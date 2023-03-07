Саакашисты не сдаются. В Тбилиси идут баррикадные бои

00:13 09.03.2023

Демонстранты в Тбилиси начали ломать скамейки и строить баррикады



Как сообщает RT, демонстранты в Тбилиси се сдаются и не собираются расходиться после того, как спецназ оттеснил их от здания парламента на проспекте Руставели.



Уточняется, что манифестанты собираются на близлежащих улицах и строить баррикады. Ранее участники беспорядков разбили окна парламента и закинули в него петарды.



"Демонстранты в Тбилиси начали ломать скамейки и строить из них баррикады после того, как спецназ оттеснил их от здания парламента", - говорится в сообщении.



Инесса Буслаева



-------------------



Президент Украины, Владимир Зеленский, выразил поддержку Грузии на фоне массовых протестов в Тбилиси и заявил, что все украинцы желают демократического успеха и продвижения в вопросе евроинтеграции для своих грузинских друзей.



Он также выразил благодарность всем, кто поддержал Грузию, держа украинские флаги на площадях и улицах, а также за произнесение украинского национального гимна в Тбилиси, считая это проявлением уважения к Украине.



В своем видеообращении Зеленский подчеркнул, что дружба между Украиной и Грузией не имеет границ и нет украинца, который бы не желал успеха своей дружественной стране. Он также отметил, что Украина, Молдова и Грузия стремятся стать частью Евросоюза, и это неизбежно произойдет, потому что евроинтеграцию заслуживают все свободные народы Европы.



Накануне, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах", который предлагает назвать "агентами иностранного влияния" все СМИ и общественные организации, получающие финансирование из-за границы.



Александр Шляпников