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Токаев и Мирзиеев решают, как осуществить установки Блинкена по изоляции России, - Айнур Курманов
12:23 08.03.2023

Токаев и Мирзиеев решают, как осуществить установки Блинкена по изоляции России
Айнур Курманов. 08.03.2023
В Астане сейчас лихорадочно обдумывают как действовать после просьб Энтони Блинкена усилить блокаду вокруг России. Именно в этом ракурсе надо рассматривать и встречу глав Казахстана и Узбекистана сразу после отъезда американского госсекретаря.

Примечательно, что США через своих сателлитов другой рукой осуществляют давление на Акорду, показывая, что в любой момент могут дестабилизировать ситуацию в республике. Так, выясняется, что СБУ при поддержке Запада организовывала провокации внутри Казахстана. Ведь буквально за день до приезда главы Госдепа была арестована группа из 18 человек, совершившая около 30 нападений на журналистов и общественных деятелей.

В Астане сейчас лихорадочно обдумывают как действовать после просьб Энтони Блинкена усилить блокаду вокруг...

Издание Стан Радар 6 марта опубликовала следующую информацию с некоторыми подробностями о деятельности группы:

"После ее задержания в Сети стала распространяться информация о том, что Алексей Токарев – 26-летний гражданин Украины, IT-специалист, является действующим сотрудником СБУ. Заказчиком антижурналистских действий был Аркадий Клебанов, сын Сергея Маневича, осужденного в Казахстане заочно на 17 лет за попытку государственного переворота".

Это неудивительно, так как за теми же заговорщиками из числа высокопоставленных офицеров КНБ в ходе попытки переворота в январе прошлого года стояли уже британские спецслужбы. Это показывает насколько казахстанское общество и сам правящий класс пронизаны сетями западных разведок, готовых организовывать крупномасштабные выступления, нападения и провокации, создавая соответствующую атмосферу нестабильности.

В этом случае попали под удар законспирированной группы как раз казахстанские либеральные и даже прозападные журналисты, представленные в качестве неких "жертв режима" или даже соседней России. Не исключено, что такая обстановка как раз нагнеталась и создавалась в преддверии прибытия Блинкена в Казахстан, чтобы он смог поднять тему нарушения прав журналистов и свободы слова в РК.

Но самое важное, что Вашингтон показывал этим, даже после обнаружения агентуры СБУ, что имеет рычаги и инструменты для подрыва ситуации внутри Казахстана, если верхушка по каким-то причинам будет медлить или саботировать, затягивая осуществление установок, спущенных из Белого дома.

Поэтому, осознавая риски и понимая, что под ударом оказываются и огромные активы, вывезенные элитой на Запад и в оффшорные зоны, произошла 3 марта срочная неформальная встреча президентов Казахстана и Узбекистана в казахстанском городе Шымкент.

Формально переговоры были посвящены активизации кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в сфере транспорта, но в действительности Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев решили сверить часы.

Тем более что в декабре прошлого года по настоянию того же Вашингтона было подписано соглашение о союзнических отношениях между Астаной и Ташкентом для укрепления взаимодействия и продвижения "центральноазиатской идентичности" в целях установления западного контроля над бывшей советской Средней Азией. Ведь в США и на Туманном Альбионе всерьез опираются на две эти республики, рассчитывая, что они обеспечат им их господство.

С самого начала данный проект был направлен против ЕАЭС и создавался как дополнение к тюркской интеграции и для ее ускорения в рамках Организации тюркских государств, как более масштабного плана по возрождению "Большой игры" в регионе в целях выдавливания России и противостояния влиянию Китая. Поэтому для союза даже придумали аналогию с альянсом Германии и Франции, которые, как и в ЕС должны добиться консолидации всей Центральной Азии под своей эгидой.

Теперь же двум президентам надо срочно решить, как менее безболезненнее для себя и своих правящих элит усилить санкционное давление на Россию и перекрыть поставки товаров, технологий и стратегических материалов через свои республики и территорию региона, и одновременно постараться нейтрализовать возможную реакцию Москвы, а может и вообще ее не допустить.

Задача очень сложная или почти нерешаемая, так как обозначился явственный тупик прежней многолетней многовекторной политики, проводимой Астаной и Ташкентом. Ведь сейчас уже не получится сманеврировать так, чтобы никто из ведущих держав не пострадал бы от этой политики.

