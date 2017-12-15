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|Экс-пресс-секретарь бывшего елбасы Абаев приступил к обязанностям заместителя генерального секретаря СНГ
09:30 09.03.2023
ДАУРЕН АБАЕВ ПРИСТУПИЛ К ОБЯЗАННОСТЯМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНСЕКА СНГ
Бывший министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев приступил к обязанностям заместителя генерального секретаря СНГ.
Даурен Абаев приступил к обязанностям заместителя Генсека СНГ
Первый заместитель генерального секретаря Содружества Независимых Государств Леонид Анфимов представил коллективу Исполнительного комитета Даурена Абаева, сообщили в Исполкоме.
Даурен Абаев приступил к работе на посту заместителя Генсека СНГ в Минске.
"Отрадно, что к нам в Исполнительный комитет Содружества приехал человек с таким солидным профессиональным багажом. Даурен Абаев имеет блестящее образование, большой опыт работы на дипломатических и государственных должностях", – сказал во время представления Леонид Анфимов.
Бывший министр культуры и спорта Казахстана, получивший новое назначение в начале марта, пообещал оправдать доверие руководства страны и новых коллег.
"Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие руководства Республики Казахстан, направившего меня на эту работу, доверие руководства Исполнительного комитета СНГ. Обещаю максимально содействовать делу продвижения интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств", – отметил Даурен Абаев.
На новом посту Даурен Абаев сменил соотечественника Бекетжана Жумаханова.
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АБАЕВ Даурен Аскербекович
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[18.04.1979 - ..]
Род. в Алма-Атинской области. Казах.
Оконч. Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001); Лейденский университет (2006)
Референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2003);
Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджане (2003);
Второй секретарь, Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах (2003-2007);
Начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007);
Эксперт, консультант протокола Президента Республики Казахстан (2007-2008);
Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2008-2009);
Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2009-10.2011);
Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (10.2011-07.2013)
С 07.2013 - советник Президента Республики Казахстан - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
С 6 мая 2016 - 21.02.2019 - министр информации и коммуникации РК
21-25.02.2019 - и.о. министра информации и коммуникации РК
+ с 19.04.2017 - член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан
С 25.02.2019 - 4 .05.2020 - министр информации и общественного развития РК
с 4 мая 2020 - 1-й зам. рук. Администрации Президента РК
с 11.01.2022 - 4.01.2023 - министр культуры и спорта РК
с 03.2023 - заместитель Генерального секретаря СНГ
+ член политсовета партии Нур Отан (до 28.01.2022)
Соавтор книги "Государственный протокол Республики Казахстан" (2010).
Награжден орденом "Парасат" (15.12.2017)
Женат. Двое детей.