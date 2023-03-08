Кто и зачем бросает Грузию в огонь протестов, - А.Гришин

20:52 09.03.2023

Главное о беспорядках в Тбилиси и их истинных целях

Оппозиция продолжит протесты в Грузии, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах



Александр ГРИШИН



В Грузии из парламента отозван законопроект об иноагентах, ставший причиной массовых протестов.



В Грузии 9 марта 2023 года отозван из парламента законопроект об иноагентах, ставшей причиной двухдневных массовых протестов в Тбилиси. Однако, оппозиция уже заявила, что несмотря на это, продолжит акции и митинги.



Мы собрали последние новости о беспорядках в Грузии 9 марта 2023 года.



Над всей Грузией безоблачное небо? Напомню, именно эта фраза, переданная радио Мадрида, только про Испанию, стала сигналом для франкистского мятежа, переросшего в Гражданскую войну в Испании в 1936-м году. Будет ли повтор? Вопрос более чем просто актуальный.



"Грузинская мечта" сделала шаг навстречу участникам протестов, пойдя на выполнение их требований.



