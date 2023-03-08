Кыргызскую Нацтелекомпанию возглавил Болот Тиллебаев

16:15 09.03.2023

9 марта 2023, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Не прошло и года. Кайрат Иманалиев больше не гендиректор НТРК



Кайрат Иманалиев освобожден от должности генерального директора Национальной телерадиовещательной корпорации. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



В должности Кайрат Иманалиев успел проработать ровно семь месяцев.



На вакантное место назначен Болотбек Тиллебаев. Он был кандидатом на должность директора в 2019 и 2021 годах, но наблюдательный совет его не поддерживал. До назначения был заместителем директора НТРК по техническим вопросам.