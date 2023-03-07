Новая идеология России рождается на Донбассе, - Александр Дугин

16:38 08.03.2023 НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИИ РОЖДАЕТСЯ НА ДОНБАССЕ



07.03.2023

Александр Дугин

В феврале 2023 года Александр Гельевич Дугин прочитал лекцию для студентов Донецкой Народной Республики в рамках лектория Всемирного русского народного собора.

Идеология рождается в Новороссии



Благодарю вас за приглашение выступить в рамках Лектория Всемирного Русского Народного Собора перед студентами Донецкой Народной Республики и поговорить на такую важнейшую тему, как новая идеология России.



Сегодня идеология обретающей собственную идентичность России рождается у вас, на Русском Донбассе. Моя дочь погибла за великую Россию от рук украинских террористов. Незадолго до этого она вернулась с новых территорий (Дарья побывала в Мариуполе, Херсоне, Мелитополе, Луганске, Донецке) и делилась впечатлениями, которые получила там. В своей лекции она сказала: "Даже мы, патриоты, мы убежденные сторонники и поборники Русского мира, мы идеологи и вдохновители Русской весны, мы думаем здесь, в Москве, что мы нужны Новороссии. А на самом деле, не так. Чему мы можем научить Новороссию, когда ее сыновья и дочери, взрослые и дети, прошли через такое горнило исторического испытания, что они-то и стали настоящими русскими людьми. Они и есть Русский мир".



И поэтому, когда мы говорим об идеологии новой России, это не столько обращение из Москвы, даже от тех, кто всей душой, всем сердцем, всем телом, всей жизнью с вами, кто на фронте, кто умирает вместе с вами, кто живет вместе с вами, кто побеждает вместе с вами, кто страдает вместе с вами, это не послание от нас к вам, а это вопрос. То есть, когда мы говорим "идеология новой России", это не вопрос сегодняшней лекции, а вопрос к вам, к людям Новороссии. Вы и есть носители этой идеологии. Эта идеология новой России будет либо ваша, либо ее не будет вообще.



И это не просто какое-то дежурное приветствие для людей, которые прошли сквозь тяжелые страдания, и сейчас присоединились к России. Вы не просто вошли в состав существующей Российской Федерации. Вы не просто стали частью нашей страны, вы пришли в Россию, чтобы создать ее заново, чтобы сделать ее совершенно другой. Вы присоединяетесь не к тому государству, которое есть, и у которого нет идеологии (как записано в Конституции). Вы приходите не в то государство, которое было построено на развалинах СССР в 91-м году на основе совершенно либеральных западнических ценностей, полностью преданное мировому правительству, и управляемое группой криминальных олигархов, которые растащили наши богатства. Вы присоединяетесь не к этому государству. Вы пришли, чтобы создать Россию заново.



И поэтому в той России, которую будут создавать люди фронта, люди Новороссии – у вас будет главная роль. Поэтому мы должны, скорее, не говорить вам, а слушать вас. В принципе, было бы правильно, если бы люди из окопов, люди из Донецка, Горловки, и других вечно обстреливаемых территорий, сказали нам, какой должна быть идеология России. А мы бы вас послушали, и с вами согласились.



И вот так, мне кажется, надо будет строить наши отношения с Донбассом. Посмотрите, на Донбассе рождается настоящая русская культура. Сейчас в России нет поэтов. Есть какие-то вычурные либеральные изломанные самозванцы с бесконечно малым талантом, огромными амбициями, поддержанные заговором таких же бесполезных и невнятных ничтожеств. Настоящая поэзия рождается у вас – это ваши поэтессы, это ваши поэты создают, задают сейчас тон нашей русской поэзии. Это те ребята, которые находятся просто в окопах, на фронте. Вот, они в своих телеграм-каналах, военкоры, участники боевых действий, вместе с вами и формулируют сейчас самые главные русские смыслы.



А мы их просто должны понять, интерпретировать, поддержать, донести до всего остального народа России. Поэтому здесь, прежде всего, речь идет о том, что сейчас творится на новых территориях, что творится на фронте. И все будет зависеть от грядущей Победы. Потому что без этой новой русской идеологии, без Русского мира, без возрождения Русской весны просто не победить. И Победа зависит от того, будет или нет у нас эта идеология. Не просто российская, а Ваша идеология – идеология новой России. Россия либо будет новой, либо она рухнет, она не выдержит этого исторического испытания в том состоянии, какой она была до СВО.



Вопрос стоит не просто о том, освободим или не освободим какие-то территории. Это вопрос: "Быть или не быть русскому народу, русской цивилизации, русскому миру, русским вообще?". Поэтому мы живем в предельные времена. Вы-то об этом лучше знаете, поэтому я снова говорю: "как вы понимаете", мы живем в последние времена, "как вы понимаете", все поставлено на карту, "как вы понимаете лучше меня", сейчас решается, быть или не быть всей России.



