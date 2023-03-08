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|Предотвращено покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского
15:36 09.03.2023
Спецслужбы ПМР сорвали подготовленное СБУ покушение на главу Приднестровья Красносельского
Елизавета Шишкова
Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) предотвратило покушение на главу региона Вадима Красносельского.
Подготовка к покушению квалифицирована как теракт. Подозреваемые задержаны и дают признательные показания, передает РИА "Новости".
По данным министерства госбезопасности ПМР, покушение на Красносельского готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).
Сам теракт должен был произойти в центре Тирасполя, заявил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий, злоумышленники рассчитывали на многочисленные жертвы и устранение первых лиц ПМР.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом".
Напомним, до этого неоднократно сообщалось о стягивании к границам Приднестровья личного состава и техники ВСУ, что может свидетельствовать о подготовке к вторжению. Газета ВЗГЛЯД анализировала, как будут развиваться события в Приднестровье.