Таджикистан может стать ближе, если… О переговорах Мишустина в Душанбе, - В.Бурт

14:28 09.03.2023

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 09.03.2023 |



В процессе перемещения центра тяжести дипломатической активности России с Запада на Восток бывшие советские республики Средней Азии занимают особое место. На днях Михаил Мишустин побывал в Таджикистане, проведя переговоры с президентом Эмонали Рахмоном, премьер-министром Кохиром Расулзодой и спикером верхней палаты парламента Рустамом Рахмоном.



В этом году обе страны отмечают 30-летие Договора о дружбе и сотрудничестве. Сегодня это не просто историческая дата, а подтверждение результативного взаимодействия России и Таджикистана. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров этой среднеазиатской республики, заметно опережая другие страны. Двустороннее торгово-экономическое сотрудничество в минувшем году увеличилось на четверть, его объем превысил 1,6 миллиарда долларов.



Сегодня, по словам Мишустина, открываются новые возможности. Президент Рахмон заверил, что Россия остается важным стратегическим партнером и союзником Таджикистана.



В ходе переговоров было заключено девять межправительственных соглашений. Российские предприятия будут помогать душанбинской компании "Умный город" проводить цифровизацию транспорта, ЖКХ и других отраслей в столице Таджикистана. Хатлонская и Согдийская области заключили торгово-экономическое соглашение с Пензенской областью, намечено наладить совместное производство автомобильных прицепов.



Были заключены соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, появилась дорожная карта по развитию туризма. Еще два десятка документов были подписаны в ходе конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".



Мишустин предложил руководству Таджикистана рассмотреть вопрос о вступлении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Российский премьер подчеркнул возможности, которые открываются при этом: было бы обеспечено свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы по территории союза; Таджикистан получил бы доступ к технологиям и льготным кредитам, в которых он нуждается.



Российская сторона предложила создать Инвестиционный фонд двух стран, увеличить число совместных предприятий, активно работать в свободных экономических зонах. Мишустин напомнил, что главы правительств стран СНГ и ЕАЭС в июне соберутся на свои форумы в Сочи. Там же состоятся международная выставка кооперационных проектов "Евразия – наш дом", Евразийский конгресс и молодежный форум СНГ и ЕАЭС. Глава российского правительства пригласил посетить эти мероприятия предпринимателей из Таджикистана.



Находясь в Душанбе, Мишустин посетил российско-таджикистанскую школу имени Юрия Гагарина. Это одно из пяти учебных заведений республики с преподаванием на русском языке. Школа была построена на российские средства.



Вырастут квоты на обучение граждан Таджикистана в российских вузах. В текущем году предусмотрено 750 мест для них, а в следующем – более 900.



Россия по-прежнему остается местом притяжения для многих таджиков, которых родина не может обеспечить работой. Трудовые мигранты в какой-то мере компенсируют дефицит рабочей силы в России.



По словам научного руководителя Института глобальных исследований Финансового университета Александра Ильинского, в нынешнем году Россия откроет в Душанбе центр домиграционной подготовки с целью упростить миграционные процедуры по постановке на учет граждан Таджикистана, планирующих трудоустроиться в России.



Накануне визита российского премьера посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев напомнил, что ранее Рахмон назвал инвестиции "самым большим нерешенным вопросом двусторонних отношений". К приезду Мишустина был подготовлен список из 50 предприятий Таджикистана, готовых работать с российскими инвестициями. В частности, это касается градообразующего и бюджетообразующего алюминиевого предприятия ТАЛКО, которое предстоит модернизировать.



Подводя итоги переговоров в Душанбе, можно констатировать, что Россия остается крупнейшим торговым партнером Таджикистана, но ощущает нарастающую конкуренцию других стран, в первую очередь Китая, который инвестирует в экономику среднеазиатской республики и выделяет ей кредиты. Чтобы погасить кредиты, Таджикистан вынужден передавать под контроль КНР перспективные месторождения полезных ископаемых.



Власти Таджикистана не скрывают своего расположения к США, которые оказывают Душанбе экономическую поддержку. Перед переговорами Мишустина в Душанбе госсекретарь Энтони Блинкен встретился в Астане с министрами иностранных дел Центральной Азии и побеседовал с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. По словам Блинкена, США готовы поддержать суверенитет и территориальную целостность Таджикистана. В республиках бывшего СССР хорошо знают, что стоит за такими заявлениями Вашингтона.