Тиньков забыл свои предыдущие высказывания об Украине, думает, что критикой СВО он выпросит прощение?

- А какая им вообще разница? - говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

- Русский, банкир. То, что он там какие-то заявления делал - это его сразу в Тобольск не депортировали. А деньги будь любезен, сдай.

"СП": Они же по факту работают на Запад, за что их грабят?

- Грабят всех, кого можно. Если у тебя за спиной нет серьезной крыши - ты терпила, бабки сдавай. Логика 90-х, она что, в России возникла? Всю дорогу кого-то грабят.

"СП": А ведь Олег Тиньков в свое время от души глумился над Украиной. Думал, забыли? Достаточно переобуться в русофоба, и уже свой? На что рассчитывает?

- Украина вообще ни при чем, просто повод. Где сказочные богатства магараджей? Их потомки все в Британии, просто уже не такие богатые. Где сокровища китайских мандаринов? Все в надежных руках.

Да и русские князья - все на западе, просто ни одного миллиардера.

"СП": Когда уже наши олигархи поймут, что Западе их не ждут?

- А мне вот на "наших" олигархов как-то плевать, как и им на меня. Им вообще на нас на всех плевать, я прямо говорю, как есть - общался, даже вполне близко, знаю. Денег просил, бывало, на что-то хорошее - не дали ни разу. Не абстрактно, конкретно: "Толя, ты хороший парень, но иди на хрен…". Имен не называю, люди уже в иных инстанциях ответ держат. Но ни разу и ни копейки.

Люди, которые могли при желании купить себе государство вроде Чехии или остров какой… Но это принцип - деньги только в рост. И на Западе этих наших давят без сожаления.

Ну, давай про магараджей - они что, не видели, какая в Индии нищета? А сами купались в роскоши… Пришли британцы, и обобрали… Не потому, что они лучше - сами такие же. Почитай хоть Джека Лондона о лондонских трущобах времен расцвета империи. На совести Черчилля 2 миллиона умерших от голода в Бангладеш… У них богатый опыт. И они никого никогда не жалеют.

"СП": Путин в своем послании в очередной раз предложил олигархам вернуться и предупредил, что на Западе их ничего хорошего не ждет. Может, пора уже принудительно их возвращать? При каких обстоятельствах власть пойдет на такое? Когда совсем прижмет?

- Я бы просил всегда помнить, что олигархи - это и есть классовая опора режима. В Кремле могут не любить того или иного олигарха, но в целом это их классовая база.

Наша олигархия слита с высшим чиновничеством до стадии смешения. Это один и тот же слой. У них, кстати, и психология общая. И Запад долбит по всему слою, не делая больших различий.

Это сталинская элита была для внешних сил неуязвима. А нынешние - как на ладони.

- Общая ошибка всех уехавших, думать, что достаточно полить нечистотами родину и станешь своим, - считает доктор философских наук, зав. кафедрой социологии и управления БГТУ им В.Г. Шухова говорит Михаил Игнатов.

- Нет, не станешь. Предателей никто не уважает. Так было, так есть и так будет.

"СП": А вообще русский олигарх может стать там "своим"? Фридман (для них-то он русский) уж как только не лебезил - все равно "раздели". Или тот же Абрамович, чьи деньги отдали Украине… Запад должен с объятьями принимать россиян, которые против России.

- Мы для них люди второго сорта. Не стоит забывать, что нацистская идея жила не только в Италии и Германии. Она жила и живет во всем западном мире, который считает себя избранным, а остальные страны и народы обязанными им служить. Мы для них в лучшем случае "смешные обезьянки" и никогда не станем своими. Достаточно обратиться к истории, чтобы понять эту закономерность.

А вот то, что олигархов использовали, как наивных детей - бумеранг судьбы. Кто как заработал деньги, тот так их и потерял.

"СП": Это природная русофобия. Боязнь конкуренции или что? По логике Запад должен с объятьями встречать российских олигархов, выступающих против России…

- Западу нужны ресурсы, а не люди сами по себе. Всю свою историю после средневековья Запад только этим и занимается - грабежом ресурсов. Хотя и в средние века был прецедент крестовых походов, которые под сакральным предлогом все равно сводились к банальному грабежу. Зачем им олигарх, когда можно взять и отобрать его деньги?

"СП": Почему некоторые наши олигархи этого до сих пор не поняли и продолжают ждать милости от Запада?

- Олигарх тоже человек. Человек, которому промыли мозги западной пропагандой в позднем СССР и постперестроечном периоде. Олигарх такой же раб иллюзий, как и нынешний среднестатистический поклонник Зеленского, к примеру. Плюс культурная оторванность от родины, жизнь западными ценностями. Урвать тут, а наслаждаться там. Это тоже, в некотором роде, предательство. А предателей, повторюсь, никто не уважает.

"СП": А что Россия? Путин в своем послании в очередной раз предупредил их, и что? Это на кого-то действует? Может пора уже принудительно возвращать, национализировать?

- Думаю, что на кого-то все-таки подействовало. Но есть и множество примеров тех, кто не уехал. Просто они не на слуху. Хотя есть один пример, который на слуху у всего мира - Евгений Пригожин. А вот то, что надо национализировать собственность предателей, полностью соглашусь. Это просто вопрос справедливости. Нельзя так, что человек высасывает ресурсы родины в пользу своей "новой родины".

- Как мы видим, коллективный Запад чересчур прямо воспринял термин "олигарх", - считает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

- Олигарх - это представитель правящей верхушки, и согласно царящий на Западе русофобии, страдать должны все русские, в том числе и представители российской власти.

Между тем Фридман, Тиньков, Абрамович - безусловно, очень богатые люди, прямые бенефециары залоговых аукционов и лихих 90-х, но вот к власти, да и, собственно, к России они особого отношения не имеют. Наоборот, они представляют собой классический случай капиталиста, не имеющего Отечества.

Родину таким людям заменяет океанская яхта и счет в западном банке. Вот они и страдают, лишившись одной родины - и счетов в банке, и яхт, и особняков на Лазурном береге.

Запад прессингует российских олигархов, потому что понимает - для контроля ситуации в России они ему уже не пригодятся. Любые возможные в России правительства после смены текущего политического режима будут к олигархам настроены еще более негативно, и поднимут вопрос о происхождении и легитимности их российской собственности, подобно тому, как вопрос об этой собственности уже был поднят на Западе. В принципе, этот вопрос назрел очень давно.

Единственная польза, которую олигархи могут принести Западу - это их активы, которые могут быть изъяты. Если олигархи, в их числе тот же Тиньков это не понимают - их проблемы. Тот же дух времени сдует их капиталы, словно ураган - дорожную пыль.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678223520


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