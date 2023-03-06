Кадровые перестановки в Казахстане: в кабмине обновляют кадры "второго эшелона", - Е.Беличков

00:41 08.03.2023 КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: В КАБМИНЕ ОБНОВЛЯЮТ КАДРЫ "ВТОРОГО ЭШЕЛОНА"

Основным содержанием февральских ротаций стало обновление штата министерств, главы которых были заменены президентом Касым-Жомартом Токаевым в январе, а сам глава государства снизил кадровую активность до минимума. Между тем в марте, после выборов в Мажилис, в Казахстане пройдет формальная отставка кабмина – ждать ли в это время реальных президентских ротаций в правительстве? Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Волна повышений в "гражданских" ведомствах

Основные назначения в госуправлении прошли на уровне кабмина. В ведомствах, где в январе сменились министры – в Минприроды, Минкультуры и спорта, Минпросвещения и Мининдустрии, – обновился штат под нужды нового руководства. Многие из них были вновь привлечены на госслужбу после долгой работы в частных компаниях. Были рекрутированы выпускники программы зарубежного обучения "Болашақ". Также в правительство приходят участники президентского молодежного кадрового резерва – напомним, этот резерв уже был задействован в январских перестановках министров.



6 февраля Азамат Бейспеков стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития – сообщается, что его предшественник Ержан Мурзабаев подал в отставку. Ранее Бейспеков возглавлял аппарат Министерства труда и социальной защиты, состоит в президентском молодежном кадровом резерве.



10 февраля Евгений Кочетов стал замглавы министерства информации и общественного развития (МИОР). До назначения он являлся гендиректором корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры". Ранее был связан со структурами партии Nur Otan, работал в частном секторе. 15 февраля Елдос Наширали возглавил Комитет информации МИОР – ранее он возглавлял правление информагентства "Казинформ". В 2000-х годах обучался в Новой Зеландии по программе "Болашақ".



14 февраля Ляззат Рамазанова стала внештатным советником министра национальной экономики – она будет курировать развитие женского предпринимательства. С 2019 года Рамазанова – член президиума предпринимательской палаты "Атамекен", с 2020-го – глава Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президентской администрации.



15 февраля вице-министром сельского хозяйства был назначен Ербол Тасжуреков – ранее он занимал руководящие должности в холдинге "КазАгро".



20 февраля вице-министром просвещения стал Едил Оспан – он получил повышение с должности завотделом соцразвития в аппарате правительства. Обучался в трех университетах, в том числе в Университете Эксетера (Великобритания).



20 февраля Сарсен Куранбек был назначен вице-министром культуры и спорта – до назначения он являлся генеральным директором "Ассоциации боевых искусств Казахстана".



27 февраля Ербол Мырзабосынов возглавил Комитет по делам спорта и физической культуры в структуре ведомства – до назначения он был руководителем Академии физической культуры и массового спорта.



Кроме того, 27 февраля зампредседателя Минприроды стал Досбол Бекмагамбетов – ранее он являлся замглавы Комитета по водным ресурсам в структуре ведомства.



Казахстанская юстиция: новые чиновники – это "хорошо забытые" старые?

По схожему принципу обновляются кадры органов правопорядка: здесь также проходят повышения перспективных сотрудников, привлекаются участники программы "Болашақ". Отдельный тренд – возвращение в "органы" бывших госслужащих, ушедших работать в бизнес.



Продолжается формирование штата созданной в январе Судебной администрации – так, 6 февраля бывший замглавы аппарата Верховного суда Нурсултан Байтилесов стал первым замруководителя нового ведомства.



