Бежавший от мобилизации рос-журналист Нечаев ("Комсомолка") найден мертвым в Ташкенте

23:13 08.03.2023

Российский журналист найден мертвым в Ташкенте

Журналист из России Александр Нечаев найден мертвым в Ташкенте. Его коллеги сообщили, что журналист перестал выходить на связь, после чего они попросили знакомых поехать к квартире, которую он снимал.



В Ташкенте найден мертвым 36-летний журналист из России Александр Нечаев, подтвердила в субботу информацию российских СМИ пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.



Прокуратура Мирзо-Улугбекского района проводит доследственную проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.



"Комсомольская правда", где раньше работал Александр Нечаев, сообщила, что он приехал в Ташкент "пожить на пару месяцев".



Последним его сообщением была фраза о Ташкенте: "Повода не любить этот город нет", написал общавшийся с ним журналист Денис Корсаков.



"В понедельник он перестал реагировать на сообщения в мессенджере и на звонки. Вечером не сдал номер журнала „Бюллетень кинопрокатчика" - крупнейшего профильного издания о кинобизнесе (он был главным редактором). Такого не случалось никогда: к работе Саша относился предельно ответственно. Во вторник нашли знакомых, которые живут в Ташкенте и могли проверить, все ли в порядке. Они приехали к съемной квартире с хозяином и полицией, открыли дверь и нашли Сашу мертвым. Пока непонятно, что с ним случилось. Возможно, это сердце", - сообщил он.