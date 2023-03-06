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Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (часть 3), - Илеуова Гульмира
19:54 08.03.2023

Итак, 59% опрошенных сказали, с той или иной степенью уверенности, что пойдут на выборы. В разрезе регионов высокие показатели потенциальной явки в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Абайской и Улытауской областях. Самые низкие показатели потенциальной явки в Алматинской, Атырауской, Павлодарской и Туркестанской областях.



Из тех, кто придет на выборы, по итогам опроса, – 43,6% планирует проголосовать за партию "Amanat". На втором месте партия "Ак жол" – 11,3%. На третьем месте по электоральным предпочтениям партия "Ауыл" – 9,9%.

По результатам опроса проходят 5%-й барьер партии НПК (6,3%) и "Respublica" (6,2%).

12,7% еще не решили, а 3,6% будут голосовать против всех.

В целом, голосование женщин и мужчин совпадает, но есть небольшие различия. Так, в электорате партий "Ак жол", "Amanat" и НПК больше женщин, в то время как у "Ауыла", Байтака, ОСДП и "Respublica" - больше поддержки мужчин.

В возрастном разрезе сравнительно сбалансированный электорат у партии "Amanat". Примерно равные доли опрошенных готовы проголосовать за эту партию, однако есть две возрастные когорты, которые заметно отличаются в своих пристрастиях (колебания 10%): так, в группе 56-63 лет за эту партию готовы проголосовать только 39,3%, при этом в группе 36-45 лет – 49%.

У других партий есть специфика с точки зрения поддержки электората в разрезе возрастов. Так, у "Ак жола" низкая поддержка в самой молодой и самой старшей возрастной группах, партия "Respublica" не совсем молодежная партия, у НПК наивысшая поддержка в группе 56-63 лет.

Интерес представляет партия "Ауыл", у которой наиболее несбалансированный электорат, но при этом почти пятую часть его составляют люди старше 65 лет.

Электорат партий "Ак жол" и "Amanat" в этническом разрезе достаточно сбалансирован: одинаково высоки поддержки во всех этнических группах. В то время как у "Ауыла" в электорате больше казахов и представителей других этнических групп (русских почти в 4 раза меньше, чем казахов). У НПК среди поддерживающих – больше русских и представителей других этносов. У "Respublica" в электорате также меньше доля казахов.

По итогам опроса, сбалансированный электорат с точки поддержки горожан и сельчан у двух партий из первой тройки – "Ак жола" (11,5% горожан и 11% сельчан сказали, что проголосуют за эту партию) и "Ауыла" (9,8% в городе и 10% в селе).

У партии "Amanat" существенно выше поддержка в сельской местности (52,7%), по сравнению с городом (36,9%).

У партий НПК и "Respublica", напротив, выше поддержка в городе, чем в селе.

Могут ли партии нарастить свой электорат в оставшееся время? Практически каждый седьмой опрошенный (12,7%) еще не решил, за какую партию будет голосовать. Чаще других это горожане, женщины, респонденты в возрасте до 25 лет (19,2%), русские (18%) и представители других этнических групп (15%). Так что еще можно попытать счастье, точнее, проверить свою электоральную привлекательность в отведенное до выборов время.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора

Илеуова Гульмира

Полный текст с графиками
https://turanpress.kz/politika-i-vlast/6085-elektoralnye-nastroenija-naselenija-kazahstana-v-preddverii-vyborov-v-marte-20.html

Источник - Turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678294440


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