Сабит Ахметов возглавил Фонд социального медстрахования Казахстана

15:31 09.03.2023

Председателем Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Сабит Ахметов. Об этом рассказали в Минздраве Казахстана 9 марта, сообщает Zakon.kz.



Сабит Ахметов родился 22 января 1979 года. В 2000 году окончил Международный Казахско-Турецкий университет имени Х.А. Ясави, получив специальность "юрист".



В 2021 году окончил магистратуру Римского университета Тор Вергата по Программе "International Master in Public Procurement Management".



Ахметов в разные годы занимал должности руководителя управления Департамента законодательства Министерства юстиции РК, директора Департамента юридической службы.



Также он был руководителем Департамента квазигосударственного сектора и защиты прав потребителей Агентства РК по защите конкуренции и Департамента внутренней администрации Агентства РК по защите прав потребителей, а также директором Департамента законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора Министерства финансов РК.



Коллективу ФСМС нового руководителя представил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев. Он отметил, что в настоящее время перед главой фонда стоит задача по дальнейшему совершенствованию системы социального медстрахования.



Ирина Лукичева