Мы подошли к тому рубежу, на котором эта идеология должна родиться из боли. Она не должна родиться на бумаге, она не должна родиться из каких-то докладов, пиар-стратегий Администрации Президента. Это будет выброшено немедленно, ветер истории разметает эти бумажки мгновенно, как осенние листочки. Все искусственные построения и идеологии, в каких бы это ни было кабинетах, и с какими бы благими целями они не писались, не имеют никакого шанса на существование.



Идеология рождается сейчас у вас, она рождается в Новороссии, она рождается на новых территориях. И поэтому мы говорим не то что "на равных", мы готовы слушать рождение этой идеологии. Потому что идеология – это процесс исторический и очень трудный. И воссоединение нашего Русского мира, русского народа с новыми территориями, и с теми, которые нам еще предстоит освободить, а потом еще и отстоять, а потом еще и интегрировать – вот в этом процессе и рождается Россия. А Россия на сей раз без идеологии быть не может, поэтому там же рождается Россия как идея, если угодно, Россия как идеология.



Новая идеология и сопротивление мировому злу



Теперь несколько замечаний касаемо этой новой идеологии, ведь, если мы правильно поймем параметры ее творения, мы лучше будем понимать то, что происходит у нас.



Во-первых, что я хочу сказать – Россия, конечно, не осуществляет Специальную военную операцию. Мы начали с СВО, которая переросла в полноценную фундаментальную войну. Войну по-настоящему. Войну, в которой Россия противостоит всему коллективному Западу, о чем много раз говорил наш Президент. И это очень серьезно. И это никакая не техническая операция, не просто цель, которую можно там достичь технологическими средствами, путем запуска ракет, точечным захватом, как при антитеррористической операции. Это война в полную силу, в полную меру.



Во-вторых, это война не только государств, не только Российской Федерации, как национального государства, и коалиции других национальных государств, которые сейчас просто воюют против России. В эту коалицию входят США и Британия, как главные инициаторы этой войны, практически все национальные государства Евросоюза (может быть, за исключением Венгрии и Сербии). Украина, если признавать ее национальным государством, она тоже воюет против нас, или все остальные воюют ее руками. Их ряды редеют, они становится все более и более жалкими. Но мощь сопротивления не стихает, потому что коллективный Запад вбрасывает все новые и новые силы в эту войну.



Ядерный конфликт – это возможность, которая может реализоваться в любой момент. В тот момент, когда определенные угрозы та или иная сторона воспримет как критические, может последовать превентивный удар. От этого никто не застрахован, поэтому мы устойчиво, если угодно, балансируем на грани бездны. И уже не только как жители ДНР, жители России, а как все человечество.



Соответственно, мы живем внутри Апокалипсиса, конца мира, который стал настолько близок к нам, что этого нельзя недооценивать. С точки зрения всемирного масштаба уже развернувшегося конфликта мы пребываем в мировой войне. И вы являетесь рубежом этой войны. Вы явились триггером этой войны. И, если бы вы, жители Донецка и Луганска, опустили руки, то может быть, ничего этого не произошло бы. Но все равно, рано или поздно, укрепившись, и вступив в НАТО, Украина потребовала бы себе Крым, и стала бы угрожать Белгороду и Курску, Ростову и Воронежу. Но вы, тем не менее, проснулись первыми, и стали мучениками, вы стали Христом России. Донбасс – это Христос России, который пострадал за нас, пострадал и пошел на это сопротивление злу, не имея опоры, просто полагаясь на свой дух, на свою волю, на свою идентичность, на свои корни. Это всенародный подвиг людей Донбасса, которого в нашей истории давно не было, я даже не могу представить, с чем его сравнить – настолько велика ваша миссия.



Ваша миссия в выполнении функции удерживающего, Катехона. Вы – авангард пробудившегося русского народа, удержали мир и Россию от неминуемой гибели. Мы продолжали этот двусмысленный диалог с Западом, который готовил по нам решающий удар, вооружая киевский нацистский режим. Запад искал возможность, чтобы усыпить наше внимание Минскими соглашениями (в этом сейчас откровенно признаются Олланд и Меркель). И если бы мы не начали эту превентивную военную операцию, то, наверное, судьба России была бы предрешена.



Вы спасли нашу возможность быть. И вы спасли не только себя, вы спасли русский народ, русское государство. Честь вам и хвала, и вечная память всем погибшим за это великое дело. Это не напрасно. Это подвиг религиозный.



А значит, это не только война государств, а столкновение цивилизаций.



Война цивилизаций



Теперь давайте посмотрим на содержание этого конфликта. Можно представить это как столкновение государств: национальное государство Россия против коалиции национальных государств. Но это никак не приблизит нас к сути того, что происходит. Здесь явно не борьба за территории, ресурсы, промышленный потенциал, гидроэлектростанции, хлеб и т.д. На этот раз война имеет минимальное материальное измерение.



Это война духа, война за идею, это полноценное столкновение двух миров, двух цивилизаций. То самое столкновение цивилизаций, о которых говорил Сэмюэл Хантингтон, американский политолог, еще в 90-е годы прошлого века.



