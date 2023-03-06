Проект "Западный Азербайджан", Армения и тюркско-суннитская дуга вокруг Ирана

00:20 08.03.2023 5 марта из Закавказья пришли трагические новости, еще раз напомнившие о неурегулированном карабахском конфликте. На фоне всплеска напряженности в Карабахе существует риск не заметить ситуацию на армяно-азербайджанской границе, которая может привести к большому региональному конфликту.



28 февраля из Азербайджана пришло сообщение, позволяющее судить о том, что Баку и Ереван очень далеки от мира. В этот день пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфугар заявила:



"Что касается восстановления и сохранения культурного наследия Азербайджана в нынешней Армении, то надо отметить, что это важное условие мира и примирения. В этой связи мы с участием специализированных структур ООН постараемся оценить состояние культурного наследия азербайджанцев на территории Армении. Должен быть составлен список поврежденных и уничтоженных образцов культурного наследия, а правительство Армении должно выполнить свое обязательство по их восстановлению и сохранению… Община Западного Азербайджана ведет перепись членов общины на основе международной методологии. В будущем мы также приложим усилия для переписи западных азербайджанцев, проживающих в других государствах".



Это заявление не было случайностью. Уже 3 марта в ходе слушаний на тему "Преодолевая горы: Мирное и законное возвращение в Западный Азербайджан", организованных Комитетом по правам человека парламента Азербайджана, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов объявил:



"Возвращение западных азербайджанцев - мечта и национальная цель всего азербайджанского народа, а не только наших соотечественников, изгнанных в течение многих лет из Западного Азербайджана. Возвращение в Западный Азербайджан является чувствительным, важным вопросом для нашего общества и государства. Актуально поднимать вопрос в настоящее время, в контексте новых политических реалий, возникших после Отечественной войны (так в Азербайджане именуют вторую карабахскую войну 2020 года. - П. М.)".



Более того, Халафов призвал серьезно отнестись к освоению Армении ("возвращению в Западный Азербайджан"):



"В этом вопросе нельзя допускать популизм, нужно подходить с национальной и государственной позиции. У Общины Западного Азербайджана очень большой потенциал, который позволяет реализовать Концепцию возвращения, выдвинутую президентом Азербайджана. Посредством постпредства МИД в ООН документ Концепции распространен в ООН как официальный документ, в нем отражено восстановление прав граждан Азербайджана, насильно изгнанных с родных мест".



Действительно, о "возвращении в Западный Азербайджан" всерьез заговорил в конце 2022 года сам Ильхам Алиев (см. Алиев взял курс на превращение Армении в Западный Азербайджан), причем эта идея получила поддержку со стороны Турции (см. Турция не против превращения Армении в Западный Азербайджан). Можно по-человечески понять азербайджанцев, вынужденных в конце 1980-х годов покинуть территорию Армянской ССР, но в нынешних условиях призывы к возвращению азербайджанцев в "Западный Азербайджан" можно расценивать исключительно как призывы к ликвидации Республики Армения.



О покушении на территорию самой Армении свидетельствует выступление председателя правления Общины Западного Азербайджана, депутата Азиза Алекберли 3 марта в ходе слушаний "Преодолевая горы: Мирное и правовое возвращение в Западный Азербайджан". Так, согласно сообщению информагентства Azertag, глава общины Западного Азербайджана считает, что на территории современной Республики Армения армяне появились исключительно благодаря… России:



"За последние 200 лет были нарушены все права западных азербайджанцев. Все это началось с оккупации Россией Южного Кавказа и переселения армян на наши территории… А. Алекберли заявил, что уступки ереванским армянам и создание „Араратской республики" были большими историческими ошибками".



Более того, по словам Алекберли, азербайджанская сторона решила проинформировать международное сообщество о "реалиях" в Западном Азербайджане:



"Мы, как Община Западного Азербайджана, обратились с письмом к президенту Совета Европейского союза Шарлю Мишелю и действующей в настоящее время в Армении миссии Европейского союза. К настоящему времени зарегистрировано 237 сел, относящихся к Западному Азербайджану, собраны документы около 20 тысяч семей".