Если Токаев и Мирзиеев проигнорируют установки Белого дома, то у них могут начаться проблемы внутри стран и за рубежом, а если перейдут рьяно к их осуществлению, то рискуют если не обрушить свою экономику, то резко ухудшить показатели в связи с потерей прибылей от серого импорта.

"Печеньки" от Госдепа оказались мелкими, так как предложенная Блинкеным во время визита компенсация казахстанским и узбекским компаниям в размере 25 миллионов долларов за сворачивание торговых отношений с Россией, больше напоминает подачку или издевательство.

Фактически Белый дом этим четко дал понять, что Ташкенту и Астане не стоит рассчитывать на финансовую помощь со стороны Запада в этом деле, а придется самостоятельно решать проблему, затягивая пояса себе и местному населению.

Ситуация патовая еще и потому, что именно Токаев и Мирзиеев после коллапса энергетической системы этой зимой, не обновлявшейся с момента распада СССР, сами поспешили обратиться к Кремлю с просьбой ускорить создание "Газового союза", чтобы посредством российского капитала не только модернизировать инфраструктуру, но и создать новые сети и маршруты для дальнейшего экспорта голубого топлива в тот же Пакистан и Индию в рамках Южного пути.

Теперь же данное соглашение может оказаться под угрозой, так как помимо следования санкционной политики Энтони Блинкен поставил ультиматум казахстанской и узбекской элите о необходимости свертывания "Газового союза" и перекрытия всех поставок, поддерживающих сейчас Россию. Если это будет сделано Астаной и Ташкентом, то последствия для социально-экономической стабильности республик будут фатальными.

Попытки же заместить эти потери другими транспортными и энергетическими проектами обречены на провал. Например, не выдерживает никакой критики стремление наладить так называемый Транскаспийский маршрут в обход России, который требует огромных финансовых вложений, в том числе и в развитие логистической инфраструктуры. Никакая кооперация с Азербайджаном и Турцией тут не поможет и понадобятся многие годы, чтобы он полноценно заработал.

Тем более не решить этим и сам газовый дефицит, от которого страдали жители как Казахстана, так и Узбекистана. Астана сейчас пытается получить необходимые газовые объемы вместо России у корпорации "Тенгизшевройл", принадлежащей на 80% американским компаниям Chevron и ExxonMobil, добывающей нефть и голубое топливо на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Но тогда придется подписать кабальное соглашение о разделе продукции и контракт на недропользование еще на 25 лет.

Получается тем самым Казахстан сейчас станет еще более зависимым от США. Но если с газом элиты двух республик попытаются как-то вопрос если не решить, то ослабить, то с водой уже так не получится. В ближайшее 5 – 10 лет регион ожидает дальнейшее опустынивание, а тот же Китай не собирается уменьшать объемы забираемых водных потоков из трансграничных рек из-за бурно развивающегося СУАР.

Опять же без поворота сибирских рек, а также единого планирования и использования системы гидросооружений в регионе без участия России ситуацию исправить не получится. Иначе многомилионное население той же Ферганской долины и юга Казахстана обречены на постоянную засуху и вымирание. То же касается и постоянного дефицита электроэнергии из-за полного износа еще советских угольных ТЭЦ.

Получается, что Астана и Ташкент, если пойдут на ухудшение отношений с Москвой по указке Вашингтона, то неизбежно ударят по жизненным интересам своих же собственных народов, нищающих и деградирующих на глазах. Впрочем, прозападным элитам наплевать на своих же трудовых мигрантов, на сельских жителей, которые останутся без хозяйств и орошаемой земли, и в целом согласятся на роль тарана против России.

Блинкен и Мирзиеев.

В этом случае новой потенциальной Украине 2.0 не удастся отсидеться и сохранить геополитический баланс, так как ни Москва, ни Пекин и Тегеран уже не потерпят появление на своих рубежах в тылу враждебных государственных образований и союзов. Та же Астана не должна надеться обеспечить стабильность внутри страны при наличии у себя разветвленной агентуры западных спецслужб и СБУ.

Показная же русофобская политика переименований, реабилитаций басмачей и нацистских пособников, ущемления русского языка также до добра не доведут. Возможно американцам и необходим данный итог, чтобы превратить всю Центральную Азию в большую пустыню с постоянными межэтническими конфликтами и кишащей исламскими террористами.

Источник - politnavigator.news
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