Запад – это цивилизация, которая претендует на универсальность и считает, что она синоним современности, развития и прогресса. Эта цивилизация возникла в Новое время, в Европе. Ее главной целью, как говорил наш философ Владимир Соловьев, была идея расчленения, атомизации, когда частное становится выше, чем целое. В основе всего лежит стремление привести все к атому, к индивидууму, к отдельности. И любые цельности, традиционные общества, народ, государство, сословие, церковь и т.д. – все это подлежит разложению на фрагменты, рассеянию.



Либерализм в XX веке победил все другие западные идеологии, которые пытались сохранить хоть какое-то единство: классовое единство в социализме, национальное единство в фашизме. То есть, на самом Западе полное разделение органического единства – окончательно возобладало лишь в конце ХХ века, когда либерализм победил необратимо. Либерализм сегодня и есть главная идеология Запада. Это его главный вектор. И, после падения Советского Союза, либералы, победив, посчитали, что окончательно снесли альтернативный им социалистический проект – последний, оставшийся после падения нацизма в Европе. В силу краха социализма как идеологии и СССР как государства люди Донбасса оказались на враждебной контролируемой экстремистами, оккупантами территории. Москва же их предала.



В момент падения СССР и социализма либерализм заявил о том, что он окончательно, в полном масштабе победил, что наступил конец истории, а западная либеральная цивилизация осталась отныне единственной. Это и есть глобализация. Либералы провозгласили, что отныне этот новый мировой либеральный порядок будет распространен на все страны и народы, в том числе и на Россию. И Россия в 90-е годы согласилась с этим.



90-е годы: не глупость, а предательство



Вот, в чем было предательство Русского мира, русской державы, русской цивилизации, со стороны руководителей России 90-х годов. Они отказались не просто от коммунизма как идеи, от социализма как политико-экономического строя. Они предали русскую цивилизацию. Вот почему все те, кто участвовал в политической власти в 90-е годы в России являются историческими преступниками, которые осознанно, или неосознанно предали наш суверенитет, наши корни, наши земли. И они будут прокляты из века в век русской историей, русскими людьми. Как Иуда.



Сейчас кровью мы смываем грех 90-х. Этой проклятой эпохи, которую каждый русский, как Смутное время, должен ненавидеть. Потому что все то, что происходит сегодня на наших западных границах, что происходит на новых территориях, что происходит с Россией – это результат той колоссальной геополитической катастрофы, как говорил наш Президент, которая произошла в 90-е. После этого предательская русофобская элита, не сильно отличающаяся от украинской, захватила власть в России, и старается не отдавать ее до конца, даже сегодня, несмотря на те условия, в которых Россия оказалась.



Западная цивилизация, которая дошла до пика своего индивидуализма, уже разложила не только национальные государства, церковь, сословия, она разрушила семью, утверждая, что индивидуум может сам себе выбирать пол. Освобождение человека от всех форм коллективной идентичности – это смысл и главный тезис либерализма. Но, как только человек лишается всех форм коллективной идентичности, то есть, он больше не гражданин России, не русский, не православный, не аристократ или землепашец, когда он больше не мужчина или женщина, такой чистой индивидуум не может существовать. Он превращается в ничто, в ноль. Если из человека полностью убрать всю коллективную идентичность, он и человеком не будет. Он распадется на части.



И вот это следующая последняя фаза западной цивилизация, которая представляет собой постгуманизм– передача власти Искусственному Интеллекту, пришествие киборгов, генная инженерия, конец человечества. К этому и призывают либеральные идеологи, такие как Курцвайль, об этом говорят западные технократы. Замена человека другими биологическими видами, химерами, полумашинами, киборгами, погружение человеческого сознания на облачные сервера – добро пожаловать в матрицу. Это глобалисты называют Сингулярностью.



Матрица – это не просто научная фантастика, это проект того, куда движется современная западная цивилизация, и к чему она уже подошла вплотную.



Цивилизация, которая утвердилась на Западе – это триумф либерализма, технократии, конца истории. Глобализация – это стратегия превращения всех народов, всех культур, всех цивилизаций в единую ткань планетарного либерального общества, где человек, освободившись от всех коллективных идентичностей, освобождается и от последней коллективной идентичности – от того, чтобы быть человеком. Потому что человек – это тоже коллективная идентичность.



В этой ситуации Россия в 90-е годы приняла эти правила игры, и сказала: "Мы тоже часть вашего постмодернистского либерального мира". У нас к власти пришли либералы. Мы внедрили в обществе и частично закрепили в Конституции либеральные принципы: свобода рынка, либеральная демократия, права человека, выборы, постмодернистская культура, индивидуализм, карьеризм, интеграция в Запад. Наши олигархи бросились покупать футбольные клубы в Европе, чтобы их приняли в этот западный постгуманистический мир. И тогда в России полностью возобладала либеральная идеология. Тогда мы почти все утратили и приготовились потерять последнее.



Ранний Путин: интеграция в Запад с сохранением суверенитета



В тот момент, когда мы уже занесли ногу над бездной, пришел Владимир Владимирович Путин и, по крайней мере, остановил распад Российской Федерации, который казался почти неминуемым. Чем больше мы интегрировались на Запад, чем больше впитывали в себя либерализм, тем слабее становились, тем больше возникало сепаратистских настроений, тем быстрее рушилось коллективное самосознание. Путин же сделал ставку на суверенитет и тем самым начал процесс постепенного выхода из этой либеральной зависимости.



