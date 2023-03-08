Предотвращено покушение на главу Приднестровья Вадима Красносельского

15:36 09.03.2023

Спецслужбы ПМР сорвали подготовленное СБУ покушение на главу Приднестровья Красносельского



Елизавета Шишкова



Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) предотвратило покушение на главу региона Вадима Красносельского.



Подготовка к покушению квалифицирована как теракт. Подозреваемые задержаны и дают признательные показания, передает РИА "Новости".



По данным министерства госбезопасности ПМР, покушение на Красносельского готовилось по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).



Сам теракт должен был произойти в центре Тирасполя, заявил прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий, злоумышленники рассчитывали на многочисленные жертвы и устранение первых лиц ПМР.



