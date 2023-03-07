Губер Ошской области Киргизии обвинен парламентариями в саботаже строительства мечетей и медресе

11:18 09.03.2023

Полномочный представитель президента в Ошской области ведет неправильные дела, сказал депутат Эмилбек Джусупов ("Ишеним") 9 марта на заседании Жогорку Кенеша.



Он поддержал коллегу Жусупбека Коргонбай уулу.



Как сказал Джусупов, в Кулатовский айыл окмоту Ноокатского района были привлечены инвесторы, они должны были построить мечеть, 2 детсада и 2 медресе. "Проект был готов и уже подписан. Но он создает всяческие препятствия. Вызвал имама мечети, аксакалов… Он также вмешивается в дела айыл окмоту, директоров школ", - сообщил депутат.



Депутат просит власти принять меры и разобраться в этой ситуации.



"Год назад встал вопрос относительно трансформации 106 га земли в Кулатовском айыл окмоту. Документы были возвращены для устранения технических ошибок. 5 месяцев назад это было. Айыл окмоту ссылается на акимиат, акимиат ссылается на губернатора. Свои документы за 1 день оформили бы", - отметил Джусупов.



Депутат Алишер Козуев ("Ата-Журт Кыргызстан") сказал, что хочет подтвердить высказанное в адрес полномочного представителя президента в Ошской области Зиядина Жамалдинова.



"На самом деле депутаты говорят обоснованно. К нам тоже поступают жалобы. Оказывается давление на глав и заместителей глав айыл окмоту. Главы айыл окмоту уходят с работы, а они по итогам конкурса прошли на эту должность. Он с помощниками и советниками приказывает главам айыл окмоту узаконить земельные участки, которые не подлежат трансформации. Кроме того, это касается и директоров школ", - заявил он.



Депутат призвал Кабмин рассмотреть деятельность губернаторов. "Чем они занимаются? Только ленточки разрезают и фотографируются? Президент дал ряд полномочий акимам, которые вправе контролировать работу айыл окмоту. А кто дал ему [Зиядину Жамалдинову] право контролировать акимов? Сколько инвесторов привлекли в Ошскую область, но без одобрения этого человека никакая работа не идет", - возмутился он.



Депутат Надира Нарматова ("Ата-Журт Кыргызстан") отметила, что не только губернатор, но и акимы не работают. "Все заняты кадровыми вопросами. Когда назначают акимов, губернаторов, нужно трудовой путь посмотреть", - сказала она.



Депутат Кундузбек Сулайманов (Токтогульский округ) сообщил: "На Зиядина Исламовича поступила жалоба. Этот вопрос тут не просто так поднимается, нужно обратить внимание".

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