 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лукашенко ввел смертную казнь за измену родине
20:34 09.03.2023

Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену

9 марта 2023,
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", сообщает 9 марта близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Отмечается, что основная цель документа - усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности. Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом.

"При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения [...] смертной казни", - сообщил "Пул".

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В мае прошлого года Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс Белоруссии, предусматривающих смертную казнь за покушение на совершение терактов.

После этого политолог Дмитрий Болкунец допустил вынесение показательных смертных приговоров в Белоруссии.

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Источник - iz.ru
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