Умершая "от аллергии" депутат КазСената Гульмира Каримова, возможно, была отравлена. Есть сомнения...

11:49 09.03.2023

Расследование смерти депутата Гульмиры Каримовой прокомментировал глава МВД

Казахстан сенатор смерть Фото: Telegram/senate_kz

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов в кулуарах заседания Сената прокомментировал факт смерти депутата Гульмиры Каримовой, сообщает Zakon.kz.

Факт смерти Гульмиры Каримовой зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Журналисты поинтересовались у Марата Ахметжанова, могла ли сенатор быть убита.



"Сегодня в Казахстане существует ЕРДР. То есть любое заявление – насильственная, ненасильственная смерть – все регистрируется. Проводятся специальные исследования, экспертизы, дабы выяснить причину смерти скоропостижной, насильственной или другой. Для этого нужна регистрация в ЕРДР. Никакого дела не возбуждено, зарегистрировано в ЕРДР, по которому проводится проверка, и судебно-медицинская экспертиза с целью выяснения причин смерти. Это обычная процедура, стандарты стран ОЭСР. Любое заявление регистрируется и по нему проводится проверка в рамках ЕРДР".

Марат Ахметжанов



В случае, когда не выяснена причина смерти человека, даже не нужно заявление.



"Если не выяснена причина смерти, назначается экспертиза. А экспертизу без регистрации в ЕРДР процессуально невозможно назначить".

Марат Ахметжанов

Гульмира Каримова умерла 27 января в возрасте 45 лет. Сразу после смерти Парламент распространил официальное сообщение, что предварительная причина смерти – анафилактический шок.



Жадра Жулмухаметова