 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 08.03.2023
13:34  У Блинкена на прицеле два президента из СНГ, - Зухра Новрузова
12:23  Токаев и Мирзиеев решают, как осуществить установки Блинкена по изоляции России, - Айнур Курманов
11:34  Сделки с нефтью между Россий и Индией оказались угрозой для доллара, - плачется Reuters
09:26  В Тбилиси подавили Майдан и ждут грузинских наемников с Украинских фронтов
00:41  Кадровые перестановки в Казахстане: в кабмине обновляют кадры "второго эшелона", - Е.Беличков
00:30  Полководцу Шойгу в пору руководить "Союзмультфильмом", - Е.Пригожин
00:23  Диверсия в Мачулищах раскрыта. Чего ждать от разгневанного Лукашенко

00:20  Проект "Западный Азербайджан", Армения и тюркско-суннитская дуга вокруг Ирана
00:15  Китай: державные амбиции вместо роста ВВП, - М.Макаров
00:12  РосОлигархат продолжает спасать шкурку
00:10  WSJ: США не готовы к эпохе конфликтов "великих держав"
00:05  Замороженные госактивы Ливии и Ирака Запад растворил в воздухе, что намерен делать с российскими? - СП
Вторник, 07.03.2023
23:10  Тбилиси. Спецназ слезоточивым газом и водометами разгоняет протестующих "саакашистов"
22:33  Полковник Абдырахманов назначен начальником Службы охраны КырМВД, мэром Сулюкты стал Болот Абдыжапаров
22:25  Артемовск. Отчалил к Бандере матерый нацик-херой Украины комбат Коцюбайло
22:00  New York Times веселит: за диверсией на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка))
21:27  Очищение близко? Последний писк "элитных" дерипасок, - А.Халдей
20:09  США. В ловушке мечтаний о гегемонии, - Эндрю Басевич
17:36  В Якутии найден самый древний в мире алмаз. Маленький - 0,3 мм, но ему - 3,6 млрд лет!
16:16  "Мент" Джумагазиев стал новым губернатором Чуйской области Кыргызстана
15:41  Зачем Байден искал у себя мозг? - Виталий Коротич
15:38  Обитель редких знаний. "Назарбаев Университет" пытается доказать свою полезность
15:33  США шокированы резким заявлением Си Цзиньпина: почему Китай перестал сдерживаться, - КП
12:44  Иностранных кибершпионов выявили в инфраструктуре госорганов Казахстана
12:28  Москва разрешила увеличить штат посольства Афганистана в 3 раза
12:12  Женщины - страх и ненависть талибов. Как радикалы в Афганистане устроили гендерный апартеид
11:55  Новейшая японская супер-ракета H3 самоуничтожилась на взлете
11:25  Новая стратегия России в ЕАЭС, - Александр Королев
11:18  Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (ч.1,2), - Илеуова Гульмира
11:17  Тени забытых кланов. Племянника олигарха Клебанова подозревают в организации атак на журналистов в Казахстане
11:09  Кадровые перестановки в Киргизии: у новых замов в правительстве есть одна общая черта.., - И.Арбышев
10:31  Что предлагают казахстанские партии избирателям: социально-политические аспекты, - А.Чеботарев
09:59  Афганский вектор современной внешней политики Узбекистана, - Р.Махмудов
09:58  Американские войска в Афганистане (2001-2021): вывести нельзя оставить, - В.Христофоров
08:38  США провоцируют в Китае "чиповый" голод, - В.Скосырев
08:20  Пентагон готовит союзников к сценарию столкновения с Ираном, - И.Субботин
00:55  Транзит алко-трипа. Казахстан взялся спаивать Россию
00:23  Великая Капиталистическая Стена: именно эту стену сейчас разбивают глобалисты, - А.Фурсов
00:05  Токаеву подарили картографический фолиант "Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории"
00:01  Здравоохранение в Казахстане тяжело болеет, - С.Туник
Понедельник, 06.03.2023
22:24  Соперником Эрдогана на выборах президента Турции от объединившейся оппозиции стал Кемаль Кылычдароглу
21:38  "Президентку Свету" (Тихановскую) белсуд осудил на 15 лет
21:25  В Турции арестовано уже 247 горе-строителей и прорабов
21:17  Ирину Виннер (экс-жену Алишера Усманова) отстранили от гимнастики на 2 года. За критику западных порядков
21:12  Кругом шпигуны. Зеленский разгромил и уволил шефов собственного СБУ
21:08  Казахстанский файтер Шавкат Рахмонов стал абсолютным чемпионом UFC
21:04  Глобальное управление потерпело неудачу. К итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели
21:03  Франция: бастуют все! Профсоюзы готовы "поставить французскую экономику на колени"
21:01  Россия и Иран запускают новый транспортный коридор, - С.Тарасов
20:57  В новом парламенте Казахстана реальной оппозиции не место, - В.Панфилова
20:48  Выборы в Черногории: результат непредсказуем
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сделки с нефтью между Россий и Индией оказались угрозой для доллара, - плачется Reuters
11:34 08.03.2023

Сделки с нефтью между Россий и Индией оказались угрозой для доллара, подорвав его многолетнее господство в международной торговле нефтью. Об этом сообщает агентство Reuters.

После отказа Европы от поставок нефти из Москвы в рамках санкций Индия стала основным рынком сбыта нефти для России морским путем. При этом большинство сделок между Индией и Россией заключается в недолларовых валютах, включая дирхам и рубль.

Платежи в дирхамах за российскую нефть могут осложнить санкции США и Великобритании против МТС-банка в Москве и Абу-Даби, который проводил часть недолларовых платежей за индийскую нефть. Однако источник в индийской нефтеперерабатывающей компании заявил, что клиенты из Индии и поставщики из России продолжат заключать сделки с российской нефтью другими способами.

"Российские поставщики найдут какие-то другие банки для приема платежей. В настоящее время правительство не просит нас прекратить покупать российскую нефть, поэтому мы надеемся, что будет найден альтернативный механизм оплаты в случае блокировки существующей схемы", - пояснил источник агентства.

Несколько десятилетий доллар являлся универсальной платой за нефть. По данным платежной системы SWIFT, в январе 2023 года на эту валюту пришлось 40 процентов от общего объема международных платежей. Бывший главный экономист Государственного департамента США и научный сотрудник Международного центра ученых Вудро Вильсона Дэниел Ан заявил, что доллар очень силен, однако санкции могут подорвать финансовые системы Запада.

В феврале в Индии рассказали о проблемах с покупкой российской нефти. Вступившие в силу 5 декабря 2022 года санкции западных стран осложнили оплату нефти из России для индийской государственной компании Hindustan Petroleum. Представитель организации заявил, что многие банки отказываются проводить платежи, стараясь не подвергать себя риску попадания под вторичные санкции.

Источник - Лента.ру
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678264440


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы
- Права женщин, поддержка матери и ребенка – приоритеты партии "AMANAT"
- Но осадок остался
- В Казахстане будут построены 12 перинатальных центров и модернизированы 32 многопрофильные больницы
- Члены Республиканского предвыборного штаба партии "Ак жол" проводят встречи в Восточно-Казахстанской области
- Кадровые перестановки
- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 марта 2023 года №4
- Постановление ЦИК РК
- Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  