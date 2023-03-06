Китай: державные амбиции вместо роста ВВП, - М.Макаров

00:15 08.03.2023

Китай: державные амбиции вместо роста ВВП



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Уже не скрываемое замедление экономического развития в Пекине явно намерены компенсировать увеличением международной активности.



В Китае с 5 по 13 марта проходит сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Высший законодательный орган должен переизбрать Си Цзиньпина председателем КНР на третий пятилетний срок, вопреки устоявшемуся ранее правилу не занимать этот государственный пост более 10 лет. Напомним, что 23 октября прошлого года на пленуме центрального комитета Компартии Китая товарищ Си уже был переизбран на третий пятилетний срок на главном партийном посту - генерального секретаря ЦК КПК. Кроме того, на сессии ВСНП должны быть названы имена еще ряда руководителей Китая, включая премьера Госсовета (главы правительства) и вице-председателя КНР.



В первый день работы депутатам был представлен доклад китайского правительства об основных направлениях развития страны. Обозначенный там целевой показатель по росту ВВП КНР в 2023 году на уровне 5% уже активно обсуждается в мире.



"Китай установил скромную цель экономического роста, при этом высшее руководство страны избегает каких-либо крупных стимулов, чтобы подтолкнуть уже начавшееся восстановление", - пишет Bloomberg, отмечая, что "экономисты ожидали более амбициозной цели - выше 5% - в связи с восстановлением потребительских расходов и промышленного производства после снятия коронавирусных ограничений".



Очевидно, что снижение экономических амбиций Пекина вызвано тем, что китайское руководство "принимает во внимание широкий спектр трудностей, с которыми сталкивается вторая по величине экономика мира", полагает Forbes. В свою очередь, Reuters, напоминая, что прошлогодний рост ВВП Китая составил всего 3% (самый низкий показатель за последние десятилетия), отмечает, что "в совокупности обнародованные в воскресенье сборники речей и программных документов перечисляют серьезные проблемы, для которых Пекин предлагает лишь желательные решения".



Тем не менее премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян, который завершает работу в качестве главы китайского правительства, в своем докладе на открытии сессии ВСНП заявил, что "экономика Китая демонстрирует устойчивое восстановление и имеет огромный потенциал и импульс для дальнейшего роста". Власти КНР ожидают, что индекс потребительских цен - главный показатель инфляции - в 2023 году вырастет на 3%, а уровень безработицы среди городского населения составит 5,5%, при этом будет создано 12 млн новых рабочих мест.



Помимо этого, китайское правительство обещает поддерживать сбалансированный курс юаня, бороться с серьезными финансово-экономическими рисками и способствовать ускоренному формированию современной производственной системы, а также процессу "формирования КНР как торговой державы".



Для России особый интерес представляет провозглашенная китайским руководством задача расширять импорт не только передовых технологий и оборудования, но и энергоресурсов. Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном на сессии ВСНП.



Впрочем, куда большее внимание привлек другой раздел этого документа, в котором говорится, что оборонные расходы КНР в 2023 году будут увеличены на 7,2% - до 1,55 трлн юаней (около $225 млрд). Это второй по величине военный бюджет в мире после США, у которых в 2023 году он составил рекордные $858 млрд (на $80 млрд больше, чем в 2022-м).



В Пекине подчеркивают, что увеличение военных расходов КНР продиктовано необходимостью реагировать на сложные вызовы в сфере безопасности и "выполнять обязательства крупной державы". При этом официальный представитель сессии ВСНП Ван Чао заверил, что модернизация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не представляет угрозы ни для одной страны мира.



Тем не менее планы Китая увеличить оборонный бюджет и в целом расширение военной активности страны в регионе вызывают серьезную обеспокоенность у Японии и ее союзников. ТАСС приводит высказывание генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно о том, что такие действия "являются предметом огромной обеспокоенности Японии и всего международного сообщества". Мацуно подверг критике действия КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, подчеркнув, что военная активность Пекина в регионе является вызовом невиданного до сих пор уровня, на который Японии необходимо отвечать совместно с союзными странами.



Со своей стороны, китайское официальное англоязычное издание Global Times (GT) приводит заявление официального представителя делегации НОАК на сессии ВСНП Тан Кефея о том, что Западу, прежде чем раздувать теорию "китайской угрозы", следует обратить внимание на военную экспансию своих стран.



Вместе с тем, хотя в докладе правительства подчеркивается, что Китай намеревается проводить независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, развивая дружбу и сотрудничество со всеми странами, там указано, что Пекин планирует вести "решительную борьбу" против "независимости Тайваня". В тот же день, когда было сделано это заявление, тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 13 китайских боевых самолетов.



В целом ситуация в мире в докладе китайского правительства оценивается как достаточно тревожная. "В международном плане ускоренными темпами происходят невиданные за последнее столетие колоссальные перемены, нарастают глобальные политические и экономические риски, порождаемые играми крупных держав и геополитическими конфликтами", - сказано в документе.



Михаил Макаров