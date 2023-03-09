Болтающаяся неизвестно где президента Грузии Зурабишвили открыто присоединилась к... майданщикам-саакашистам

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20:28 09.03.2023

Президент Грузии назвала победой общества отзыв законопроекта об иноагентах

Президент Грузии Зурабишвили: отзыв законопроекта об иноагентах - победа общества



9 марта 2023,

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отзыв законопроекта об иноагентах победой общества. Об этом она заявила в своем видеообращении в четверг, 9 марта.



Зурабишвили поздравила жителей страны с первой такой победой и назвала решение об отзыве закона правильным.



"Я приветствую правильное решение, принятое властями об отзыве закона об иноагентах. Это решение было продиктовано с учетом реальной силы народа", - заявила политик.



Митинги против принятия закона об иноагентах продолжаются второй день, в Тбилиси на улицы вышло несколько тысяч человек

Ранее, в этот день сообщалось, что правящая партия Грузии намерена провалить голосование по законопроекту об иноагентах во втором чтении и таким образом обеспечить его отзыв из парламента. До этого лидер фракции "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе рассказал, что парламентское большинство в полном составе поддержало решение об отзыве законопроекта и взяло на себя за это полную ответственность.



Согласно проекту, в Грузии могут создать реестр неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа. Документ, получивший название "О прозрачности иностранного влияния", был внесен на рассмотрение парламента в феврале. Его рассмотрение началось 2 марта на уровне комитета, что сопровождалось акцией протеста.



Протесты продолжились в Тбилиси 7 и 8 марта. Несколько десятков протестующих были задержаны полицией. Для разгона митингующих силовики пустили в ход слезоточивый газ и водометы. В ответ митингующие закидали полицию бутылками с зажигательной смесью. После протестов партия "Грузинская мечта" и общественное движение "Сила народа" заявили о планах добиться отзыва законопроекта из парламента.



Как считают противники документа, он представляет собой российскую версию законодательства об иностранных агентах. По их мнению, принятие закона отдалит Грузию от вступления в Евросоюз (ЕС).