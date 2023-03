Уроки мастурбации и сто гендеров: чему учат детей в Британской школе? - The Telegraph

11:58 09.03.2023 The Telegraph UK

Великобритания



Уроки мастурбации и сто гендеров: чему учат наших детей в школе?

The Telegraph: идеологическая обработка на уроках полового воспитания беспокоит британцев



Родители в Британии обеспокоены идеологической обработкой детей на уроках полового воспитания в школах, пишет The Telegraph. Рекомендации не устанавливают ограничений на объем информации, а некоторые учителя придерживаются радикальных взглядов на пол и сексуальность.



Почему школьникам, не достигшим подросткового возраста, втихую рассказывают о "грубом сексе" и местоимениях по вкусу?



Что происходит на уроках полового воспитания в школах? На этой неделе депутаты забили тревогу: оказалось, им все чаще жалуются обеспокоенные родители, не зная, куда еще обратиться.



Консерватор Мириам Кейтс (Miriam Cates) представила премьер-министру Риши Сунаку досье, в котором говорится о "природе и масштабах идеологической обработки" в сфере отношений и полового воспитания в британских школах. В него вошла целая масса учебных пособий и тематических материалов по половому воспитанию. В частности, в них утверждается, что пол по природе своей "изменчив", или излагаются темы, которое многие родители сочли неуместными в силу возраста учеников. Например, в некоторых школах детей в возрасте 12 лет на уроках расспрашивали, что они думают насчет орального и анального секса.



"Моему 13-летнему сыну рассказали, что существует сто полов, - рассказала женщина, чей ребенок учится в частной школе в Ист-Мидлендсе. - В этом возрасте моих детей уже учат „общепринятой" терминологии - например, „цисгендер", „небинарный" и „гендерфлюидый", - даже не считаясь с тем, что многим людям и эти термины, и идеология как таковая претят по религиозным убеждениям или иным причинам".



Другая мать, чей ребенок обучается в одной из государственных школ Лондона, говорит, что ее сына в последний год начальной школы учили мастурбации учителя, которых она едва знала. Она забеспокоилась после того, как преподаватели изложили родителям главный принцип полового воспитания: "до того, что происходит за закрытыми дверями, никому нет дела". Женщина сказала: "У меня у самой педагогическое образование, и я им сказала: „Так педофилы говорят". Потом у нас приключился целый спор. У них на столе были карточки с надписями, и они их обсуждали. Так вот, на одной из них было написано: мастурбация. Многие родители говорили: „Вы же напугаете моего ребенка такими разговорами, ему же всего десять!" Кто захочет, чтобы их ребенок обсуждал такое с другими детьми?"



Мириам Кейтс входит в группу депутатов, которые призывают безотлагательно рассмотреть вопрос полового воспитания в школах. "Я занимаюсь этой темой последние полтора года, и неуместность этих пособий становится для меня все очевиднее", - сказала Кейтс в интервью The Telegraph.



Аналитический центр "Новый общественный договор", соучрежденный Кейтс в 2022 году, готовится опубликовать уже представленное Сунаку исследование, согласно которому британские дети "подвергаются риску" со стороны учителей, придерживающихся "радикальных взглядов на секс, пол и сексуальность" и добивающихся "идеологической монополии в половом воспитании".



Распространение спорных и откровенных учебных пособий началось еще в 2019 году, когда министерство образования опубликовало новое руководство по половому просвещению.



Дэмиен Хайндс (Damian Hinds), занимавший тогда пост министра образования, написал в предисловии: "Руководящий принцип министерства заключается в том, что все обязательные предметы должны соответствовать возрасту и уровню развития ребенка".



Однако реальные границы оказались несколько более размытыми, чем те, что были указаны в прежнем руководстве от 2000 года. Тогда "пропаганду сексуальной ориентации или сексуальной активности" называли "неуместной в процессе обучения".



В новой инструкции также утверждается, что гендерная идентичность должна преподаваться "инклюзивным и подобающим возрасту образом".



Бывший директор школы и специальный советник министерства образования Марк Лехейн (Mark Lehain) назвал новый документ "мастер-классом по достижению консенсуса". По словам эксперта, документ обозначил для школ минимальные требования к процессу обучения, не устанавливая при этом "потолка". Кроме того, школы столкнулись с тем, что их ресурсы ограничены.



