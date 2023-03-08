"Дружбы" не будет: у Казахстана оказалось недостаточно нефти для заполнения трубы, - Bloomberg

00:06 09.03.2023

8 марта 2023



Казахстан не смог найти достаточных объемов нефти для экспорта европейским покупателям по трубопроводу "Дружба". Об этом сегодня, 8 марта, сообщает Bloomberg.



Как передает агентство, пытаясь заместить в Европе выпавшие поставки России, республика столкнулась с рядом проблем.



Согласно сообщению государственного оператора "Казтрансойл", в первом квартале 2023 года страна направит в Германию энергоресурсов на 90% меньше, чем планировалось изначально. Несмотря на заверения министра энергетики Болата Акчулакова в том, что у республики есть возможность нарастить ежегодные поставки до 6 млн тонн, она едва нашла для Берлина 20 тысяч тонн нефти.



Добыча сырья в Казахстане с конца февраля упала на 100 тысяч баррелей в день. Вернуться к прежним объемам не удалось даже после ремонта на крупнейшем в стране месторождении "Тенгиз".