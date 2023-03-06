 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.03.2023
00:41  Кадровые перестановки в Казахстане: в кабмине обновляют кадры "второго эшелона", - Е.Беличков
00:23  Диверсия в Мачулищах раскрыта. Чего ждать от разгневанного Лукашенко
00:20  Проект "Западный Азербайджан", Армения и тюркско-суннитская дуга вокруг Ирана
00:15  Китай: державные амбиции вместо роста ВВП, - М.Макаров
00:12  РосОлигархат продолжает спасать шкурку
00:10  WSJ: США не готовы к эпохе конфликтов "великих держав"
00:05  Замороженные госактивы Ливии и Ирака Запад растворил в воздухе, что намерен делать с российскими? - СП

Вторник, 07.03.2023
23:10  Тбилиси. Спецназ слезоточивым газом и водометами разгоняет протестующих "саакашистов"
22:33  Полковник Абдырахманов назначен начальником Службы охраны КырМВД, мэром Сулюкты стал Болот Абдыжапаров
22:25  Артемовск. Отчалил к Бандере матерый нацик-херой Украины комбат Коцюбайло
22:00  New York Times веселит: за диверсией на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка))
21:27  Очищение близко? Последний писк "элитных" дерипасок, - А.Халдей
20:09  США. В ловушке мечтаний о гегемонии, - Эндрю Басевич
17:36  В Якутии найден самый древний в мире алмаз. Маленький - 0,3 мм, но ему - 3,6 млрд лет!
16:16  "Мент" Джумагазиев стал новым губернатором Чуйской области Кыргызстана
15:41  Зачем Байден искал у себя мозг? - Виталий Коротич
15:38  Обитель редких знаний. "Назарбаев Университет" пытается доказать свою полезность
15:33  США шокированы резким заявлением Си Цзиньпина: почему Китай перестал сдерживаться, - КП
12:44  Иностранных кибершпионов выявили в инфраструктуре госорганов Казахстана
12:28  Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в 3 раза
12:12  Женщины - страх и ненависть талибов. Как радикалы в Афганистане устроили гендерный апартеид
11:55  Новейшая японская супер-ракета H3 самоуничтожилась на взлете
11:25  Новая стратегия России в ЕАЭС, - Александр Королев
11:18  Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (ч.1,2), - Илеуова Гульмира
11:17  Тени забытых кланов. Племянника олигарха Клебанова подозревают в организации атак на журналистов в Казахстане
11:09  Кадровые перестановки в Киргизии: у новых замов в правительстве есть одна общая черта.., - И.Арбышев
10:31  Что предлагают казахстанские партии избирателям: социально-политические аспекты, - А.Чеботарев
09:59  Афганский вектор современной внешней политики Узбекистана, - Р.Махмудов
09:58  Американские войска в Афганистане (2001-2021): вывести нельзя оставить, - В.Христофоров
08:38  США провоцируют в Китае "чиповый" голод, - В.Скосырев
08:20  Пентагон готовит союзников к сценарию столкновения с Ираном, - И.Субботин
00:55  Транзит алко-трипа. Казахстан взялся спаивать Россию
00:23  Великая Капиталистическая Стена: именно эту стену сейчас разбивают глобалисты, - А.Фурсов
00:05  Токаеву подарили картографический фолиант "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории"
00:01  Здравоохранение в Казахстане тяжело болеет, - С.Туник
Понедельник, 06.03.2023
22:24  Соперником Эрдогана на выборах президента Турции от объединившейся оппозиции стал Кемаль Кылычдароглу
21:38  "Президентку Свету" (Тихановскую) белсуд осудил на 15 лет
21:25  В Турции арестовано уже 247 горе-строителей и прорабов
21:17  Ирину Виннер (экс-жену Алишера Усманова) отстранили от гимнастики на 2 года. За критику западных порядков
21:12  Кругом шпигуны. Зеленский разгромил и уволил шефов собственного СБУ
21:08  Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов стал абсолютным чемпионом UFC
21:04  Глобальное управление потерпело неудачу. К итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели
21:03  Франция: бастуют все! Профсоюзы готовы "поставить французскую экономику на колени"
21:01  Россия и Иран запускают новый транспортный коридор, - С.Тарасов
20:57  В новом парламенте Казахстана реальной оппозиции не место, - В.Панфилова
20:48  Выборы в Черногории: результат непредсказуем
20:38  Кому выгодно насилие в Узбекистане. Часть первая. Human Rights Watch
18:58  Таджикистан продолжает землетрясти почти в 5 баллов
17:41  Наследники "Красных бригад". Итальянские анархисты еще себя покажут, - В.Малышев
17:26  Армия Z затрофеила под Артемовском первую арабскую броне-Пантеру
17:23  Как будут развиваться события в Приднестровье, - Сергей Миркин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Кадровые перестановки в Казахстане: в кабмине обновляют кадры "второго эшелона", - Е.Беличков
00:41 08.03.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: В КАБМИНЕ ОБНОВЛЯЮТ КАДРЫ "ВТОРОГО ЭШЕЛОНА"
Основным содержанием февральских ротаций стало обновление штата министерств, главы которых были заменены президентом Касым-Жомартом Токаевым в январе, а сам глава государства снизил кадровую активность до минимума. Между тем в марте, после выборов в Мажилис, в Казахстане пройдет формальная отставка кабмина – ждать ли в это время реальных президентских ротаций в правительстве? Подробнее – в материале Ia-centr.ru.

