Юанизация на смену долларизации в России. Оценка перспектив, - В.Катасонов

19:20 08.03.2023 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 08.03.2023 |



Китай давно вынашивает план сделать юань международной валютой, которая, по крайней мере, могла встать рядом с долларом США. Важной вехой в выведении юаня на мировую орбиту стало решение совета директоров Международного валютного фонда в 2015 году о включении китайской валюты в корзину СДР (специальных прав заимствования), что означало получение юанем официального статуса резервной валюты. Таковыми также являются доллар США, евро, британский фунт стерлингов и японская иена. Однако с тех пор особого прогресса в укреплении позиций юаня в мировых финансах не произошло.



Правда, эксперты отмечают, что китайские банки и компании в последнее время стали больше пользоваться альтернативными СВИФТ системами. В частности, они создали свою собственную систему информационного обеспечения платежей CIPS (China International Payments System). В 2021 году через CIPS были проведены внешние платежи на сумму 80 трлн юаней (12,7 трлн долл.). Если суммировать платежи, которые проходят через СВИФТ и CIPS, то китайский юань твердо занимает третье место в мире валют, но, мягко выражаясь, сильно уступает доллару США и евро.



Доля доллара США в совокупных международных резервах стран мира за последние десятилетия заметно снизилась. По оценкам швейцарского Credit Suisse, доля доллара в резервах центральных банков в 1975 году составляла подавляющие 87%, в 2015 году - 65,3%, а в конце 2022 года лишь 58,0%. Но вот китайскому юаню занять освобождавшуюся нишу не очень-то получалось. В 2015 году доля китайской валюты была менее 1%. А на 1 октября 2022 года, по данным МВФ, она составила 2,8% (пятое место после доллара США, евро, японской иены и британского фунта).



На ближайшую перспективу не предвидится, что китайский юань встанет вровень с американским долларом и тем более заменит его в валютных резервах и в международных платежах. Однако в одной стране доллар уже активно теснится юанем. Если так можно выразиться, на смену долларизации приходит юанизация. Эта страна – Россия.



После 2015 года происходило мягкое выдавливание доллара США из российских резервов. После заморозки половины международных резервов РФ в другой половине остались лишь монетарное золото и китайский юань. По оценкам экспертов агентства Блумберг, на начало 2023 года в резервах РФ китайской валюты было 45 млрд долл. Это примерно 15% всех мировых юаневых резервов, больше, чем у любой другой страны.



До июля прошлого года на Московской бирже обороты с долларами и евро явно доминировали над оборотами с юанями. В июле впервые на дневной основе было зафиксировано превышение юаневых оборотов над оборотами с евро. Правда, по итогам июля и августа юань все еще находился на третьем месте по оборотам после доллара США и евро. А в сентябре уже по итогам всего месяца юань обошел евро и занял второе место. В августе был день, когда юань обошел не только евро, но и доллар, заняв первое место. Но это на дневной основе. До конца 2022 года все месяцы доллар оставался на первом месте, юань был на втором. Так же было и в январе 2023 года.



А по итогам февраля была зафиксирована небольшая сенсация: на первое место по оборотам вышел китайский юань, опередив доллар США. В итоге на юань пришлось почти 40% всего объема торгов основными валютами (1,48 трлн руб.), на доллар - чуть более 38% (1,42 трлн руб.), на евро - 21,2% (0,79 трлн руб.). В феврале 2022 года пропорции были в пользу американской валюты: доллар - 87,6%, евро - 11,9%, юань - 0,32%. Эксперты назвали изменение, зафиксированное в феврале на Московской бирже, замещением долларизации юанизацией. Правда, приведенные выше цифры касаются сделок на условиях "завтра". По сделкам с исполнением "сегодня" по итогам февраля по-прежнему на первом месте находится доллар с показателем 0,74 трлн руб. На втором месте евро с показателем 0,50 трлн руб. Юань с показателем 0,22 трлн руб. пока остается на третьем месте. Однако юань набирает обороты, сокращая отставание от доллара и евро.



Конечно, росту объемов торгов с юанем способствовала реанимация бюджетного правила, в рамках которого ЦБ в интересах Минфина стал продавать юани на бирже. В январе Банк России продал из ФНБ китайской валюты на 54,5 млрд руб., в феврале продажи утроились (до 160,2 млрд руб.). Не исключено, что по итогам третьего месяца доллар может опять восстановить первое место по операциям на условиях "завтра", но затем юань может вернуть себе первое место и стать главной валютой, торгуемой на валютной площадке Московской биржи. Этому, конечно, способствует быстрый рост торговли Российской Федерации с Китаем. По итогам прошлого года товарооборот наших стран составил, по данным Главного таможенного управления Китая, 190,3 млрд долл. Несмотря на антироссийские санкции, это превысило показатель предшествующего года на 29,3%. По оценкам экспертов, доля национальных валют – рубля и юаня – в расчетах по взаимной торговле превысила 50%. Можно предположить, что по итогам 2023 года процесс дедолларизации российской экономики в основном будет завершен. На смену долларизации приходит юанизация.



Перспективы юанизации в России и за ее пределами в значительной степени зависят от того, примет ли Пекин решение о введении полной конвертации своей денежной единицы или нет. Пекин обещал сделать юань свободно конвертируемой валютой (СКВ) еще три десятилетия назад, в 1993 году. Достичь этого планировалось к 2000 году. Однако коррективы в эти планы внес Азиатский финансовый кризис 1997-го. Затем план сделать национальную валюту свободно конвертируемой в течение 10 лет был закреплен в утвержденной в 2013 году Госсоветом КНР "дорожной карте" административно-экономических реформ. Получается, что в этом году китайский юань должен стать СКВ.



Придание юаню статуса СКВ имеет как плюсы, так и минусы. О минусах еще в 2019 году говорил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, комментируя заявления Пекина о возможной отсрочке в превращении юаня в СКВ: "То, что Китай ограничивает конвертируемость юаня по капитальным операциям, считаю абсолютно обоснованным в современном мире. Например, Россия, которая полностью либерализовала валютный режим рубля, столкнулась с колоссальным оттоком капитала. Это повлекло чудовищную офшоризацию экономики, огромный вывоз капитала без уплаты налогов. На этом мы потеряли за годы реформ более триллиона долларов. Для России поспешно произведенная либерализация валютного регулирования обернулась самой настоящей экономической катастрофой, потерей гигантских капиталов. Поэтому то, что китайцы осторожно относятся к либерализации валютного регулирования по капитальным операциям, совершенно оправдано". Источник - фонд стратегической культуры

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