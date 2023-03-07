Бежавшие год назад из России в Грузию трусы и за-украинцы массово рвутся обратно. Там тоже ссыкотно

00:10 09.03.2023

"Хорошие русские" начали штурмовать Верхний Ларс с грузинской стороны



"Хорошие русские" пытаются вернуться в Россию после акций протеста в Грузии, пишет Readovka. Автор телеграм-канала назвал происходящее "обратным штурмом Верхнего Ларса".



"Грузинские мигранты, которые сначала сбежали из России, теперь, похоже, хотят вновь вернуться в комфортную Москву. Настроения в городах закавказской страны напряженное из-за закона об иноагентах. Очевидно, поэтому „хорошие русские" готовы создавать штурмовые бригады для повторного взятия Верхнего Ларса, однако теперь уже в другую сторону",

- говорится в сообщении.

EADaily сообщало, что с началом объявленной в России в сентябре 2022 года частичной мобилизации в Северной Осетии скопилась очередь по всей территории республики из желающих выехать в Грузию через МАПП "Верхний Ларс".