Суверенитет в узком смысле касается, однако, лишь государства. Поэтому на первом этапе Путин выдвинул такой тезис: да, мы хотим быть частью Запада, мы хотим вступить в ВТО, мы хотим участвовать в глобальных процессах, в международном разделении труда, мы будем поставлять Западу дешевые природные ресурсы (газ, нефть, алюминий и т.д.), мы готовы развивать сотрудничество на всех уровнях. От Запада, в свою очередь, требуется только одного – признайте, что мы – суверенное национальное государство, хотя и расположенное в пространстве глобального западоцентричного либерального миропорядка, который мы, по сути, не оспариваем.



Именно в силу такой установки у России и не было все эти годы острой потребности в национальной идее. В 90-е годы либералы, которые составили нашу Конституцию, вообще запретили идеологию, опасаясь возвращения к власти коммунистов. Но отвергнув коммунистическую и православно- консервативную (имперскую) идеологию, либерал-реформаторы 90-х (совокупно называвшие своих оппонентов унизительным термином "красно-коричневые") по умолчанию сделали главенствующей идеологией либерализм. Все отличное от либерализма, по сути, было в 90-е годы запрещено, высмеяно, маргинализировано и демонизировано.



После становления Путина главой государства, поскольку речь по-прежнему шла об интеграции в западную идеологию, в западный либеральный мир, на Русскую Идею власть также внимания не обращала, хотя и прямое преследование патриотов ослабло. Однако уже в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности Путин выступил с прямой критикой западного миропорядка, превратившегося в однополярный мир и планетарную гегемонию. Ситуация обострилась в августе 2008-го года, во время столкновения с прозападным режимом Саакашвили, поддерживаемым Джорджем Соросом. В 2014 году, когда Запад не просто активно поддержал нацистский переворот на Украине, направленный против России, но, по сути, его и организовал, на что Россия ответила воссоединением с Крымом и поддержкой восставшего Донбасса, отношения с Западом совсем ухудшились. Но даже после этого, вступив в формат Минских соглашений, Россия не отказывалась от все менее и менее реалистичной идеи интегрироваться в западный мир на условиях сохранения суверенитета. Сама идея заключала в себе неснимаемое противоречие – ведь либерализм и в теории, и на практике отказывает государствам в праве на суверенитет, а тем более таким государствам, которые не в полной мере контролируются глобальной гегемонией и где либерализм не проник глубоко в общественное сознание и политико-социальные институты.



Так шаг за шагом, отвечая на каждый вызов с позиции суверенитета, мы вступали не только в конфликт с другими национальными государствами, полностью подчинившимися Западу, но с самой западной цивилизацией, с глобализмом, с доминирующим мироукладом, с либерализмом как с философией, основанной на индивидуализме, лежащем в основе метафизики современной западной цивилизации. И, чем больше мы втягивались в этот конфликт, тем больше мы понимали, что мы – какая-то другая цивилизацией, что русская цивилизация – это не часть западной цивилизации, а целиком самобытное явление.



Этот процесс шел очень медленно: мы время от времени вспоминали славянофилов, Путин цитировал Ильина, который придерживался такой же точки зрения, даже Солженицына (который, несмотря на свое предательство, тоже был славянофилом). Соответственно, все больше и больше мы начинали осознавать, что мы не часть западной цивилизации, что у нас есть своя, Русская Идея. И, соответственно, все больше и больше мы понимали, что нам для новой России нужна идеология.



Специальная военная операция как экзорцизм



И вот, наступила СВО. Год назад Россия вступила во фронтальную полномасштабную войну с цивилизацией Запада, против индивидуализма, против расчленения общества и человека, против глобализации, против всех основных устоев современной западной либеральной глобалистской философии, политики, экономики, культуры. На Украине же Россия бросила вызов той искусственной неонацистской конструкции, которую глобалисты и либералы создали, для того чтобы уничтожить Россию – последнюю преграду на пути их мирового торжества. Если бы Россия пала, даже богатый и эффективный Китай не смог бы долго сопротивляться западному могуществу.



Глобалисты специально создали государство, тоталитарной идеологией которого стала смесь либерализма и атлантизма, с одной стороны, и русофобского неонацизма, с другой. Режим либерального нацизма, на самые бесчеловечные, расистские и террористические стороны которого либеральный Запад закрывал и по прежнему закрывает глаза. Еще бы – ведь он этот режим и задумал, и создал.



Так появилось постмодернистское государство, где еврейский клоун одновременно выступает как глава и вдохновитель радикальных (часто антисемитских, но главное, русофобских) неонацистских группировок. А всем этим тарантиновским кровавым маскарадом движет рука либерального Запада, который любой намек на патриотизм, или даже на защиту традиционной семьи, на самом Западе, немедленно карает самым жестоким образом, при этом на Украине любые нацистские и крайне экстремистские течения и организации процветают. Все то, что неприемлемо на своей собственной территории, наоборот, в чисто прагматических целях поддерживается и культивируется этим же либеральным Западом на Украине. Цель одна – любой ценой уничтожить нас. А потом, естественно, и от этого неонацистского сброда ничего не останется, их просто ликвидируют, как выполнивших свою грязное дело, и не будет ни звука. Но я уверен, что мы сами с ними покончим.



