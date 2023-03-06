Электоральные настроения населения Казахстана в преддверии выборов в марте 2023 года (часть 3), - Илеуова Гульмира

19:54 08.03.2023

Итак, 59% опрошенных сказали, с той или иной степенью уверенности, что пойдут на выборы. В разрезе регионов высокие показатели потенциальной явки в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Абайской и Улытауской областях. Самые низкие показатели потенциальной явки в Алматинской, Атырауской, Павлодарской и Туркестанской областях.