Образовавшуюся брешь заполнили всякого рода "активисты". Их организации, в том числе благотворительная ЛГБТ-организация "Каменная стена", начали сотрудничать с сотнями школ, чтобы наметить "такой подход к половому воспитанию, который бы учитывал интересы сексуальных меньшинств". В докладе "Нового общественного договора" упоминаются и другие поставщики образовательных услуг, в том числе благотворительная Школа полового просвещения, которая, как известно, сотрудничает более чем с 300 образовательными учреждениями, и, по собственным словам, придерживается "позитивного подхода к сексу - как в классе, так и вообще".



Семинары благотворительной организации ведет в том числе доктор Эмма Чан (Emma Chan), опубликовавшая у себя в блоке видеоролик, в котором она поет песню под названием "Давайте все помастурбируем", а затем и ссылку на статью с советами, как это лучше делать.



Организатор семинаров Школы полового просвещения Надя Дин (Nadia Deen) пользуется благотворительной деятельностью организации для рекламы собственного сайта по половому воспитанию. На портале, помимо прочего, публикуются статьи об "анальных развлечениях и шалостях" и "проблеме гетеронормативности".



Книга "Отличные отношения и половое воспитание", которую организация всячески продвигает у себя на сайте, советует учителям донести до школьников мысль, что "любовь и привязанность - нередко важнейшие составляющие хорошего секса, но не всегда". "Некоторым, напротив, нравится быстрый, грубый и анонимный секс. А некоторым даже нравится испытывать боль во время секса - это удовольствие на любителя и называется БДСМ".



Когда на это пожаловались исполнительному директору опекунского совета, под началом которого находится целый ряд школ, она выступила в защиту организации и призналась, что разрешила не делиться с родителями планами уроков.



Представитель Школы сексуального просвещения сказал: "Мы считаем, что политизация отношений и полового воспитания - тема крайне тревожная, и намерены и впредь предоставлять качественные, инклюзивные и полностью соответствующие возрасту уроки в соответствии с указаниями правительства и правами молодежи".



По-видимому, в учебных материалах, подготовленных учителями и местными властями, отразилась повестка сторонних групп. Так, в рамках школьной программы полового воспитания, разработанной в прошлом году городским советом Суиндона, детям показывают защитные прокладки из ароматизированного латекса для предотвращения ЗППП во время орального секса, а онанизм рекламируют как способ "сексуального самовыражения".



В число тем для обсуждения для учеников 11-х классов (дети в возрасте от 15 до 16 лет) вошла ситуация, когда мальчик хочет вывести свои отношения на "новый уровень" и записывает видео, как они с партнером занимаются сексом.



Среди других образовательных организаций следует упомянуть компанию Pop'n'Olly, которая готовит ЛГБТ-материалы для начальных школ. Ее книга "Что такое ЛГБТ+?" для детей от девяти лет и старше исследует такие вопросы как "самосознание, назначенный пол, гендер, любовь, сексуальность, дискриминацию, привилегии, союзничество, гордость и так далее".



Депутат Ник Флетчер (Nick Fletcher), консерватор от Дон-Вэлли, предупредил премьер-министра в Палате общин, что школы тратят деньги на материалы от организаций, которые "внушают нашим мальчикам и девочкам, что они могли родиться не в том теле, не соответствующем их самовосприятию".



Каждую неделю с ним связываются обеспокоенные родители, которые находятся "в замешательстве по этому поводу". "Я совершенно не считаю, что дети младшего и среднего школьного возраста должны сталкиваться с такого рода идеологией в столь нежном возрасте", - сказал он.



"Школы разрываются между активистами и методичками, - объясняет Лехейн. - Управление образовательных стандартов ясно дало понять, что если вы не дотягиваете до минимума, это скажется на общей оценке. Однако за чрезмерное усердие ни одну школу не наказали, потому что никакого потолка не предусмотрено".



