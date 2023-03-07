Полководцу Шойгу в пору руководить "Союзмультфильмом", - Е.Пригожин

00:30 08.03.2023

Пригожин сравнил слова Шойгу об освобождении Артемовска с мастерством Союзмультфильма

7 марта 2023



Евгений Пригожин. Скриншот видео ТК Пресс-служба Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артемовске) круглосуточно "идут тяжелейшие бои", число бойцов ВСУ, которые "никуда не сбегают", составляет от 12 тысяч до 20 тысяч, поэтому "успеть убить их к завтрашнему утру" под силу только "мастерам в недрах Генштаба или в „Союзмультфильме"".



Так Пригожин прокомментировал сделанное сегодня, 7 марта, министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявление о ситуации в Артемовске, отметив, что "Шойгу там не встречал".



"В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 [тысяч] до 20 тысяч бойцов ВСУ. Если зачистить Бахмут от них, значит, их надо уничтожить - убить. Если имеется в виду привести в порядок их униформу и подмести улицы - ЧВК „Вагнер" этим не занимается. 12−20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно. Такие мастера есть только в недрах Генштаба или в „Союзмультфильме"", - иронично заметил Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.



По его словам, куда передвинется фронт после взятия Артемовска, - вопрос к министру обороны Шойгу.



"Зачем Сергей Кужугетович рассказывает об этих перспективах, я не в курсе. Возможно, для того, чтобы порадовать российскую аудиторию. Возможно, чтобы позлить (президента Украины Владимира) Зеленского. Злость Зеленского мы ощущаем на себе сполна, а от радости российской аудитории вход в Министерство обороны завалили цветами к 8 марта",

- посетовал Пригожин.

Как подчеркнул основатель "Вагнера", в Бахмуте "днем и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают".



"Люди у Зеленского не кончаются, в „мясорубку" подкидывают все новые и новые тысячи. Боеприпасов и вооружения у них - хоть ж…й ешь. Еще раз внимание! Украинцы никуда не убегают. Они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течет такая же кровь",

- заявил Пригожин.

Как сообщало EADaily, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ констатировал:



"Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ".

По его данным, "в результате наступательных действий российских войск на донецком и купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка".



Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск на Донбассе. За город идут ожесточенные бои. 16 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы взяли все основные высоты в районе Артемовска.