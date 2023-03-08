Как женщины в Центральной Азии пробивают себе дорогу в боевых искусствах

00:35 10.03.2023 Они выбрали виды спорта, которые считаются мужскими, и достигли высоких результатов и приобрели мировую известность.



Боевые единоборства считаются одним из самых сложных видов спорта. Это разноплановый рукопашный бой, который ведется с целью нанесения максимально возможного ущерба или телесного уничтожения противника.



И если раньше эти виды спорта считались сугубо мужскими, то сейчас девушки на тренировках по тайскому боксу, кунг-фу или ММА уже никого не удивляют. Cabar.asia рассказывает историю женщин, которые прочно заняли свою нишу в спортивных единоборствах, достигли высоких результатов и приобрели мировую известность.



Шоира Зулкайнарова - четырехкратная призерша Кубка мира по боксу



Шоира Зулкайнарова годами ломает гендерные стереотипы своими кулаками и пробуждает в сердцах девушек мечту о победах, невзирая на давление общества. Она единственная в Таджикистане боксерша в хиджабе, которая представляет страну в боях мирового уровня.



28-летняя таджикистанка добилась мировой известности, доказав, что женщины могут заниматься даже такими видами спорта, которые в традиционном обществе могут считаться запретными для них.



Путь к боксерскому рингу



Шоира Зулкайнарова – восьмикратная чемпионка Таджикистана по боксу. В 2022 году она завоевала бронзовую медаль в категории 60 кг на Чемпионате мира по боксу в Стамбуле.



Несмотря на множество проблем, с которыми Шоира сталкивается ежедневно - постоянное давление со стороны общества, негативные комментарии в социальных сетях, неудачи и несправедливости на соревнованиях - она не теряет веры в себя и не отказывается от своей мечты.



Шоира рассказывает, что сначала она тренировалась в рукопашном бою, но потом поняла, что создана для бокса. Этот выбор дался ей нелегко. В Таджикистане этот вид спорта считается запретным для женщин с точки зрения религии.



Шоире пришлось пройти через критику и предубеждение общества.



"На самом деле были случаи, когда фразы "ты девушка, зачем тебе спорт?!", "выйди замуж, заведи семью!" или "не было другой профессии, что ты выбрала бокс?!" звучали много раз. Я даже однажды ушла из бокса из-за таких слов и почти месяц не выходила на тренировки, но через некоторое время вернулась на путь достижения своей мечты", - вспоминает она.



Спортсменка говорит, что на ее странице в Instagram под постами пишут оскорбительные комментарии вроде: "Бросай бокс, проклятая!", но она не обращает на такие комментарии внимания.



Любовь к боксу и травмы



Шоира не признает поражений, она постоянно движется вперед и ответственно готовится к соревнованиям. В 2019 году она приняла участие в международном чемпионате в Кыргызстане. Она победила двух своих противниц, но никто не верил, что ей удастся повторить свой успех и с третьей соперницей на ринге.



"Мой тогдашний тренер сказал: "Ты проиграешь", потому что моя соперница была очень опытной боксершей. Я ответила: "Нет, моя спортивная совесть не позволит мне сдаться, даже если я проиграю, я выйду на ринг". Я вышла и выиграла", - говорит Шоира.



По ее словам, в таджикском обществе есть случаи, когда родители или братья мешают дочерям заниматься спортом, особенно боксом. Кроме того, далеко не у всех есть финансовые возможности.



"Мои братья очень хорошо меня поддерживают и даже рекомендовали мне заниматься спортом. Раньше все мои финансовые вопросы решали они, то есть я участвовала в соревнованиях в других странах за свой счет. Вот уже два года, как правительство страны поддерживает спортсменов и это не может не радовать", - добавила Шоира.



По ее словам, она ни разу не пожалела о выбранной профессии, так как выбирала ее, зная о всех трудностях, с которыми может столкнуться.



Она рассказывает, как в декабре прошлого года приняла участие в соревнованиях по боксу мирового уровня с травмой руки и заняла третье место.