В целом же Украина либо станет ничем, аридной пустой территорией в контексте либерального мира, либо она снова возродится, как часть великой русской православной цивилизации, чем она всегда и была, и что она есть, даже сейчас. Освобождение Украины, которое мы ведем сейчас, напрягая все силы, –это нечто подобное экзорцизму, изгнанию дьявола. Вот во что превратилась спецоперация, которую мы ведем уже год.



Теперь, идеология. Когда мы вступили в прямой конфликт с Западом, как цивилизация против цивилизации, мы оказались в неравном положении. Потому что Запад знает основы своей цивилизации, их идеология ясна, она прописана во всех западных учебниках, она присутствует во всех ВУЗах, во всех программах. И не только на самом Западе. Во всем мире, и увы, у нас также. Вся современная гуманитарная наука построена на либеральных принципах, везде во главе стоит индивидуум. И так обстоит дело в философии, социологии, антропологии, культурологии, экономике, психологии, политологии, международных отношениях, этнологии и т.д. . Куда вы ни глянете, какой учебник вы ни откроете – это будет обязательно именно либеральная пропаганда.



В социологии догматической является позиция Макса Вебера и англо-саксонских социологов (начиная с либерального расиста и социал-дарвиниста Спенсера) о том, что общество создается индивидуумами и поэтому всегда может быть разобрано на части и перестроено заново, никакой цельности в нем нет. А школа Дюркгейма, Мосса и т.д., где, напротив, именно общество целиком, коллективное сознание является предопределяющим для содержания отдельных индивидуумов, либо неверно истолковывается, либо излагается как частное мнение.



В теории международных отношений само собой разумеющейся выступает парадигма либерализма с прямым призывом к Мировому Правительству плюс ряд постмодернистских добавок (гендерная теория, конструктивизм и т.д.). Другие теории и прежде всего реализм упоминаются по ходу дела с подспудной критикой.



Берем психологию. Доминирует бихевиоризм, когнитивизм, индивидуалистический психоанализ и постмодернистские теории трансгрессии. Более глубокая психология Юнга, социология воображения Дюрана или Дазайн-терапия Босса/Бинсвангера существуют лишь на полях.



Про экономику я уже не говорю, есть лишь либеральная рыночная ортодоксия, а кроме нее лишь маргинальная "ересь", куда зачисляются не только Фридрих Лист или Сильвио Гезелль, но Маркс, Кейнс и Шумпетер.



Везде во всей современной доминирующей эпистеме мы встречаем воспевание индивидуума, а также прямую или косвенную критику всякой цельности, холизма, любой иерархии, деконструкция коллективного начала на атомы, ликвидация всего того, что так или иначе связанно с традиционным обществом. Гендерные исследования, трансгуманизм, глубинная экология, Искусственный Интеллект и генная инженерия представляют собой авангард этой тенденции – здесь разложению подвергается уже сам индивидуум, уступая место экзотическому набору человеческих, механических и животных компонентов.



В науке и образовании Запада прочно утвердилась главная линия: освобождение от коллективной идентичности. Это и есть практически все содержание либерального образования.



Когда Россия соглашалась на то, чтобы стать частью западного мира, даже отчаянно стремилась к этому, мы все это – модернизацию, цифровизацию, постмодернизацию приняли в себя. Тем самым мы стремительно утрачивали то, что составляло особенность нашей русской цивилизации. Этот деструктивный процесс облегчался еще и советским периодом нашей истории. И тогда в науке и образовании доминировали материализм, атеизм, слепое поклонение техническому прогрессу, презрение к религиозным основам и глубинной идентичности. Но там все это осуществлялось во имя общества как целого. Либерализм, сохранив материализм и атеизм, принялся разрушать и общество.



За 30 лет и с учетом еще 70 лет советского материализма, что дает уже 100 лет активного выкорчевывания традиционной русской эпистемы, классического и даже реального, прикладного образования, вся эта область представляет собой пепелище.



В этом тупик. Для интеграции новых территорий в Россию необходимо стандартизировать образовательный процесс. Но учебники и методические пособия, планы и критерии аттестации, которые приезжают из большой России на 90% являются подрывной либеральной пропагандой. Подавляющее большинство учебников в гуманитарных областях в современных условиях, должны были бы быть, строго говоря, запрещены по цензурным соображениям, потому что они отражают преимущественно либеральную точку зрения, а это – идеология нашего цивилизационного врага, с которым мы ведем войну не на жизнь, а на смерть. Оставшиеся по инерции осколки советского образования не могут служить точкой опоры. Они обосновывались советской идеологией, которой больше нет и которая не может служить ядром цивилизационной альтернативы, поскольку далеко не отражает глубинную идентичность русского традиционного общества, его основы и ценности.



В гуманитарных дисциплинах нет вообще ничего русского. Ничего, что бы укрепляло, утверждало нашу собственную идентичность.



