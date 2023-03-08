Россия решила, что делать дальше с взорванными "Северными потоками". В консерву

20:08 09.03.2023

Реанимировать газопровод Москве придется за свой счет



На фоне обострившихся военно-политических коллизий вокруг взрывов на "Северных потоках", практически незаметно прошла новость Reuters о том, констатирующая, что Россия собирается опечатать и законсервировать поврежденные трубопроводные нитки. Значит ли это, что Москва полностью "похоронила" этот газотранспортный проект или трубы спустя некоторое время можно будет "расконсервировать" обратно? Этот вопрос "МК" адресовал директору Института национальной энергетики Сергею Правосудову.



Реанимировать газопровод Москве придется за свой счет



- По данным Reuters, взорванные "Северные потоки" опечатают и законсервируют - планов по их ремонту у России нет. Насколько такое решение оправдано? Может стоит починить газопроводы и подождать, когда Запад смягчит санкции для возобновления поставок "голубого топлива" из России?



- Консервация - единственное правильное и разумное решение, которое можно предпринять в нынешних условиях в отношении судьбы "Северных потоков". Если покупатели газа - европейцы открыто заявляют, что не собираются импортировать российское топливо и нет официально законтрактованных объемов поставок, то проводить полноценный ремонт трубопроводов, затраты на который грозят превысить инвестиции на создание самих экспортных маршрутов, экономически неоправданно. Сначала необходимо дождаться, когда Брюссель разрешит наладить экспорт хотя бы по одной из дееспособных ниток "Северного потока", а потом уже решать, сколько тратить на восстановление транспортировки по трем взорванным сегментам.



- Раньше говорилось о том, что Россия может как-то использовать ту часть газопровода, что проложена по нашей территории. Как именно?



- Действительно, нам лучше озаботиться тем, что можно производить на нашем конце трубы - на сухопутной части магистрали. Мощности завода по производству сжиженного газа на станции "Портовая", расположенного в Ленинградской области, можно увеличить с нынешних 1,5 млн до 3,5 млн тонн в год, что позволит расширить сбытовую географию российского СПГ. Здесь же можно наладить производство, например, аммиака, на который не распространяются санкции, поэтому этот широко востребованный для изготовления минеральных удобрений газ, можно без опаски поставлять во все регионы мира.



- Вернемся, однако, к процессу консервации. Что он из себя представляет?



- Компрессорные станции, обеспечивающие прокачку газа по "Северным потокам", располагаются на берегу, поэтому они не пострадали в результате терактов. По самой дистанции трубопровода проектом не запланировано создание и работа подобных объектов. Поэтому, я полагаю, процесс консервации будет заключаться в том, чтобы выкачать морскую воду, проникнувшую в поврежденные участки магистрали, и не допустить дальнейшее поступление конденсата, в том числе, в готовые к работе участки системы. Сначала в трубу придется запустить специальный зонд, с помощью которого можно будет оценить масштабы аварии, найти основные зоны необходимых ремонтных работ и проработать начальный план восстановительной кампании. Аналогичный зонд, запущенный затем в трубу, позволит за счет нагнетания давления освободить разрушенные нитки от скопившейся влаги и наметить узлы, где необходимо установить заглушки для защиты от ржавчины и прочей коррозии в будущем.



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- Сколько на эти работы потребуется времени и денег? Какие компании придется привлекать для проведения работ?



- Это зависит от результатов диагностики трубы, подсчета урона, нанесенного взрывами, и наброска хотя бы исходного проекта необходимых технологических работ и требуемых комплектующих. Одновременно стоит прикинуть возможность применения оставшихся на ходу газопроводных мощностей, в частности, для расширения производства сжиженного топлива. На Западе взрывы и расследование причин катастрофы служат, скорее, "страшилками" для влияния на внутренние политические процессы. Поэтому, судя по всему, реанимация балтийских трубопроводов потребует значительных финансовых вложений, которые России придется инвестировать самостоятельно, без привлечения, как это происходило раньше, зарубежных сырьевых гигантов. Если итоги проведенного обследования покажут, что после ремонта рентабельность трубопровода все равно останется отрицательной, то наиболее логичным решением окажется полная консервация газотранспортной системы.



Николай Макеев