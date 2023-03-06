Дефицит воды в Центральной Азии: климатический "апокалипсис" или рукотворный кризис? - Е.Каримова

20:46 08.03.2023

На Центральную Азию надвигается засуха, что может привести к дефициту питьевой и поливной воды, сокращению посевов кормовых и бахчевых, снижению урожайности, дефициту электроэнергии. Уже сейчас во многих районах региона наблюдается рост цен на продукты, в том числе на сезонные овощи. Если подобная негативная динамика сохранится, под угрозой окажется продовольственная безопасность региона. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



Обновленный климат и "хронические болезни" Центральной Азии



Водная проблема в Центральной Азии особенно остро ощущается в последние годы. Регион несколько сезонов подряд сталкиваются с аномальной жарой. Нехватка воды бьет по сельскому хозяйству. Из-за роста цен на продукты питания под ударом оказалось не только социально-экономическое положение местного населения, но и продовольственная безопасность центральноазиатских республик.



В 2021 году засуха на западе Казахстана нанесла огромный удар по фермерским хозяйствам Мангистауской области – регион из-за массовой гибели скота превратился в "кладбище лошадей". Аномальная жара накрыла и Кыргызстан. Больше всего тогда пострадала Чуйская область, где сосредоточено множество сельхозугодий. Нехватка поливной воды в Узбекистане привела к потере урожая и росту цен на сезонные овощи.



Прошлым летом фермеры Киргизии, Казахстана и Узбекистана также жаловались на обмеление рек и засуху. От воды зависит сельское хозяйство, доля которого в ВВП стран региона составляет от 10 до 45 процентов. При этом в нем занято от 20 до 50 процентов работоспособного населения.



Ситуацию усугубляют и "хронические болезни" региона, связанные с распределением воды и изношенностью инфраструктуры водоснабжения. Специфика водопользования Центрально-Азиатского региона заключается в том, что реки, питающие его сельское хозяйство, зачастую текут через несколько стран.



Противоречия между интересами государств, расположенных в верховьях рек, с интересами республик, находящихся в низовьях, с каждым годом растут. Виной тому энергетика. Для эффективной генерации электроэнергии зимой нужно за весну и лето накопить запасы воды в водохранилищах. Этот процесс происходит в ущерб тем, кому вода нужна для полива сельхозугодий. Многосторонние и двусторонние переговоры об эффективном регулировании водно-энергетического комплекса и трансграничного сотрудничества ведутся с 1992 года. Но ни один из проектов соглашений по этому вопросу не получил общего одобрения.



Мировые расточители воды



По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), запасы водных ресурсов в странах Центральной Азии в расчете на душу населения – достаточны (около 2,3 тыс. м3). Проблема заключается не в дефиците, а в нерациональном использовании.



В докладах ФАО говорится, что страны Центральной Азии входят в десятку лидеров водопотребления в мире: Туркменистан (5319 м3/год), Казахстан (2345 м3/год), Узбекистан (2295 м3/год), Киргизия (1989 м3/год), Таджикистан (1895 м3/год). Кроме того, для получения единицы продукции в сельском хозяйстве стран Центральной Азии расходуется в 2,5-3 раза больше воды, чем в развитых странах.



Сегодня в водном хозяйстве Таджикистана на нужды сельского хозяйства с орошаемым земледелием и в энергетике расходуется 92 % объема потребляемой воды, а на промышленность и коммунальное хозяйство – 4 %. При этом в Таджикистане отмечаются и проблемы с питьевой водой. Около 58 % населения республики не имеют доступа к централизованному водоснабжению. Порядка 30 % водопроводных сетей в республике попросту не функционируют.



К выводу, что Центральная Азия – самый проблемный регион, где допускается страшное расточительство в использовании водных ресурсов, пришли и специалисты Северо-западного университета A&F китайской провинции Шэньси и сотрудники министерства водных ресурсов Китая.



Китайские эксперты уверены, что при разумном использовании водных и земельных ресурсов в странах региона можно сэкономить 56 % воды и накормить 387 миллионов человек. В Таджикистане, по информации экспертов, для нужд птицефабрик используется в 61 раз больше поливной воды, Узбекистан в животноводстве берет в 10 раз больше, Туркменистан для выращивания хлопка-сырца использует в 42 раза больше, чем в КНР.



Половина поливной воды утекает в никуда



В декабре прошлого года в Киргизии завершилось исследование общественного фонда "Программа поддержки развития горных сообществ Кыргызстана" (MSDSP KG), собиравшего данные о влиянии изменения климата на объемы собираемого урожая в 11 селах Ошской, Баткенской и Нарынской областей.



Почти 71 % фермеров отметил, что засуха оказывает серьезное негативное влияние на урожай. При этом проверка ирригационной системы показала, что потери поливной воды из-за ветхой инфраструктуры во всех этих селах составляют до 50 %. Последние несколько лет объем урожая стабильно падает. Фермеры, чтобы хоть как-то заработать, вынуждены повышать цены на свою продукцию.



Почти во всех центральноазиатских республиках с приобретением независимости после реорганизации колхозов и совхозов появились десятки тысяч дехканско-фермерских хозяйств. При реформе сельского хозяйства земли были переданы в аренду на 50 лет с последующим наследованием. А ирригационную систему на полях не передавали никому. За 30 лет эта крайне важная система пришла в негодность.



В феврале 2023 года в Кыргызстане на государственном уровне озаботились масштабами потери воды из-за плохой ирригации.



"У нас порядка от 30 до 50 процентов потери воды. Это все из-за старых каналов и ирригационных систем. Но нам еще надо работать, чтобы понять, сколько воды мы расходуем", – сказал директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев. По его словам, до 2050 года объем водных ресурсов в Киргизии уменьшится из-за изменения климата. Для эффективного расходования водных ресурсов необходимы регулятивные меры.



"Проводится установка счетчиков. Это нужно, чтобы распределить воду поровну на всех потребителей в летний период. Одни фермеры расходуют много воды, а другим ее не хватает. Также запущен проект по цифровизации водного хозяйства и созданию специализированного центра, который будет проводить анализ объектов ирригации. На его базе можно будет в режиме реального времени получить подробную информацию о том, кто именно производит забор воды и в каком объеме", – уточнил чиновник.



Большинство экспертов уверено, что нехватка водных ресурсов в Центральной Азии – миф. Воды хватает всем, лишь нужно управлять ей рационально. А пока этого не произошло, стабильность и продовольственная безопасность в регионе будет сталкиваться с нарастающими угрозами.



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Екатерина Каримова