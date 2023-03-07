Экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова "секретно" осудили на 12 лет

09:47 09.03.2023

Бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова осудили на 12 лет. Приговор вынес Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Baigenews.kz, экс-глава оборонного ведомства будет отбывать 12 лет тюремного срока в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.



Более детальную информацию суд не предоставил, сославшись на то, что дело рассмотрено под грифом "Секретно".



Расследование в отношении Бектанова началось 19 февраля 2022 года из-за бездействия по службе во время январских событий. 20 февраля его задержали и водворили в ИВС.



5 января 2023 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что Бектанов во время январских беспорядков отдавал незаконные приказы.



"Следствие считает, что в период ЧП он отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты. Бывшим министром обороны не приняты меры по наведению конституционного порядка в стране. Поэтому Мурат Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенной в боевой обстановке (ст. 451 ч.3 УК РК)".

Генеральный прокурор РК Берик Асылов



Анастасия Московчук