Мы оказались в парадоксальной ситуации, когда Россия ведет войну против цивилизации с ясным профилем, с четко выраженной идеологической идентичностью. У нее есть долгая история и однозначно обозначенные цели.



А ведь мы еще не сформулировали толком нашу идеологию, не изменили статью Конституции, запрещающую государственную идею, мы не приняли "основополагающих принципов". Мы даже не начинали работу по изменению содержания нашей образовательной системы в сторону Русского мира. Наше образование остается колониальным. Нас, как индейцев, дикарей, эпистемологические колонизаторы учат своим принципам и, конечно же, в своих интересах. К огромному сожалению, пока к освободительной борьбе в когнитивной интеллектуальной сфере мы даже не приступили.



Традиционные ценности судьбоносного Указа



Первой ласточкой здесь является Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Вот эти традиционные ценности мы сейчас с К.В. Малофеевым и отцом Андреем Ткачевым обсуждаем на телеканале "Царьград". Выпущена отдельная брошюра, где они подвергнуты систематическому описанию и трактовке.



Это очень большая работа по разъяснению Указа. Мы даем его подробное истолкование, переводя отдельные сухие бюрократические фразы в непротиворечивые теоретические построения. Истолковывая этот Указ, перебирая ценность за ценностью, мы формируем первичное поле той национальной идеи, которая нам так необходима. Самый главный тезис – это Традиция, преемственность исторических эпох, постановка духовного над материальным, крепкая семья, многообразие народов. Все это характерные ценности именно традиционного общества, и поэтому они прямо противоположны либеральной идеологии.



Ценности Указа № 809 – вот остов этой новой идеологии. Но мы только делаем первые шаги на пути к тому, чтобы Русская Идея, которая сочетает нашу независимость, идентичность и самобытность с социальной справедливостью, то есть, правые и левые, консервативные и социалистические положения, обрела плоть, стала основой полноценной идеологии.



Так сложилась парадоксальная ситуация. Мы уже воюем, но нашу функцию в этой войне цивилизаций мы еще до конца не осмыслили. А уже говорить о том, чтобы построить на ее основании полноценную эпистемологию, целый спектр научных теорий, которые потом бы легли в основу гуманитарных дисциплин, и говорить не приходится. Но Запад и либерализм сражаются с нами именно в этом качестве. Они прекрасно понимают, кто мы есть на самом деле, и бьют даже по тому, что еще не состоялось до конца, не окрепло. В каком-то смысле они со стороны понимают нас лучше, чем мы сами себя. И поэтому они нас ненавидят – не столько за настоящее, сколько за прошлое и будущее, за наше глубинное и вечное.



Донбасс – духовный центр Русского мира



Волей судеб и по логике истории Донбасс, новые территории оказались не на периферии, а в самом сердце Русского мира. Именно вам надо начинать процесс полноценного пробуждения. Именно вы, находясь на границе с настоящим врагом, вынеся столько испытаний, сможете пройти путь к Русской Идее и русскому образованию гораздо быстрее, чем остальная Россия. Ведь вам уже не надо долго выкорчевывать из себя либерализм. Потому что он в вас стреляет. Либерализм – это "Хаймерсы", которые падают вам на голову, убивая ваших детей, женщин, стариков, мужей, отцов. Краткий курс либерализма – это ежедневный обстрел Донецка или Горловки. У жителей Донбасса должен генетически выработаться отрицательный рефлекс в отношении всего, связанного с Западом, и прежде всего в отношении либерализма, который и является той инстанцией, что вынесла вам и нам всем смертный приговор. Это позволит именно вам освоить и утвердить новую идеологию суверенной России, русской цивилизации, Русского мира.



Вы и есть авангард Русского мира. Вы наш передовой фронтир. И именно у вас, в прифронтовых тяжелейших условиях и нужно создавать, а точнее воссоздать Русскую Идею. И параллельно необходимо выкорчевывать либерализм отовсюду.



Технически я могу подсказать, как это правильно делать. Либерализм – это идеология, которая стремится освободить человека от всех, обратите внимание, всех, форм коллективной идентичности. Везде, где вы увидите намек на критику холизма, целостности, единства, солидарности, сплоченности, социальной справедливости, а также критику Традиции, включая Церковь, монархию, семью, нравственность, духовность, героизм, возвышенность, красоту – там либерализм. Считайте это миной типа "лепесток". Ими усеяны сегодня все институты, учебники, программы. Туда их поместили наши цивилизационные враги.



Более цельные и открыто либеральные теории, большие нарративы, такие как либерализм в международных отношениях, концепт "открытого общества", противопоставление индивидуума государству, Традиции и религии, "понимающая социология" – это уже "Хаймерсы", которые прилетели, чтобы уничтожить нас. Это ракеты "Точка-У", которыми по нам бьют наши идеологические противники.



Сейчас должна быть проведена огромная работа по разминированию гуманитарной сферы, с выявлением либеральных мин. Делиберализация научного и образовательного процесса – вот задача, которая стоит перед новыми территориями, в первую очередь, перед ДНР и ЛНР. И это наша с вами задача, и даже ваша. Мы же в этом будем вам помогать, чем можем. Но вы этому должны сегодня учиться, и этому должны учить нас. Центр – это вы, мы сейчас периферия, тыл. История вершится там, где война.



