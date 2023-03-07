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Женщины-первопроходцы в истории УзбекистанаЖенщины-первопроходцы в истории Узбекистана
12:03 09.03.2023

Международный женский день - повод вспомнить профессиональные достижения женщин. "Газета.uz" рассказывает о шести женщинах в истории Узбекистана, которые стали первопроходцами в своей профессии.

Кадр из художественного фильма с участием Нели Атауллаевой "Крушение эмирата", 1955 год
Фото: "Кино-Театр.ру".

Международный женский день в Узбекистане принято отмечать цветами, подарками и концертами. Во многих странах в этот день проходят традиционные акции солидарности, а также марши против дискриминации женщин и с требованием равенства. Мы же решили узнать, какие женщины в истории Узбекистана стали первопроходцами. Каждая из них повлияла на развитие своей профессиональной области. Рассказываем об их судьбах.

Нозимахоним
(1870–1924)
Первая женщина-публицист, журналист джадидской эры

"Она по своей натуре была безжалостна к несправедливости". Так исследователь Мархамат Алимова описала характер Нозимахоним в своей книге "История женщин в печати Узбекистана".

Нозимахоним родилась на Бешагаче и впоследствии стала первой женщиной-публицистом. Она выросла в атмосфере познания. Ее отец, Мулла Саид Ахмад, будучи представителем интеллигенции, обучил дочь сначала в старометодной школе (исламской - ред.), а затем в русско-туземной для девочек. Она выучила арабский, персидский, татарский и русский языки.

Историк Бегали Косимов писал, что Нозимахон оставила большой след в стремлении женщин Узбекистана либерализировать свою роль в обществе. Стихи и статьи поэтессы написаны высоким, лирическим стилем. В них она отстаивала право женщин на образование и участие в общественной жизни Туркестана, а также подвергала сомнению неравенство в семейных отношениях.

"Как же славно, что ночь тирании закончилась", - выражала она надежду в стихотворении "Афсус" ("К сожалению" - с узбекского), которая была опубликована в газете "Тараккий".

В 1915 году Нозимахоним вышла с ответом на стихотворение "О хранении девушек и женщин в парандже", в которой девушки без паранджи приравнивались к женщинам легкого поведения. Она написала:

Хватит, довольно нам оставаться под сонм бед камнями,
Презрев "слабых и угнетенных", нарекли нас рабами,
Нам досталась чадра и чачван как символ той тьмы,
От снов вековых этих пережитков просыпайтесь!

Довольно поклепов и оскорблений "слабым и угнетенным",
Ответим достойно таким вот тупо неисправимым,
Создав свои крылья из просвещения ввысь взлетим,
От снов вековых этих пережитков просыпайтесь!

(Автор перевода с узбекского: Уз Бек)

За свою творческую деятельность Нозимахоним публиковалась в нескольких джадидских изданиях. Однако сохранилось чуть больше 20 стихов, писал Бегали Косимов.

Помимо журналистской деятельности, Нозимахоним была отин (так называли учительниц, чтецов Корана, которые преподавали девочкам - ред.). Поэтесса и публицист прожила всего 54 года.

***

Собира Холдарова
Родилась в 1907 году. Год смерти неизвестен
первая женщина с образованием журналиста

В отличие от Нозимахоним, Собира Холдарова получила профессиональное журналистское образование. Большинство джадидов, которые заложили фундамент узбекской национальной прессы, не обладали углубленными знаниями в журналистике, чего нельзя сказать об их учениках, включая Холдарову.

Уроженка города Чуст в 13 лет попала в детский дом и за шесть месяцев окончила курс по грамоте. Год спустя Собира, одетая в паранджу, начала преподавать в махаллях Коканда. С 1923 по 1925 годы она проходила педагогические курсы в учреждении "Хотин-кизлар Билим Юрти". Собире Холдаровой было всего 17 лет, когда она стала одним из редакторов советской газеты "Янги йул" ("Новый путь" с узбекского).

3 ноября 1924 года в старом городе Ташкента прошел митинг женщин против неравенства. В тот день Собира Холдарова демонстративно сняла паранджу и стала членом коммунистической партии. Он запомнился ей не только общественным протестом, но и свадьбой. Собира вышла замуж за интеллектуала своего времени Саидахмада Назарова. Свадьба прошла в духе интернационализма.

С этого момента карьера Собиры Холдаровой пошла в гору. Девушка днем работала в издании, вечерами преподавала. Для газеты "Янги йул", печатавшейся в духе социализма, Холдарова писала об образовании девочек и девушек, отказе от паранджы, выходе на работу, борьбе против консервативных взглядов.

В 1926 году Собира почувствовала потребность обучиться и получить опыт в журналистике. На руку сыграл тот факт, что Центральный комитет и Коммунистическая партия Узбекистана рассматривали вопрос об отправке делегации молодых людей в возрасте от 23 лет на учебу в Москву. Собире было всего 20. К тому же у нее был двухлетний сын. Компартия сделала исключение и отправила Холдарову учиться в Москву в Государственный институт журналистики. Сына она оставила свекрови, а супруг поехал вместе с ней.