Волна повышений в "гражданских" ведомствах
Основные назначения в госуправлении прошли на уровне кабмина. В ведомствах, где в январе сменились министры – в Минприроды, Минкультуры и спорта, Минпросвещения и Мининдустрии, – обновился штат под нужды нового руководства. Многие из них были вновь привлечены на госслужбу после долгой работы в частных компаниях. Были рекрутированы выпускники программы зарубежного обучения "Болашақ". Также в правительство приходят участники президентского молодежного кадрового резерва – напомним, этот резерв уже был задействован в январских перестановках министров.

6 февраля Азамат Бейспеков стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития – сообщается, что его предшественник Ержан Мурзабаев подал в отставку. Ранее Бейспеков возглавлял аппарат Министерства труда и социальной защиты, состоит в президентском молодежном кадровом резерве.

10 февраля Евгений Кочетов стал замглавы министерства информации и общественного развития (МИОР). До назначения он являлся гендиректором корпоративного фонда "Медиа дамыту қоры". Ранее был связан со структурами партии Nur Otan, работал в частном секторе. 15 февраля Елдос Наширали возглавил Комитет информации МИОР – ранее он возглавлял правление информагентства "Казинформ". В 2000-х годах обучался в Новой Зеландии по программе "Болашақ".

14 февраля Ляззат Рамазанова стала внештатным советником министра национальной экономики – она будет курировать развитие женского предпринимательства. С 2019 года Рамазанова – член президиума предпринимательской палаты "Атамекен", с 2020-го – глава Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президентской администрации.

15 февраля вице-министром сельского хозяйства был назначен Ербол Тасжуреков – ранее он занимал руководящие должности в холдинге "КазАгро".

20 февраля вице-министром просвещения стал Едил Оспан – он получил повышение с должности завотделом соцразвития в аппарате правительства. Обучался в трех университетах, в том числе в Университете Эксетера (Великобритания).

20 февраля Сарсен Куранбек был назначен вице-министром культуры и спорта – до назначения он являлся генеральным директором "Ассоциации боевых искусств Казахстана".

27 февраля Ербол Мырзабосынов возглавил Комитет по делам спорта и физической культуры в структуре ведомства – до назначения он был руководителем Академии физической культуры и массового спорта.

Кроме того, 27 февраля зампредседателя Минприроды стал Досбол Бекмагамбетов – ранее он являлся замглавы Комитета по водным ресурсам в структуре ведомства.

Казахстанская юстиция: новые чиновники – это "хорошо забытые" старые?
По схожему принципу обновляются кадры органов правопорядка: здесь также проходят повышения перспективных сотрудников, привлекаются участники программы "Болашақ". Отдельный тренд – возвращение в "органы" бывших госслужащих, ушедших работать в бизнес.

Продолжается формирование штата созданной в январе Судебной администрации – так, 6 февраля бывший замглавы аппарата Верховного суда Нурсултан Байтилесов стал первым замруководителя нового ведомства.