Катехон на Донбассе



Еще одно важное обстоятельство. Я часто ссылаюсь на такую фигуру, как Катехон. Есть такой интернет-портал с таким названием katehon.com. Во Втором Послании Апостола Павла к Фессалоникийцам упоминаются два термина: τό κατέχον – это причастие среднего рода, означающее "Удерживаемое", то есть "Держава", "Царство", "Империя", и ὁ κατέχων – причастие мужского рода, означающее "Удерживающий", то есть "Царь", "Император". Так вот, русский Царь, и русское Царство, а вместе с Царем и Царством сам русский народ, считался, начиная с конца 15-го века, в нашей русской идеологии, началом Удерживающим.



Что удерживает Удерживающий? Во Втором Послании к Фессалоникийцам сказано:



1. Просим же вас, братья, что касается пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего соединения с Ним:



2. не давайте поколебать себя слишком скоро в своем здравом смысле и приводить себя в страх ни духом, ни словом, ни посланием, якобы от нас исходящим, будто настал День Господень.



3. Пусть никто не обманет вас никаким способом, потому что раньше придет отступление и откроется человек беззакония, сын погибели,



4. противник и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, выдавая себя за Бога.



5. Не помните ли вы, что я еще находясь у вас, говорил это вам?



6. И теперь вы знаете то, что удерживает, чтобы открыться ему в свое время.



7. Ибо тайна беззакония уже в действии; только есть теперь удерживающий, доколе он не будет отнят от среды.



8. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и упразднит явлением пришествия Своего,



9. беззаконник, которого пришествие, по действию сатаны, со всякой силой и знамениями и чудесами ложными



10. и со всяким обольщением неправедным, – для погибающих за то, что они не приняли любви истины, чтобы быть им спасенными.



Таким образом, Император – это не просто политическая фигура. Это фигура религиозная, историческая, эсхатологическая, и, если угодно, духовная фигура. И статус Императора, который препятствуют тому, чтобы сын погибели, Антихрист пришел в мир, после падения Византии был возложен на московских Царей. На нашу державу, на наш русский народ, которые и удерживали мир от пришествия абсолютного зла.



И даже после Октябрьской революции, большевики, будучи атеистами и материалистами, в своем противостоянии с западной цивилизацией в силу какого-то исторического парадокса взяли на себя эту же функцию. Возможно, это произошло под внутренним давлением нашего глубинного русского народа. Советский строй, социализм противостоял западному капитализму – политической и экономической идеологии Антихриста. И вот, борясь с врагом Божиим, сами безбожные атеистические большевики стали не совсем понятно как носителями функции Удерживающего. Сталин же почти открыто воплотил в себе черты "красного Императора".



Борьба с западной цивилизацией – это и есть борьба с "сыном погибели". И ведет ее Удерживающий. А Удерживающим является русское царство, русское государство, русский народ, русские люди.



Донбасс и выступил в 14-м году в роли "Удерживающего". Пробудившись сам, пробудил саму Россию. Он удерживал давление неонацистского Киева, но на нем держалась и вся остальная Россия. Донбасс не позволил России соскользнуть в бездну, куда тянули ее либералы и соглашатели.



Я был свидетелем совершенно душераздирающего момента в своей жизни, когда смотрел видеоролики о начале освобождения от нацистов Донбасса в 2014-м году. Это были самые первые митинги шахтеров. Я, москвич, философ, никогда на Донбассе не был. Какое у меня было представление о нем? Конечно, я понимал, что это – Новороссия, и что ни к какой "Украине" он отношения не имеет. Да и сам концепт "Украина" несостоятелен. Но, все-таки, мне казалось, что эти люди Донбасса – преимущественно обыватели, со своими особенностями, но с едва ли широким кругозором. Да, они защищают свой язык, свою историю и свою землю. И одно это уже выше всяческих похвал.



Но вот что я увидел в том видеоролике. Памятник, флаги, в основном советские. И вдруг на импровизированную трибуну выходит обычный скромно одетый рабочий, возможно, прямо из шахты. Не ряженый, просто одетый кое-как, в возрасте, невзрачный. Он залезает на памятник, и кричит: "Свобода Донбассу! Долой киевскую хунту! Мы – Катехон. Мы – удерживающий. Мы – носители последнего православного Царства. Мы здесь с вами призваны осуществить великую религиозную миссию".



Когда я это смотрел, подумал: "Началось". Такого пронзительного и глубокого понимания того, что происходит на Донбассе, того к чему это ведет, во что выльется, представить себе было просто невозможно. Это было настоящее донбасское чудо. Вот, почему я повторяю слова своей дочери Дарьи, погибшей от рук украинской террористки, но, по сути, павшей в битве с сыном погибели, на первой линии. Сейчас Даша фактически стала национальным героем. Так вот, Дарья, вернувшись из поездке по Новороссии – Луганска, Донецка, Мелитополя, Херсона и т.д. сказала глубокую истину: "Мы думаем, что мы нужны Донбассу, что нам надо учить его людей… Нет, это Донбасс жизненно необходим России. Он должен нас учить".



