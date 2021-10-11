При попытке сбежать в Ташкент задержан мэр российского Белгорода

10:48 09.03.2023

Суд арестовал недавнего мэра Белгорода, задержанного при попытке улететь в Узбекистан

Алексей Иванов



Свердловский районный суд Белгорода арестовал задержанного накануне 38-летнего Антона Иванова, который еще осенью занимал должность мэра областного центра. По делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) экс-градоначальнику грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.



Антон Александрович Иванов родился 2.02.1985 в г. Мары Туркменской ССР. Учился в белгородской гимназии №9, окончил Юридический институт Белгородского государственного университета и Институт экономики и менеджмента Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. В 2014-15 годах работал в администрации Белгородского района заместителем руководителя комитета строительства, транспорта, ЖКХ и инженерной инфраструктуры, в 2016-18 годах трудился первым заместителем начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области. В 2018-21 годах являлся генеральным директором АО "Белгородская ипотечная корпорация" (БИК) и ГУП "Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства Белгородской области", входил в состав рабочих групп Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Агентства стратегических инициатив, Российского союза строителей, Национального объединения строителей. 11.10.2021 возглавил аппарат администрации г. Белгорода. 13.10.2021 назначен первым заместителем мэра. 21.12.2021 депутатами Белгородского горсовета избран на пост главы администрации Белгорода.



7.11.2022 Иванов покинул должность мэра "в связи с переходом на другую работу", после чего исчез из публичного пространства, забросил свои страницы в соцсетях. Он знал, что сгустились тучи. По итогам проверки деятельности БИК, инициированной губернатором региона Вячеславом Гладковым.



7.03.2023 Иванов задержан сотрудниками ФСБ. В аэропорту. При попытке покинуть территорию России - улететь в Узбекистан (экс-мэр лепетал, что хотел найти новую работу в Ташкенте).



8 марта, во второй половине дня, опубликовано сообщение СУ СКР по Белгородской области: "Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора акционерного общества "Белгородская ипотечная корпорация" подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, в период с августа 2019 по июль 2021 года подозреваемый, являясь генеральным директором АО "БИК" дал указания исполнительному директору АО "БИК", находившемуся в его непосредственном подчинении, на заключение договоров займа между обществом и несколькими коммерческими организациями, которым из средств АО "БИК" были предоставлены денежные средства по договору займа под установленный процент. После заключения указанных договоров займа генеральным директором АО "БИК" даны указания исполнительному директору общества на заключение дополнительных соглашений к договорам займа с выгодными для коммерческих организаций условиями, касающимися продления сроков действия договоров, увеличения сумм займов, а также неприменения тарифных санкций за просрочку их возврата. Впоследствии погашение задолженности по вышеуказанным договорам займа на общую сумму свыше 50 000 000 рублей не произведено. При этом, в период получения указанных займов через третью коммерческую организацию в собственность генерального директора АО "БИК" был передан автомобиль стоимостью свыше 2 500 000 рублей за совершение действий в пользу коммерческих организаций, заключивших договора займов с Обществом, а также за непринятие мер к возвращению данными организациями полученных в АО "БИК" заемных денежных средств. Преступление выявлено в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России Белгородской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан следователями СК России в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. Свердловским районным судом города Белгорода по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается".



"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - огласил вердикт судья Андрей Александров.



"К великому сожалению, Антон Александрович попал в беду. [...] Стража. 2 мес. Чуда не произошло. Но мы руки опускать не собираемся", - написала в своем Telegram-канале Елена Палымова, адвокат Антона Иванова.



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Очередной плюс в копилку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он не только оперативно посещает все приграничные села, пострадавшие от обстрелов со стороны Украины, восстанавливает поврежденные объекты и правдиво информирует общественность о происходящем (а также эффективно пресекает попытки распространения паники в регионе), - но и борется с ворьем, "чистит" местную элиту. 24 января, когда Гладкова пригласили на встречу с Президентом РФ, Владимир Путин констатировал: "Белгородская область под вашим руководством демонстрирует очень хорошие результаты устойчивого, стабильного развития".