Значительной рекомплектации подверглось Министерство юстиции, глава которого сменился в ходе новогодних ротаций. 13 февраля получила отставку вице-министр Акерке Ахметова, занимавшая этот пост с сентября 2019 года. 14 февраля в Минюсте были назначены два новых вице-министра – ими стали Ботагоз Жакселекова и Даниель Ваисов. Оба начинали карьеру на госслужбе еще в 2001 году, однако со временем ушли в частные компании или квазигоссектор. 24 февраля аппарат Минюста возглавила Сандугаш Ерсеитова – ранее она руководила Департаментом подзаконных актов в структуре ведомства.

Кроме того, 24 февраля прошли ротации в Генеральной прокуратуре. Начальником Службы по защите общественных интересов был назначен Марат Абишев, а замглавы аппарата генпрокурора стал Берик Жунисбеков, в 2020 году окончивший магистратуру университета Эксетера (Великобритания) по программе "Болашақ".

Кого назначит президент?
В отличие от января, февральская кадровая активность Касым-Жомарта Токаева оказалась рекордно низкой: президент провел ротацию лишь на одной должности. 2 февраля глава государства отправил в отставку зампредседателя Агентства по делам госслужбы Берика Беркимбаева – 6 февраля ему на смену был назначен Салауат Муксимов, до этого руководивший департаментом ведомства в Атырауской области. Одновременно президент провел совещание с главой ведомства Дарханом Жазыкбаевым, на котором были озвучены планы "трансформации Агентства в полноценный HR-институт".

Внимание, которое Токаев уделил Агентству по делам госслужбы, отражает главные кадровые тренды в Казахстане "здесь и сейчас". Назначения сотрудников "второго эшелона" в кабмине не нуждаются в прямой санкции главы государства – тем не менее они находятся в русле идей, озвученных Токаевым и в послании сентября 2022 года, и в ноябрьской инаугурационной речи.
Речь идет об активном привлечении на госслужбу специалистов "реального сектора" и участников президентского резерва. Предполагается, что прием на государственные должности будет основан на принципах меритократии – так, уже в марте этого года Агентство по делам госслужбы намерено пилотно тестировать систему беспристрастного цифрового отбора сотрудников "Е-қызмет".

Президент стремится создать самоорганизованную систему, способную работать без его прямого вмешательства. Однако тактика наблюдения, избранная главой государства в феврале, может смениться более решительными действиями в марте. При этом кабмин, несомненно, остается в центре внимания Токаева.

Как рассказал Ia-centr.ru к.и.н., научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, директор Центра объективной общественной дипломатии и анализа мировой политики Александр Воробьев, инновации в кадровой политике отражают общую тенденцию "усложнения политической системы Казахстана и определенной демократизации политической жизни. Часть этой тенденции – предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты, которые пройдут по смешанной системе.Трудность в том, что ни избиратели, ни партии не знакомы с нововведениями как следует".

Проблемы с проведением в жизнь президентских решений испытывает и кабмин: "Несмотря на калейдоскоп политических нововведений и частые кадровые ротации, усилия правительства в социально-экономической сфере сложно назвать успешными".

По словам Александра Воробьева, во многом это связано с "объективными социально-экономическими проблемами" и "неблагоприятным международным фоном".

Однако неудачи правительства становятся для Токаева политической проблемой, ведь "в среднесрочной перспективе такая ситуация может привести к росту политической апатии и недовольства в обществе. Что также создает риски активизации сил, выступающих с радикальной повесткой".
Таким образом, январские ротации кабмина были продиктованы не только объективными неудачами, но также отражали "существующий в казахстанском обществе запрос на изменения. Отставки в правительстве – это в том числе способ снять общественное недовольство".

Эксперт прогнозирует, что тренд на обновление министерских кадров, вероятно, продолжится в марте, после выборов в Мажилис, когда по закону правительство уйдет в отставку. По его словам, отставка не станет простой формальностью – можно ожидать реальных кадровых изменений в правительстве: "В новом составе кабмина, конечно, останутся управленцы из текущего состава. Но, вероятно, стоит ожидать появления большого количества новых людей".

Евг. Беличков
7 марта 23

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678225260


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы
- Права женщин, поддержка матери и ребенка – приоритеты партии "AMANAT"
- Но осадок остался
- В Казахстане будут построены 12 перинатальных центров и модернизированы 32 многопрофильные больницы
- Члены Республиканского предвыборного штаба партии "Ак жол" проводят встречи в Восточно-Казахстанской области
- Кадровые перестановки
- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 марта 2023 года №4
- Постановление ЦИК РК
- Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  