И как тут не вспомнить речь этого неведомого безымянного шахтера из далекого 2014-го. Бывают моменты, когда сквозь простого человека, говорит Бог. И Он дал нам понять, о чем идет речь в этом противостоянии, что такое не только для всех нас, но и для человечества, и даже для Него Самого – Новороссия, что такое ДНР и ЛНР.



Настоящая Победа в настоящей войне



И последнее, что я хочу сказать. Многие, наверное, интересуются, когда наступит Победа? Чем закончится война? Как все завершится? Какой будет поствоенная Россия, где суждено утвердиться нашей идеологии? Кое-кто высказывает оптимистические взгляды, но они порождают завышенные ожидания. Мол, мы вот-вот победим, вот только включимся по-настоящему и победим. Другие, наоборот, расстраиваются и опускают руки, видя, как все непросто получается у нас в этой войне, как медленно мы продвигаемся, как подчас даже оставляем свои позиции.



Я хотел бы избежать здесь крайностей – и крайнего оптимизма, и крайнего пессимизма. Я вот что думаю по поводу этой войны. Я думаю, что Победа в высшей степени проблематична. Да, Победа будет за нами, но какой ценой – мы представить себе не можем. Это война трудная, долгая. И она будет длиться еще очень долго. Ведь мы бьемся со всем Западом. И поэтому, честно говоря, близкой перспективы победы я не вижу. Наша миссия, которая перед нами стоит, почти не выполнима. Победить – значит победить Запад, победить цивилизацию Антихриста, глобальный мировой порядок, а не только нацистский режим Киева. Это столкновение цивилизаций, финальная битва человечества. Просто так ее не выиграть.



Для того чтобы эту Победу получить, надо начать войну по-настоящему. А мы до сих пор толком-то воевать и начали. Мы все еще где-то на фазе Специальной военной операции. Мы только отходим от шока и не можем понять, что же происходит, не можем разобраться в сути того, что уже идет. Соответственно, Победа – еще не на повестке дня. Для того чтобы победить в этой предельной, может быть, последней, самой страшной Отечественной войне, всенародной войне, русской войне, для этого в эту войну должен включиться весь наш народ, все наше государство, и все наше общество. Без какого бы то ни было исключения. Как во Вторую Мировую, как в Великую Отечественную. То, что сейчас идет, это – Третья Отечественная война. Она уже народная, а должна стать тотальной. Только всеми силами, и духовными, и материальными, всеми ресурсами и всеми методами мы победим.



Сейчас не должно по России двигаться ни одного трактора, ни одного грузовика, ни одного вагона, ни одной фуры, на которых не было бы написано "Z". Все что ползает и летает, дышит, трудится, думает, говорит должно делать это во имя единой Победы. Сегодня вопрос о том, насколько мы должны быть сосредоточены на войне – это вопрос жизни и смерти. Мы должны впустить войну в себя, глубоко, до дна. И трагедию ее, и боль ее каждый должен испытать на самом себе.



Я вижу, как включаются в войну огромные массы. Миллионы людей в России уже сердцем, душой с вами, на новых территориях, на войне. Но этого мало. Должны проснуться просто все. Вот тут должна быть полная тотальность. Война должна прийти в каждый дом, дойти до каждого человека, до глубины души. И горе, ваше горе, наше горе, горе тех, кто потерял близких, кто теряет их сейчас – оно должно стать горем каждого. Это не частное горе кого-то далекого, где-то там. Мол, одни потеряли близких, и это их дело, только их касается. А мы не потеряли. Нет, это не его дело, это – твое дело.



Это дело всех, вообще всех, без единого исключения. Кто так не чувствует, кто не плачет, кто не переживает вместе с нами, кто не солидарен с нашими воинами, кто не помогает им всем сердцем, всей душой, всем действием – вот тот сам себя исключает из Родины, из России, из русского народа. Это уже вообще не русский человек, он противопоставляет себя историческому бытию русского народа, становится на сторону врага Катехона, и фактически превращается в нашего прямого непосредственного противника, в приспешника сына погибели, и начинает служить ему.



Сегодня нет места для колебаний и нейтралитета. Либо направо, либо налево. Либо к агнцам, либо к козлищам. Мы победим, когда осознаем самих себя и своего врага. Это главное условие Победы. И Победа начинается с вас, с людей Донбасса, с тех, кто проснулись к великой битве первыми. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678282680





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Повестку предстоящего заседания палаты утвердили сенаторы

- Права женщин, поддержка матери и ребенка – приоритеты партии "AMANAT"

- Но осадок остался

- В Казахстане будут построены 12 перинатальных центров и модернизированы 32 многопрофильные больницы

- Члены Республиканского предвыборного штаба партии "Ак жол" проводят встречи в Восточно-Казахстанской области

- Кадровые перестановки

- Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 6 марта 2023 года №4

- Постановление ЦИК РК

- Антикор выявил системные проблемы в сфере земельных отношений