В своих мемуарах Собира описала свой приезд так:
"Когда меня встретила Надежда Крупская (государственный и культурный деятель , супруга Владимира Ленина - ред.) и узнала, что я оставила сына в Узбекистане, она у меня спросила: „Ты же не убежишь отсюда сейчас?". Перемешивая русский с узбекским, я ответила, что не покину Москву, не получив высшего образования".

Собира Холдарова стала первой женщиной из УзССР, получившей образование в области журналистики.

Конец 1920-х - начало 1930-х ознаменовали карьерный рост Холдаровой. После возвращения в Узбекистан она стала главным редактором "Янги йул" и активно участвовала в общественной жизни Узбекистана. В 1930 году ее назначили заместителем председателя Центрального комитета по общественной агитации и председателем сектора по работе с женщинами и девушками.

Отношение к Собире Холдаровой наряду с другими представителями узбекской интеллигенции изменилось в 1936 году. Годом позже Собира, ее мама и двое ее детей - 12-летний сын и 5-летняя дочь - за два часа собрали самое необходимое, покинули свой дом и переехали в маленькую квартиру. Спустя несколько дней "Черный воронок" появился у дверей их квартиры и увез Собиру и ее детей. Журналиста обвиняли в "потере классового сознания и связи с интеллектуальным революционным движением", писала Мархамат Алимова. Последующие годы Собира провела в тюрьме и ссылке в Сибири, где воспитала дочь. Что произошло с ее сыном - неизвестно.

Собиру Холдарову оправдали в 1950-е. По возвращении домой ей выдали двухкомнатную квартиру; она вернулась в работу в печать.

***

Башорат Мирбабаева
(1916–2010)
первая женщина-машинист, первая узбечка, которая прыгнула с парашютом

О Башорат Мирбабаевой известно очень мало. Она проснулась звездой после заметки в журнале "Огонек". Новость с фотографией были опубликованы в 1951 году. На снимке Башорат, одетая в профессиональную форму машиниста, стоит, улыбаясь. Позади нее - два железнодорожных вагона.

Башорат Мирбабаева родилась в городе Верный (ныне Алматы - ред.). При каких обстоятельствах перебралась в Узбекистан - неизвестно, однако в 1937 году начала работать машинистом и стала первой в Узбекистане женщиной в этой профессии. Ее наставником был советский летчик Абдусамат Тайметов.

В 1941 году Башорат начала доставлять продукцию, произведенную в Узбекистане, на прифронтовую территорию.

29 декабря 1941 года Мирбабаева доставила делегацию с главой правительства УзССР Юлдашем Ахунбабаевым на Юго-Западный фронт. Впоследствии ей присвоили звание Почетного железнодорожника СССР, Заслуженного работника физической культуры и спорта Узбекской ССР.

После войны она стала депутатом Верховного Совета СССР и УзССР. Башорат Мирбабаева скончалась на 94 году жизни.

***

Зульфия Умидова
(1897–1980)
первая женщина-врач, доктор медицинских наук

Студенты и последователи Зульфии Умидовой вспоминали, что в Госпитальной терапевтической клинике, которой врач заведовала с 1946 по 1969 годы, был образцовый порядок, дисциплина и чистота.

Зульфия Ибрагимова родилась в Ташкенте в семье военнослужащего в 1897 году. В год Октябрьской революции она начала учиться в Петроградском женском медицинском институте, однако как ей удалось уехать в Санкт-Петербург - неизвестно. С 1918 по 1920 годы проработала в эвакуационном госпитале в рядах Красной армии в Ташкенте.

Зульфия Ибрагимовна всю жизнь совмещала науку и практику. В 1922 году она выпустилась из медицинского факультета Среднеазиатского государственного университета (ныне ТашГУ) и поступила на работу в Ташкентский медицинский институт. Из ассистента она выросла до доктора медицинских наук.

Зульфия одна из первых исследовала особенности распространения сердечно-сосудистых заболеваний в УзССР. В своей докторской диссертации ученый исследовала влияние жаркого климата Ташкента на сердечно-сосудистую систему человека и особенности клиники инфаркта миокарда. Событие 1966 года побудило ее изучить влияние землетрясений на течение гипертонической болезни.

За свою академическую карьеру врач написала 80 работ и была научным руководителем 32 кандидатских и 3 докторских диссертаций.

***

Ядгар Насриддинова
(1920–2006)
Председатель Президиума Верховного Совета Узбекской ССР

В 1970-е Ядгар Насриддинова была вторым человеком в стране после Шарафа Рашидова, но из-за политических интриг и "Хлопкового дела" карьера политика разрушилась так же стремительно, как и выросла.

Свое имя Ядгар получила за то, что родилась сиротой. Девочка была в утробе матери, когда ее отец - грузчик - умер в результате воспаления легких. Когда Ядгар появилась на свет (в Коканде), матери было всего 13 лет. После смерти первого супруга ее выдали замуж во второй раз. Муж оказался наркозависимым. В интервью 2005 года Ядгар вспоминала, как в один день, отчим взял ее за руку, вывел на улицу и оставил одну на обочине. Так она оказалась дома у чужих людей. Ей было 6 лет.

До 11 лет я переходила из рук в руки: то одна семья возьмет меня, то другая.
Из интервью 2005 года.

1931 год оказался для Ядгар поворотным. Ее определили в первый в Коканде детский дом, где девочка получила возможность учиться. В 1936 году она поступила на рабочий факультет Ташкентского института железнодорожного транспорта. До выпуска из вуза Ядгар получала сталинскую стипендию.

В годы студенчества она занимала руководящие должности на стройплощадках Большого Ферганского канала, Каттакурганского водохранилища и железной дороги Ташкент-Ангрен. Ядгар была единственной женщиной на руководящей должности на этих объектах. Здесь она познакомилась с первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана Усманом Юсуповым, который перевел ее в Ташкент на должность секретаря ЦК Ленинского коммунистического союза молодежи.

Следующие годы Ядгар открывала детские дома, размещала, кормила и одевала эвакуированных и поражала мужчин-коллег своими организаторскими способностями. В 1959 она сменила Шарафа Рашидова на посту Председателя Президиума Верховного Совета Узбекской ССР. Она стала первой и единственной женщиной в Узбекистане на такой должности. Ядгар Насриддинова настолько хорошо справлялась с работой, что Рашидов даже однажды сказал: "Мы, мужики, не можем решить этот вопрос. Поручите Ядгар Садыковне".

"Перестройка" заставила Ядгар пересмотреть свои жизненные ценности. Против нее возбудили дело о взяточничестве и допрашивали на протяжении 2,5 лет. В 1988 году газета "Известия" на фоне "Хлопкового дела" опубликовала статью Аркадия Сахнина "Коррупция" о взяточничестве и очковтирательстве Ядгар Насриддиновой. Статья рассказывала, что политик набрала взяток на 23 миллиона рублей на делах по амнистии.

Год спустя Ядгар получила письмо, в котором говорилось о прекращении дела в связи с отсутствием состава преступления. За время следствия она перенесла несколько инфарктов миокарда, ее дочь с тяжелым сосудистым заболеванием попала в реанимацию, а сын скончался на 42-м году жизни, не выдержав клеветы.

После в адрес Ядгар посыпались письма, в которых люди признавались, что их вынуждали подписывать липовые письма. Согласно одному из таких, сотрудники МВД угрожали профессору Гули Сулеймановой здоровьем членов семьи.

Ядгар Насриддинова в ответном письме, которое напечатали в "Известиях", написала: "Да будь прокляты мои карьера, те награды и почести, которыми меня осыпали. Поистине "минуй нас пуще всех печалей и барский гнев и барская любовь". Узбекский политик ушла из жизни в 2006 году в Москве.

***

Неля Атауллаева
(1931–1974)
первая женщина-документалист, актриса

"Она всегда была в поиске более интересных кадров. Ради этого она залезала на кран стройки, спускалась в непроходимые овраги. Ей всегда удавалось снять что-то необычное, найти поэтичное решение кадра". Так режиссер Мастура Исхакова описала любовь Нели Атауллаевой к творчеству в практически единственной записанной биографии, которая была опубликована в "Письмах о Ташкенте".

Неля Атауллаева родилась и выросла в Ташкенте. Ее мама работала педагогом в школе, а папа занимал государственные должности в области просвещения. В 1937 году - в период сталинских репрессий - семья пережила тяжелый удар: отца Нели арестовали сотрудники НКВД по подозрению в государственной измене. Он обнял Нелю и ее сестру в последний раз и пообещал скоро вернуться. Обещание сдержать не смог. В 1957 семья получила письмо с известием о том, что его расстреляли.

После ареста отца семья Нели постоянно переезжала. В холодные дни топились книгами, оставшимися от отца. В один из таких дней Неля решительно заявила, что станет актрисой. В 1953 году она поступила в Ташкентский театрально-художественный институт. В годы студенчества снялась в четырех картинах, среди которых "Новоселье" и "Влюбленные".

В 1956 году она поступила на режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК). Конкурс в вуз составлял 100 человек на место, писала Мастура Исхакова. Так Неля Атауллаева начала карьеру документалиста.

Ее первый фильм был посвящен женщинам: поэтессе Зульфие, профессору Ирине Райкове, доктору медицины Зульфие Умидовой и машинистке Башорат Мирбабаевой. За свою карьеру она сняла около 20 документальных фильмов.

Весной 1974 года Нели Атауллаева сняла документальный фильм, посвященный 50-летию образования Узбекистана. Во время съемок в Бухаре она сильно простудилась. Результаты анализов указали на онкологию легких. Лучшие врачи Ташкента и Москвы не смогли помочь женщине, так как болезнь обнаружилась слишком поздно.

Кинодокументалист ушла из жизни 27 июля 1974 года. Свой последний вздох она посвятила отцу, когда набралась сил и сказала: "Папа…".

Над материалом работал Жахонгир Азимов.
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Источник - Газета.uz
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