В Грузии раскручивают новый майдан?

02:12 09.03.2023 Названа истинная причина протестов

В Тбилиси возобновился митинг против закона об иноагентах



Александр ГРИШИН



Грузия до сих пор представляет из себя буквально рай для всяких паразитирующих структур влияния







Я ЕГО СЛЕПИЛА ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО



В Грузии второй день подряд пытаются разогнать майдан по украинскому сценарию. Во вторник 7-го марта после того, как парламент приял в первом чтении Закон "О прозрачности иностранного влияния", толпа оппозиционеров вышла к стенам законодательного органа на протест. В отличие от Незалежной, события стали стремительно развиваться практически сразу, без установки палаток, месячного сидения и лежания в палаточном городке и прочих промежуточных неясностей – в ряды полицейских через некоторое время в первый же вечер протеста полетели "коктейли Молотова". Полиция ответила слезоточивым газом, дубинками и резиновыми пулями. Через несколько часов толпа была рассеяна, разошлась по домам, а правоохранителя задержали 66 человек. В отличие от Украины, где действующий на тот момент президент Янукович сбежал из страны уже после фактического переворота, президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне улетела из Тбилиси в США, где и выступила (почему-то из Нью-Йорка, а не из Вашингтона, где находятся все государственные ведомства, что наводит на мысль о характере поездки Зурабишвили) в поддержку, нет, не государственной власти, а протестующих и пообещала по возвращении заветировать законы по иноагентам, которые сейчас рассматривает парламент.



Собственно говоря, в парламенте сейчас два законопроекта. Один из них, уже упомянутый "о прозрачности иностранного влияния" предусматривает что СМИ, некоммерческие и общественные организации, у которых 20% финансирования и более составляют поступления из-за рубежа, должны будут зарегистрироваться и подавать ежегодно финансовую декларацию. Его грузинский парламент принял в первом чтении 7-го марта.



Второй закон гораздо более жесткий – "О регистрации иностранных агентов". По нему любое физическое и юридическое лицо, получающее иностранное финансирование, будет обязано зарегистрироваться в качестве "иностранного агента". Нарушителей этого закона будет ждать не только штраф, но тюремное заключение на срок до 5 лет. Авторы этого законопроекта из движения "Сила народа" заявили, что они буквально дословно перевели аналогичный закон, принятый в США в 1938 году и действующий и по сию пору.



В среду оппозиционный актив встал, покушал хинкали и снова пошел на протест. Сейчас по центральной улице Тбилиси идет толпа митингующих протестующих, скандирующая: "Нет российскому закону в Грузии". И это первая несуразица в происходящем. Поскольку в России аналогичное законодательство принимали совсем недавно, но также списав почти все статьи закона с американских правовых актов.



ЗАГРАНИЦА ИМ ПОМОЖЕТ



Примечательно, что Запад уже раскритиковал эти законопроекты.



- Предложенный законопроект вызывает серьезную обеспокоенность. Создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества, а также обеспечение свободы СМИ являются основой демократии, - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



- Эти законы аналогичны российскому законодательству, направленному на стигматизацию гражданского общества, на то, чтобы заставить замолчать инакомыслящих, - отрицательно отозвалась о законопроектах посол США в Грузии Келли Дегнан, которая регулярно отмечается хамскими высказываниями в адрес властей страны пребывания.



- Наш сигнал народу и правительству Грузии состоит в том, что США поддерживают всех тех, кто мирно отстаивает свои фундаментальные права на то, чтобы свободно выражать свое мнение и быть услышанными, на то, чтобы привлечь свое правительство к ответственности, - поддержал госпожу после официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



Спрашивается, а почему они так рьяно высказываются против своего же закона? И ответ очень простой. Эти законы в случае вступления их в силу выполняют защитную функцию по отношению к собственному государству. Они ограничивают беспредел собственных граждан, которые купились на иностранные гранты, зарплаты и другие виды доходов. И тут по американской логике все правильно: США имеют право на такую защиту, а у других государств такого права (как и многих других) быть не должно.



Если же учесть, что Грузия до сих пор представляет из себя буквально рай для всяких паразитирующих структур влияния, вроде тех же фондов Сороса и ему подобных, где занята весьма значительная доля населения (преимущественно, молодого, образованного, активного и городского, но, по большей части, безработного, для которого все эти гранты – единственный источник дохода), то понятно, что количество недовольных в случае принятия законов исчисляется десятками тысяч человек. Все эти "Молодежь за демократию", "ЛГБТ, вперед", "Свободное будущее" и т.д. и т.п. получают денежки, на которые живут и "работают" из-за рубежа.



КТО ТУТ ВЛАСТЬ?



Вместе с тем понятно, что нынешние законопроекты – это лишь повод, которым воспользовались руководители грузинских НКО вместе со своими зарубежными кураторами, оппозиционные политические партии и их лидеры и местные маргиналы, почуявшие возможность помародерить в случае удачи, чтобы попытаться снести нынешнюю власть. Собственно говоря, волноваться по этой причине явно ведь не стоило, поскольку президент Зурабишвили пообещала заветировать законопроект, а у правящей партии не хватит голосов, чтобы преодолеть вето президента.



Грузия – парламентская республика, а потому свержение власти здесь должно выглядеть, как отправка действующего парламента и правительства в отставку, устройство внеочередных выборов (на которых Западом будет сделано все, чтобы победили нынешние оппозиционеры – сторонники Саакашвили). Поскольку нынешние власти Грузии заняли подчеркнуто нейтральную позицию в отношении России, а еще и периодически озвучивают варианты развития отношений с Москвой, что на Западе воспринимается уже как измена их "общему демократическому делу", эти власти требуется заменить на те. которые объявят России санкции, а еще лучше – в идеале пойдут на нас войной, чтобы попытаться отвоевать Абхазию и Южную. Осетию. А на самом деле решатся на такое самоубийство оригинальным способом, чтобы попытаться облегчить положение Зеленского.



И что с того, в прошлом году, когда в ЕС экономики всех стран буквально загибались от кризиса, ВВП Грузии вырос на 10% за счет вливаний в местную экономику из России и россиян. Как раз именно это США, Евросоюз, Украину и местную грузинскую оппозицию совершенно не волнует.



Если власть в Грузии дрогнет, и местный майдан победит, то спокойная жизнь Грузии на этом закончится. Сколько она потеряет в таком случае людей или даже территории – тоже тот еще вопрос. Но такая вероятность достаточна высока. Штаты и оппозиция сейчас считают ситуацию очень подходящей для реализации своих планов и, похоже, готовы идти до конца. А это значит, что мы еще можем увидеть Мишико Саакашвили, вывозимого на инвалидной коляске а-ля Юля Тимошенко. Главное – не повторить ту Юлину ошибку с высоченными каблуками.



Но очень бы, честно говоря, не хотелось бы. Потому как грузин жалко, а у нас для них медом не намазано. Источник - КП

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