Значительной рекомплектации подверглось Министерство юстиции, глава которого сменился в ходе новогодних ротаций. 13 февраля получила отставку вице-министр Акерке Ахметова, занимавшая этот пост с сентября 2019 года. 14 февраля в Минюсте были назначены два новых вице-министра – ими стали Ботагоз Жакселекова и Даниель Ваисов. Оба начинали карьеру на госслужбе еще в 2001 году, однако со временем ушли в частные компании или квазигоссектор. 24 февраля аппарат Минюста возглавила Сандугаш Ерсеитова – ранее она руководила Департаментом подзаконных актов в структуре ведомства.



Кроме того, 24 февраля прошли ротации в Генеральной прокуратуре. Начальником Службы по защите общественных интересов был назначен Марат Абишев, а замглавы аппарата генпрокурора стал Берик Жунисбеков, в 2020 году окончивший магистратуру университета Эксетера (Великобритания) по программе "Болашақ".



Кого назначит президент?

В отличие от января, февральская кадровая активность Касым-Жомарта Токаева оказалась рекордно низкой: президент провел ротацию лишь на одной должности. 2 февраля глава государства отправил в отставку зампредседателя Агентства по делам госслужбы Берика Беркимбаева – 6 февраля ему на смену был назначен Салауат Муксимов, до этого руководивший департаментом ведомства в Атырауской области. Одновременно президент провел совещание с главой ведомства Дарханом Жазыкбаевым, на котором были озвучены планы "трансформации Агентства в полноценный HR-институт".



Внимание, которое Токаев уделил Агентству по делам госслужбы, отражает главные кадровые тренды в Казахстане "здесь и сейчас". Назначения сотрудников "второго эшелона" в кабмине не нуждаются в прямой санкции главы государства – тем не менее они находятся в русле идей, озвученных Токаевым и в послании сентября 2022 года, и в ноябрьской инаугурационной речи.

Речь идет об активном привлечении на госслужбу специалистов "реального сектора" и участников президентского резерва. Предполагается, что прием на государственные должности будет основан на принципах меритократии – так, уже в марте этого года Агентство по делам госслужбы намерено пилотно тестировать систему беспристрастного цифрового отбора сотрудников "Е-қызмет".



Президент стремится создать самоорганизованную систему, способную работать без его прямого вмешательства. Однако тактика наблюдения, избранная главой государства в феврале, может смениться более решительными действиями в марте. При этом кабмин, несомненно, остается в центре внимания Токаева.



Как рассказал Ia-centr.ru к.и.н., научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, директор Центра объективной общественной дипломатии и анализа мировой политики Александр Воробьев, инновации в кадровой политике отражают общую тенденцию "усложнения политической системы Казахстана и определенной демократизации политической жизни. Часть этой тенденции – предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут по смешанной системе.Трудность в том, что ни избиратели, ни партии не знакомы с нововведениями как следует".



Проблемы с проведением в жизнь президентских решений испытывает и кабмин: "Несмотря на калейдоскоп политических нововведений и частые кадровые ротации, усилия правительства в социально-экономической сфере сложно назвать успешными".



По словам Александра Воробьева, во многом это связано с "объективными социально-экономическими проблемами" и "неблагоприятным международным фоном".



Однако неудачи правительства становятся для Токаева политической проблемой, ведь "в среднесрочной перспективе такая ситуация может привести к росту политической апатии и недовольства в обществе. Что также создает риски активизации сил, выступающих с радикальной повесткой".

Таким образом, январские ротации кабмина были продиктованы не только объективными неудачами, но также отражали "существующий в казахстанском обществе запрос на изменения. Отставки в правительстве – это в том числе способ снять общественное недовольство".



Эксперт прогнозирует, что тренд на обновление министерских кадров, вероятно, продолжится в марте, после выборов в Мажилис, когда по закону правительство уйдет в отставку. По его словам, отставка не станет простой формальностью – можно ожидать реальных кадровых изменений в правительстве: "В новом составе кабмина, конечно, останутся управленцы из текущего состава. Но, вероятно, стоит ожидать появления большого количества новых людей".



Евг. Беличков

7 марта 23 Источник - ia-centr.ru

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