 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия возвращается в историю, откуда ее вышвырнули после 1991 года, - Александр Проханов
10:31 09.03.2023

Ангел Херсонеса
Россия возвращается в историю, откуда ее вышвырнули после 1991 года
Александр Проханов

Грохочет кратер русской истории. Изливает огненную магму. Швыряет в небо раскаленные камни. Чернит лазурь вулканическим пеплом. Из вулкана русской истории в громах, молниях, в ядовитых языках огня, в дивных ослепительных вспышках встает ангел Херсонеса. Тот, что накрыл крылами князя Владимира, когда он погрузил стопы в крещальную купель. Тот, что повел царя Ивана Васильевича Грозного за Волгу, за Урал, распахнув его царство до Тихого океана. Тот, что, подобно буре, мчался перед русскими полками на Полтавском поле, а потом в солнечной позолоте уселся на шпиль Петропавловской крепости. Тот ангел, что явился Сталину в туруханской ссылке и сказал ему: "Ты будешь победителем". И теперь этот ангел всплывает среди дымов и железных туманов, расправляет крылья, как бабочка, вылетающая из кокона русской истории.

Ангел Херсонеса знаменует рождение Пятой империи русских. Это не розовый купидон на стенах ампирной ротонды. Не светлоликий, как сказочное бестелесное чудо, ангел рублевской "Троицы". Этот ангел - в железных перьях, в танковой броне, в палящем пламени "Солнцепека", с глазами, полными орудийных вспышек и кромешных взрывов.

Россия возвращается в историю, откуда ее вышвырнули после 1991 года. Это возвращение мучительно, связано с жуткими страданиями, рыданиями, кровью, с болью плечевых суставов, которые сначала вывернули, подымая Россию на дыбу, а теперь, снимая с дыбы, вправили обратно. Снятие с дыбы кажется таким же ужасным, как и возведение на нее.

Мы потеряли крейсер "Москва" - символ Черноморского флота. Враги подорвали Крымский мост - эмблему воссоединения Крыма с Россией. Они превратили в руины пригороды Донецка, обстреливают Севастополь, Белгород, Брянск. Безнаказанно по мостам и железным дорогам из Польши движутся на фронт американские и немецкие танки, зенитные установки - вся военная машинерия Запада.

Украинские боевые группы просачиваются на территорию России, взрывают линии электропередач, сеют панику в приграничных селах. Множатся смятение, раздражение, распри в военных кругах, недопустимые для воюющей армии. Копятся вопросы, на которые нет ответа. Но все это - окалина, опадающая с раскаленных крыльев божественного ангела. Он встает и ведет за собою народы возрожденной Пятой империи.

Каждая русская эра, каждая империя русских имеет свои великие символы, составляющие Большой имперский стиль. В первой империи русских - это храмы Киевской и Новгородской Софии с золотыми мозаиками. Во второй империи, Московском царстве, - это храм Василия Блаженного - образ русского рая. В третьей империи - это Пушкин, тот, кому на перекрестке явился шестикрылый Серафим, и это был ангел Херсонеса. В четвертой, красной, империи - это Сталинград, битва, куда с небес спустился ангел и сел за штурвалы самолетов, за рычаги танков, поднимал из окопов солдат.

И у нынешней, Пятой, империи есть символы, которые складываются в Большой стиль. Это Бессмертный полк - его пасхальное шествие. Это концерт Гергиева, данный им в разрушенной Пальмире. Это Крымский мост, соединивший Херсонес с исконной Россией. И теперь настало время создать четвертый символ.

На горе, распахнутый на все четыре стороны света, будет возведен гигантский ангел - грозный, великолепный, из современных металлов и сплавов, построенный на оружейных заводах, с эстетикой подводных "Бореев", истребителей пятого поколения, танков "Армата". Этот могучий ангел поведет за собой весь народ с сотворения России. И сказочных волхвов, и монахов со стрельцами, богомольцами, великими философами и писателями, кузнецами и хлебопашцами - народ, который сегодня сражается на огненной кромке времен, открывая дорогу победоносному ангелу.

Такой монумент, не похожий на все предшествующие, будет воздвигнут на Волоколамском шоссе у стен Ново-Иерусалимского монастыря, где в 1941 году свершилось чудо Пресвятой Богородицы под Москвой, и огненный столп погнал от Москвы полчища чудовищных машин оскаленных фашистских дивизий. Этот бег фашистов, начало которому было положено у стен Ново-Иерусалимского монастыря, завершился в Берлине в 1945-м, где ангел Херсонеса запечатал бункер Имперской канцелярии.

Время, которое мы проживаем, ужасно, как время смещения материковых платформ. И прекрасно, как время воскрешения Государства Российского.

Ангел Бури, свершив свое небесное деяние, улетит, и тогда танковый след на черноземе порастет золотой пшеницей, а взрывы фугасов станут цветами подсолнухов, и в каждую воронку, в каждую рытвину мы посадим яблоню и превратим вчерашнее поле боя в райский сад.

Так вразумлял меня ангел Херсонеса, присевший к моему изголовью, отряхивая со своих перламутровых перьев пыль Бахмута.

Источник - завтра
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