Скончался народный артист Кыргызстана, режиссер и сценарист Марат Сарулу

20:31 09.03.2023

Мария ОРЛОВА



Скончался народный артист Кыргызстана, лауреат Государственной премии КР имени Токтогула, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер и сценарист Марат Сарулу. Об этом сообщили в Министерстве культуры.



Марат Сарулу родился 26 сентября 1957 года в Таласской области.



В 1984-м окончил школу Федора Хитрука в Москве. Был членом Союза кинематографистов КР, а также Союза кинематографистов СНГ и Балтии.



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