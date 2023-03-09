Китай обещает создать армию мирового класса, - Владимир Скосырев

00:32 10.03.2023

09.03.2023

США следят за тем, какие уроки извлекает КНР из боевых действий в Украине

Владимир Скосырев



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китай, си цзиньпин, армия, украинский конфликт, сво, рф, сша Си Цзиньпин выступил перед офицерами армии и вооруженной полиции.

Выступая перед офицерами армии и военной полиции, председатель КНР Си Цзиньпин призвал улучшать стратегические возможности государства, чтобы создать армию мирового класса и достичь возрождения нации. А глава Национальной разведки США Эрвил Хэйнс указала, что на деле Пекин хочет ослабить мощь и влияние США, поэтому он углубляет партнерство с Москвой. По ее словам, Китай стремится снабдить РФ артиллерийскими снарядами, но тайно. В то же время спецслужбы Вашингтона не видят перспектив создания военного союза Пекин–Москва.



Возможно, это просто совпадение. В Пекине проходят две сессии. Первая – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), парламента страны, и вторая – параллельного парламента, Народного политического консультативного совета.



И вот в это время Пекин оглашает свои планы на международной арене и по внутренним вопросам. А США то ли случайно, то ли преднамеренно опубликовали именно сейчас ежегодную оценку своими спецслужбами угроз для безопасности Америки. Главной угрозой назван Китай.



Тому, кто знакомится в переводе с речью Си Цзиньпина, нелегко разгадать ее формулировки. Агентство "Синьхуа" указывает, что он занимает посты генсека КПК, председателя КНР и председателя Центрального военного совета, который контролирует армию. Также подчеркнуто, что в ходе ежегодных сессий он постоянно проводит встречи с представителями военных. Причем на фотографии он одет во френч без знаков различия – "костюм Сунь Ятсена", который носили китайские коммунисты еще во время гражданской войны. Это должно символизировать единство партии и вооруженных сил.



New York Times, трактуя речь Си, утверждает, что она была на редкость откровенной. Председатель обвинил США в том, что они "подавляют и окружают" Китай. А поддержка России со стороны КНР заключается в том, что она шлет РФ большие объемы товаров как мирного, так и военного характера. Тут газета следует как раз той интерпретации курса Пекина, который дала глава Национальной разведки США. По словам Хэйнс, "Китай потому и углубляет связи с Россией, что он хочет подрезать власть и роль США в мировых делах. КНР все сильнее бросает вызов США в экономической, технологической, политической и военной сфере. Поэтому она остается главным приоритетом американских спецслужб".



К тому чтобы разведслужбы выделили больше ресурсов по Китаю, их подтолкнули обе партии в Конгрессе. Так, ЦРУ создало специальную миссию, ориентированную на Пекин. Благодаря таким шагам шпионские службы США совместными усилиями довольно успешно распространяют сведения, бросающие тень на политику Китая в отношении России. Во время слушаний в Сенате сенатор Энгас Кинг спросил Хэйнс: отношения России и Китая – это брак по расчету или долгосрочная любовь? Хэйнс ответила, что это не временный брак, но он имеет некоторые ограничения. "Они не станут союзниками наподобие того, как мы являемся союзниками с членами НАТО", – утверждает она.



Успокоила ли эта оценка сенаторов или нет, но в Китае военные анализируют боевые действия в Украине в более приземленном, практическом ключе. Агентство Reuters сделало обзор почти 100 статей в 20 военных журналах Китая. Там исследуется вопрос о том, какое воздействие американские вооружения и технологии окажут на вооруженные силы КНР в случае войны за Тайвань. На эту работу были брошены сотни специалистов из университетов, связанных с Народно-освободительной армией, заводов, где делают оружие, и военных "мозговых центров".



Китайские чиновники избегают давать критическую оценку действиям Москвы на поле боя. В журнальных статьях даются более прямые комментарии. Примерно полдюжины докладов сосредоточивается на роли спутниковой связи Starlink, созданной компанией Илона Маска SpaceX. Она обеспечила комуникациями украинских военных, несмотря на удары российских ракет по сети электроснабжения.



"Отличные показатели Starlink подтолкнут, конечно, США и их союзников использовать эту систему во время возможных военных действий в Азии", – говорится в статье, напечатанной в журнале Инженерного университета НОАК. Авторы пишут, что Китаю нужно создать свою сеть, а также научиться сбивать спутники Starlink. В других статьях указано, что необходимо найти защиту танкам от ракет Javelin. Еще одна проблема у России, по мнению, китайских экспертов, – нехватка беспилотников. Это Китаю тоже нужно учесть.



Впрочем, как видно из заявления Мао Нин, представителя МИД Китая, Пекин к войне вовсе не готовится. Наоборот, он пожертвует 200 тыс. евро на обеспечение безопасности ядерных объектов Украины.



В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Форма, которую надел для встречи с военными Си, была создана еще во время Сунь Ятсена, китайского революционера в начале прошлого века. Коммунисты носили эти френчи в гражданскую войну. У Си Цзиньпина нет воинского звания, он не военнослужащий. Что касается анализа американской разведки, то это направлено на дискредитацию Китая. Американцев не устраивает, что его план мира имеет целью не допустить не только разгрома России, но и ее ослабления".