В общем, рассказывающий о приверженности территориальной целостности и суверенитету всех государств Азербайджан положил глаз на международно признанную территорию Армении.



Как это могло произойти? Азербайджанская сторона права, когда говорит о том, что благодаря второй карабахской войне 2020 года в Закавказье появились новые реалии. После победы в Карабахе, 15 июня 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев подписали Шушинскую декларацию, закрепившую союзнический характер турецко-азербайджанских отношений. В этой декларации имеются фрагменты, которые прямо говорят о том, что вторая карабахская война только раззадорила политические аппетиты Анкары и Баку:



"Стороны отмечают, что открытие соединяющего Азербайджан и Турцию коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджанской Республики (Зангезурского коридора) и, как продолжение данного коридора, строительство железной дороги Нахчыван-Карс внесут важный вклад в интенсификацию транспортно-коммуникационных связей между двумя странами… Стороны, подчеркивая, что необоснованные притязания Армении против Турции, попытки искажения истории и политизации исторических фактов путем их искажения наносят ущерб миру и стабильности в регионе, решительно поддерживают, в этом контексте, усилия Турции, открывшей свои архивы в связи с событиями 1915 года, направленные на открытие архивов в Армении и других странах и проведение историками исследований на эту тему".



То есть сразу же после второй карабахской войны Азербайджан решил приступить к аннексии Сюника, одновременно требуя от Армении отказа от международного признания и осуждения геноцида армян в Османской империи в 1915-1923 годах.



При этом, если в Азербайджане произошло воодушевление в связи с победой в Карабахе, то в Армении правительство Никола Пашиняна после поражения 2020 года не только не ушло в отставку, но и сумело укрепить свои позиции, обвиняя во всех внешнеполитических бедах Россию. Правда нужно заметить, что армянские евроатлантисты очень надеялись на победу на президентских выборах в США Джо Байдена, полагая, что новый хозяин Белого дома приструнит турецко-азербайджанский тандем. Не тут-то было! Байден в июне 2022 года продлил отмену 907-поправки (см. США лгут: Россия не блокировала Нагорный Карабах), а его администрация всячески поддерживает энергетическое сотрудничество Азербайджана с европейскими странами (см. США благословили энергетическое сотрудничество Азербайджана с Европой). Наконец, с 2022 года заметна активизация сотрудничества США с Азербайджаном в сфере безопасности, что совпало с обострением американо-иранских и ирано-азербайджанских отношений. Совсем недавно, 2 марта посольство США в Баку сообщило:



"Временный поверенный в делах Гуго Гевара посетил Управление Государственного таможенного комитета в городе Астара для наблюдения за использованием оборудования, предоставленного США для предотвращения незаконного оборота наркотиков вдоль южной границы Азербайджана".



Астара расположена на границе с Ираном, который обвиняется Азербайджаном в контрабанде наркотиков. В связи с этим становится ясно, что США и в целом Запад готовят Азербайджан к военному противостоянию с Ираном (см. Запад и Турция готовят Азербайджан к войне с Ираном). Это похоже на правду, потому что 18 февраля после трехсторонней встречи в Мюнхене с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и Пашиняна в интервью телеканалам Алиев заявил:



"Вы слышали о террористическом акте, организованном против нашего посольства, против азербайджанской дипломатической миссии? В течение 30−40 минут террориста не разоружали. Полицейские машины сновали взад-вперед, а сотрудники безопасности позволили ему дважды ворваться внутрь и убить одного сотрудника охраны и ранить двух других. И только храбрость одного из сотрудников охраны, который голыми руками обезвредил террориста, позволила спасти жизни, возможно, десятков других. Поскольку в том здании живут семьи дипломатов, включая детей. Поэтому мы требуем немедленного и прозрачного расследования. И тот факт, что сразу после этого теракта террорист дал интервью иранским СМИ, является свидетельством того, что он один из тех, кто был послан определенными группами иранского истеблишмента. Еще одна странность заключается в том, что всего через два дня после теракта он был объявлен умственно отсталым. Как они сразу смогли провести экспертизу? Это попытка защитить его от правосудия. Поэтому иранское правительство должно провести прозрачное расследование. Мы должны быть проинформированы об этом, террорист должен быть наказан. Но самое главное, должны быть привлечены к ответственности те, кто подослал его, те представители иранского истеблишмента, которые совершили этот жестокий акт против Азербайджана. Только после этого мы можем говорить о какой-либо нормализации".



