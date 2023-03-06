Тихо издох рос-олигарх Гришин, жадно просившийся в американское гражданство

19:25 08.03.2023

Baza: скончался 56-летний миллиардер Сергей Гришин



Российский миллиардер, Сергей Гришин, который ранее был совладельцем "РосЕвроБанка", скончался в возрасте 56 лет, сообщил в среду телеграм-канал Baza.



По информации ресурса, с нарушением мозгового кровообращения бизнесмена госпитализировали около месяца назад, а 6 марта он умер.



Сергей Гришин родился в Москве, закончил Московский институт электронной техники. Имея диплом физика, занялся предпринимательством. Вместе с партнерами Андреем и Дмитрием Суздальцевыми они в 1994 году купили банк "Лубянка", который переименовали в "РосЕвроБанк". Гришин с Суздальцевыми создал еще несколько компаний, в том числе, девелоперских и логистических.



Известен скончавшийся тем, что продал за $15 млн свой особняк в Санта-Барбаре принцу Гарри и его жене Меган Маркл.



Кроме того, мир услышал о нем после его обращения к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить ему американское гражданство, а также после его скандального признания, что он чуть не "довел финансовую систему РФ до коллапса в 90-е годы". По его словам, это вовсе не чеченцы, а он придумал известную криминальную схему с поддельными авизо.



Авторы: ЛИНА ПАНЧЕНКО