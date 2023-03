В Израиле протестующих тель-авивцев разгоняют конницей

20:46 09.03.2023

В Израиле митинг перерос в столкновения полицейских и протестующих



В Тель-Авиве участники митинга заблокировали шоссе Айалон неподалеку от правительственного комплекса. Марш протеста привел к столкновениям с полицией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Ynet, полиция использует кавалерию в попытках расчистить заблокированную развязку одной из ключевых транспортных артерий страны.



Уточняется, что полицейские начали выносить некоторых участников митинга с места проведения протеста.



Today is Israel's Day of Resistance against a Dictatorship. Hundreds clash with police in Tel Aviv, and the Netanyahus are forced to take a helicopter to the airport as protesters block roads delayıng their trıp to Italy. The protests just keep growing! pic.twitter.com/WznF51AFzx



- Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) March 9, 2023



Многотысячный протест против проводимой правительством Нетаньяху юридической реформы начался рано утром в четверг и, согласно сообщениям СМИ, продлится до позднего вечера.



