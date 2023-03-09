Лукашенко ввел смертную казнь за измену родине

20:34 09.03.2023

Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену



9 марта 2023,

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", сообщает 9 марта близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".



Отмечается, что основная цель документа - усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности. Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом.



"При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения [...] смертной казни", - сообщил "Пул".



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В мае прошлого года Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающих смертную казнь за покушение на совершение терактов.



После этого политолог Дмитрий Болкунец допустил вынесение показательных смертных приговоров в Белоруссии.



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