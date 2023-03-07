РосОлигархи поджали хвосты. "Они все поняли"? - Хазин

11:06 09.03.2023

"Они все поняли": Хазин рассказал о тайном ультиматуме Путина элитам России

07 марта 2023



"Они все поняли": Хазин рассказал о тайном ультиматуме Путина элитам РоссииФото: Prt Scr youtube.com / Metametrica

Президент России Владимир Путин сделал элитам страны предложение, от которого они не смогут отказаться. Об этом заявил экономист Михаил Хазин.



Запад в борьбе с РФ делает ставку на ее финансовую и часть политической элиты, постоянно выискивая неблагонадежных людей и шантажируя их зарубежными активами. Понимая это, Путин сделал элитам предложение, подробности которого не могут быть известны, но в общих чертах картина ясна, утверждает Хазин. Сопротивления со стороны богатейших и влиятельнейших людей страны, по мнению экономиста, не предвидится.



"Путин сейчас очень аккуратно делает предложение. Мы этого не знаем, мы этих предложений не видели, но либо эти предложения есть, либо я ничего не понимаю в жизни. Предложение такое: "Ты хочешь сохранить что-то? Тогда делай раз, делай два, делай три. Если нет, тогда решай вопросы там, а здесь тоже будет раз, будет два и будет три". Могу вас уверить: подавляющее большинство людей, которым сделано это предложение, за то, чтобы сохранить хотя бы часть своих богатств, пойдет на все. И они уже все поняли", - сказал Хазин.

Лица, входящие в категорию элит, могли быть "бойцами" в прошлом, но сегодня они слишком привыкли к хорошей жизни, чтобы ставить ее на кон. Именно поэтому они примут предложение Путина и не станут инициировать внутреннее вредительство. Однако обращения Запада к людям, привыкшим жить красиво, также могут возыметь эффект: правда, личной инициативы от элит ожидать не приходится, поскольку она предполагает личную же ответственность.



"Нам сложно представить жизнь, когда любой вопрос решается мгновенно. Хотите куда-то полететь? Звоните по телефону и говорите, чтобы через три часа самолет был готов. Дальше вы чистите зубы утром, выходите, садитесь в машину, приезжаете во "Внуково-3" и летите на Мальдивы на своем самолете, где никого постороннего, а там вас ждет ваша яхта и куча людей, развлекающих вас и обеспечивающих безопасность. Когда вы к такому привыкаете, отказаться от этого совершенно невозможно", - сказал Хазин на YouTube-канале "Перспектива".

Путин выступил с конкретными предложениями к элитам, оглашая послание Федеральному собранию. Недавно Хазин выразил убеждение, что отдельные заявления президента вызвали раздражение у части собравшихся в зале.