Кейтс считает, что школы "оказались в крайне затруднительном положении". Она отмечает, что опубликованное в прошлом году руководство министерства образования по политической беспристрастности требует, чтобы школы нашли некий баланс между юридической обязанностью не внушать детям политическую идеологию и Законом о равенстве.



"Обязанность по обеспечению равенства требует, чтобы школы по сути своей превратились в активистов, а это не соответствует закону о борьбе с идеологической обработкой, - говорит она. - Большинство директоров, видимо, в законе не разбираются, поэтому им тяжело принимать решения. Вот почему инициатива должна исходить от правительства".



Тем временем родители добиваются права ознакомиться с учебными материалами, потому что сторонние поставщики отказываются их раскрывать, руководствуясь авторским правом. Одна мать, чьи дети учатся в лондонской начальной школе, рассказала, что потребовала руководство предоставить план уроков полового воспитания, но те отказались. "Выяснилось, что по соглашению со сторонним поставщиком они не имеют правда делиться материалами ни с кем, кроме преподавателя", - говорит она.



Министерство образования с лета прошлого года обещает разослать школам циркуляр с разъяснением, что закон об авторском праве не запрещает родителям знакомиться с учебными материалами. Однако письмо до сих пор не отправлено.



Джеймс Эссе (James Esse), соучредитель группы "Заботливые врачи", в которую вошли обеспокоенные судьбой школьного образования консультанты, клинические психологи и психотерапевты, заявил: "Ко мне то и дело обращаются родители с опасениями насчет материалов, по которым учат их детей". Он рассказал, что в одной независимой школе для девочек в Лондоне внеклассные занятия "гендерного альянса" для самых маленьких ведут трансгендерные ученицы шестого класса. "Я считаю, пора положить конец промывке мозгов в школах, потому что именно это сейчас и происходит, - говорит он. - Школам нужны четкие указания, чтобы спорная идеология не подавалась как непреложный факт, а детям не внушали необходимость сменить пол".



"Гендерная дисфория [чувство несоответствия между биологическим полом и самоощущением] - это психическое расстройство. И я не припоминаю другого такого случая, когда у ребенка было бы отклонение, а от родителей это скрывали", - объясняет он.



Молли Кингсли (Molly Kingsley) из родительской группы "Мы за своих" все больше встревожена тем, что сексуальное просвещение "фактически захватили экстремисты". "Защита детей важнее политкорректности", - убеждена она.



Больше всего несоответствие материалов возрасту волнует религиозные семьи. Однако источники в правительстве говорят, что даже родители либеральных взглядов считают, что девятилетних детей не следует учить, что есть десятки полов, и агитировать участвовать в маршах "гордости".



"В этом семестре мы напишем во все школы и подчеркнем право родителей ознакомиться с учебными материалами. Задача школ - следить, чтобы все материалы соответствовали фактам и возрасту, а также сотрудничать с родителями, чтобы они знали, чему учат их детей", - сказал представитель министерства образования.



Кейтс, которая ждет ответа от премьер-министра, надеется, что новые доказательства станут "тревожным звоночком для правительства".



"Даже думать о том, что детей в возрасте 11 и 12 лет учат заниматься онанизмом, - просто ужасно, - говорит она. - К тому же обсуждать сексуальные желания со взрослыми, которых ты толком не знаешь, может быть рискованно".



"Основная обязанность правительства - обеспечить безопасность школьников, - добавляет она. - И я надеюсь, что доклад прольет родителям свет на то, чему учат их детей".



Автор статьи: Луиза Кларенс-Смит (Louisa Clarence-Smith) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1678352280





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 7 марта 2023 года №138

- Модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры Шымкента обсудили в Правительстве

- Родители должны быть уверены, что их дети находятся в безопасности

- О заседании Центральной избирательной комиссии

- Перевод учебных материалов в цифровой формат и обеспечение школ интерактивным оборудованием обсудили в Правительстве

- "AMANAT" устранит 15 тысяч регуляторных барьеров для бизнеса

- Обеспечение занятости, финансирование бизнес-инициатив и соцвыплаты: какую поддержку получают женщины в Казахстане

- Члены Республиканского штаба демпартии "Ак жол" встретились с трудовыми коллективами г.Семей

- Оперативные меры против паводков приняты в Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях