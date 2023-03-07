Американские военные дали шокирующие показания о бегстве из Афганистана, - МК

13:45 09.03.2023

Во время слушаний в Конгрессе США представлены "душераздирающие" свидетельства



Американские военнослужащие и ветераны войны в Афганистане представили душераздирающие свидетельства хаотичного и смертоносного вывода войск из самого продолжительного конфликта с участием США во время многочасовых слушаний в Конгрессе в среду. Они также умоляли Конгресс помочь оставшимся афганским союзникам.



Во время слушаний в Конгрессе США представлены "душераздирающие" свидетельства



В жгучих, иногда натуралистических деталях несколько свидетелей рассказали о своем опыте службы на действительной службе, направленном для оказания помощи в эвакуации американских войск и гражданских лиц из Афганистана, когда "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) пришла к власти в августе 2021 года, пишет The Guardian.



"Вывод войск, на мой взгляд, стал катастрофой, и имело место непростительное отсутствие подотчетности и халатности", - свидетельствует сержант морской пехоты Тайлер Варгас-Эндрюс, получивший тяжелое ранение в результате взрыва смертника возле аэропорта Кабула, в результате которого погибли 13 военнослужащих США и десятки афганцев.



В своих показаниях, во время которых он не могу удержаться от слез, Варгас-Эндрюс вспоминал сцены отчаяния, когда афганские родители передавали своих детей солдатам в надежде, что их спасут, в то время как другие, не имея возможности уехать, предпочли покончить с собой, чем столкнуться с жестокостью боевиков.



"Мысли об этих двух неделях не дают мне покоя с тех пор, как я вернулся домой, - рассказал Эйдан Гандерсон, бывший армейский специалист, уволившийся с действительной службы в июле. – Я вижу лица всех людей, которых мы не смогли спасти, всех людей, которых мы бросили там".



Слушание в Конгрессе стало первым в многоэтапном расследовании республиканцами действий администрации Байдена по эвакуации из Афганистана.



После решения президента резко вывести американские войска, которое последовало за соглашением Дональда Трампа с талибами, предполагавшим вывод американских войск к маю 2021 года, афганское правительство и армия рухнули гораздо быстрее, чем прогнозировала американская разведка. Мир наблюдал за катастрофическими последствиями в прямом телеэфире, включая зрелище десятков отчаявшихся афганцев, цеплявшихся за американский транспортный самолет перед взлетом.



"То, что произошло в Афганистане, стало системным развалом федерального правительства на всех уровнях", - заявил в своем вступительном слове конгрессмен Майкл Маккол, председатель комитета от Республиканской партии, пообещав привлечь к ответственности каждого чиновника администрации Байдена, ответственного за то, что, по его словам, было "отказом от самых основных обязанностей правительства Соединенных Штатов защищать американцев и никого не бросать".



Маккол сказал, что в хаосе США бросили в Афганистане более 1000 американских граждан, а также почти 200 тысяч афганских союзников. Обращаясь к тем, "кто остался позади", председатель Республиканской партии сказал, что он полон решимости вытащить их "оттуда к чертовой матери".



Выступая под присягой в личном качестве, Варгас-Эндрюс сообщил, что он и другие лица, служившие вместе с ним в Кабуле, установили личности двух мужчин, которые соответствуют описанию людей, предположительно готовивших нападение на толпу афганцев, пытавшихся проникнуть в кабульский аэропорт. Но Варгас-Эндрюс сказал, что он и его однополчане не получили разрешения от своего командира стрелять в подозреваемых.



"11 морских пехотинцев, один матрос и один солдат, которые были убиты в тот день, так и не получили ответа", - сказал Варгас-Эндрюс, который с тех пор перенес 44 операции по поводу травм, полученных в результате взрыва.



Администрация Байдена защищает свою политику по выводу войск, утверждая, что это было трудное, но в конечном счете эффективное прекращение присутствия США в Афганистане.



Высокопоставленный демократ в комитете Грегори Микс из Нью-Йорка сказал, что Байден принял "правильное решение" положить конец длившейся десятилетиями войне в Афганистане, которая, по его словам, "началась как попытка уничтожить "Аль-Каиду" (запрещенная в РФ террористическая организация) и "переросла в процесс государственного строительства, который продолжался при четырех администрациях и видел развертывание более 800 тысяч военнослужащих США и, да, трагическую гибель более 2461 американца, включая 13 убитых во время операции по эвакуации".



Представитель демократов признал, что во время эвакуации были допущены "ошибки", которые заслуживают тщательного изучения, но призвал использовать возможность, чтобы помочь улучшить ситуацию для афганцев, все еще застрявших в своей стране, и тех, кто остается в правовой неопределенности в США.



Все свидетели умоляли членов Конгресса действовать, чтобы помочь афганцам и их семьям, которые рисковали своими жизнями, помогая американским войскам во время 20-летней войны. Те, кто остается в Афганистане, сталкиваются с возмездием со стороны талибов, в то время как многие из тех, кто был эвакуирован, сталкиваются с неопределенностью в отношении своего правового статуса.



"Это не история провала Байдена или Трампа. Это история американского провала и того эффекта, который он оказал и продолжает оказывать на афганцев, которые служили бок о бок со мной и многими другими, - сказал в своем выступлении перед комиссией Питер Люсье, ветеран морской пехоты, который помогал переселять афганцев-союзников. – Неудачи, которые привели к этому моменту, принадлежат четырем администрациям, Конгрессу и 320 миллионам американцев и разделяются ими. Это была наша война".



Свидетельские показания показали душевные и физические раны, нанесенные теми, кто способствовал выводу войск, и их рассказы довели свидетелей, законодателей и зрителей до слез.



В другом захватывающем рассказе Тайлер Варгас-Эндрюс вспоминал воссоединение семьи, когда он помогал сдерживать толпу, собравшуюся у ворот аэропорта. Он сказал, что заметил маленькую девочку, примерно семи или восьми лет, которой удалось протиснуться мимо, держа за руку своего младшего брата и младенца на руках. Когда американский сержант добрался до детей, то заметил, что личико ребенка посинело и, похоже, он не дышал. Не зная, жив ли ребенок, он лихорадочно искал медика, который затем успешно оказал помощь. Маленькая девочка начала рыдать, дергая его за униформу и умоляя позвать ее отца. Варгас-Эндрюс вспоминает, что он забрался на внедорожник с видом на забор из колючей проволоки, возведенный вокруг аэропорта, и поднял девчушку в воздух. Она указала на мужчину среди сотен людей, который, положив руки на голову, смотрел на нее в ответ, по его лицу текли слезы. Семья обнялась, и, размахивая документами, которые позволили бы им покинуть страну, отец повел своих детей навстречу "жизни, полной свободы и возможностей", сказал Варгас-Эндрюс.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