И вот после обвинения представителей Ирана в нападении на азербайджанское посольство, американский дипломат Гевара посещает азербайджано-иранскую границу. Еще ранее, 23 февраля о помощи в укреплении сухопутной границы Азербайджана для борьбы с контрабандой наркотиков заявил государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти (см. Зеленский оказал медвежью услугу Азербайджану). То есть не только США, но Великобритания решили превратить Азербайджан в пистолет, приставленный к голове Ирана.



С учетом этого, кампания Азербайджана по превращению Армении в Западный Азербайджан направлена не только против армянской государственности, но и против Ирана. В случае потери Арменией Сюника Иран окажется практически во враждебном тюркско-суннитском полукольце, состоящем из союзников или симпатизантов турецко-азербайджанского тандема (к ним относятся иракские арабы-сунниты, большая часть монархий Персидского залива, Пакистан, суннитский Афганистан и Туркмения). Поэтому признавая Карабах территорией Азербайджана, Иран открыто выступает против аннексии Сюника, одновременно принимая меры.



Так, 1 марта СМИ Азербайджана сообщили о закрытии иранскими властями центра азербайджановедения при Тебризском университете. Скорее всего центр был закрыт из-за того, что он мог иметь связи со сторонниками создания так называемого "Южного Азербайджана", поддерживаемых Азербайджаном, Турцией и другими противниками Ирана.



Однако еще более интересные события произошли до закрытия центра азербайджановедения. 24 февраля стало известно, что армянская община провела в городе Нор Джуга провинции Исфахан акцию в поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской республики и ее населения. А 6 марта депутат Национального собрания Армении от оппозиционного блока "Айастан" Ишхан Сагателян сообщил в социальной сети:



"В рамках визита в Иран 4 марта в Нор Джуге я принял участие в организованной под предводительством главы Армянской епархии Исфахана епископа Сипана Кечечяна встрече с членами Депутатского собрания Исфаханской епархии ААЦ, членами Епархиального и Духовного советов и представителями местного комитета Ай Дата. На встрече присутствовала также моя коллега из фракции „Армения" Анна Григорян. Ключевыми на встрече стали ситуация в Армении и Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - П.М.), а также вызовы, с которыми в эти дни столкнулось все армянство. После рабочего визита в Исламскую Республику Иран считаю необходимым сделать несколько важных констатаций:

1. Армяно-иранские отношения имеют большой потенциал и перспективы развития, которые сегодня не полностью реализованы.

2. В Иране у нас есть чрезвычайно организованная армянская община, пользующаяся большим уважением как со стороны иранского государства, так и со стороны братского народа Ирана.

3. Несмотря на все сложности и огромное разочарование в Диаспоре у нас есть огромный потенциал, организованные армянские общины, готовые сделать все для своей родины.



Триединство Армения-Арцах-Диаспора всегда было и остается одним из важнейших источников нашей силы".



Примечательным здесь является не сам визит армянских депутатов в Иран, а тот факт, что Сагателян, представляющий "Дашнакцутюн", признал важность и перспективность сотрудничества Армении с Ираном. А ведь у дашнаков традиционно были сильны позиции в армянских общинах, проживавших в Европе и Америке.



Работая в целом с армянским обществом, Иран пытается наладить сотрудничество и с правительством Армении. Так, 26 февраля министр сотрудничества, труда и социальной защиты Ирана Сейед Сулат Мортазави в ходе встречи с министром труда и социальных вопросов Армении Нареком Мкртчяном предложил помочь пройти реабилитацию армянским военным, ставшим инвалидами во время второй карабахской войны 2020 года.



Словом, чтобы не оказаться полностью в окружении недругов, Иран решил усилить работу в Армении, существованию которой угрожает турецко-азербайджанский тандем, пользующийся поддержкой США и Великобритании.



Петр Македонцев Источник - eadaily.com

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