"Когда мой отец узнал, что я заняла третье место, он был очень недоволен, так как надеялся, что я займу первое место. Отец очень меня ругал, спрашивал, почему я не смогла конкурировать с соперницами, не использовала все свои возможности. Но он не знал, что моя рука была травмирована, так как я не говорила ему. Когда я рассказала об этом, он отвез меня в Москву к врачу, который занялся моим лечением. Лишь неделю назад я вернулась к легким тренировкам", - говорит Шоира.



Шоира планирует принять участие в международной олимпиаде 2024 года в Париже и представить Таджикистан.



Несмотря на негативное отношение общества, она не сдается и продолжает свой путь в боксе на мировой арене.



Наталья Цой - рефери по боксу международного уровня



В узком неосвещенном переулке между двумя центральными улицами города молодая студентка второго курса Академии МВД вышла из магазина и отправилась домой. Это был ее обычный повседневный маршрут. Ничего нового.



Пряча от холода руки в пушистые варежки, девушка зашагала в нужном направлении. Но неожиданно из-за угла появилась темная фигура в несколько раз больше и выше ее. Мужчина средних лет, трезвый, в приличной одежде, не представившись, потащил девушку за собой к отдаленно стоящей машине. Время было всего семь вечера, студентка надеялась, что вот-вот кто-то выйдет и поможет, но люди так и не появились.



Действовать нужно было быстро, и, сняв свои варежки, она собрала всю силу в кулак и ударила нападающего незнакомца по лицу. Секунда и он упал. Классический нокаут.



Мужчина и не предполагал, что перед ним стояла Наталья Цой - будущая чемпионка Казахстана по боксу. И действующая чемпионка РК и РФ по тхэквондо.



"Ранее я никого не нокаутировала, но в тот момент Всевышний и мои боевые навыки спасли мне жизнь", - говорит Наталья.



Однако гордость от своей силы и точности появилась у девушки позже. В тот момент, испытывая ужасный страх, она убежала домой. И несколько лет, живя одна в студенческом городке, никому не рассказывала об этой истории.



Спустя время Наталья стала одной из первых женских мастеров спорта по боксу, первой чемпионкой Казахстана по боксу, майором полиции, кандитаткой юридических наук, докторкой PhD, судьей международной категории Всемирной федерации любительского бокса (ИБА) и мамой двух девочек.



Именно она была первой женщиной-рефери из Азии на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016 год).



Путь до ринга



Наталья начала заниматься спортом еще в детстве, причем выбрала самый эстетический - бальные танцы. Единоборства среди девочек тогда были не развиты. Хотя в душе она всегда мечтала научиться боевому искусству.



В старших классах девушка ради интереса начала посещать тренировки по тхэквондо и, к своему удивлению, показывала очень хорошие результаты.



"Когда есть желание и правильные мотивы, все получится, нужно уметь слушать себя", - убеждена Наталья.



Позже она перешла в кикбоксинг, но о боксе даже и мыслей не было.



"Бокс для меня был самым мужественным видом спорта. О нем я точно не думала. Тем более женщин-боксерок в Казахстане тогда не было, и это казалось чем-то недоступным", - вспоминает она.



В то время женский бокс не поддерживался государством и соответственно не финансировался. Девушка не хотела сидеть на шее у родителей, и, окончив Академию МВД, пошла работать по специальности - в органы внутренних дел. Спорт она оставила. Но лишь на год. А вернувшись, все же решила попробовать свои силы в боксе. И не зря: Наталья вошла в первую женскую сборную по боксу и в 2006 году стала первой чемпионкой Казахстана.



Женщина, порхай как бабочка, жаль как пчела



Раньше Наталья ошибочно считала, что бокс - грубый, без полета фантазии и не требующий умственной нагрузки спорт. Сейчас понимает, как была неправа.



"Бокс - это боевое искусство, а не драка, поэтому на ринге нужно много думать, причем обладать высокоскоростным интеллектом, чтобы не пропустить удар", - говорит она.



Действующая рефери считает, что спорт развил в ней рационализм, собранность во время экстренных ситуаций, уверенность и стойкость характера. Но при этом она осталась улыбчивой, жизнерадостной, легкой в общении, разрушив стереотип "бокс не для женщин".



К тому же помимо любви к боксу есть и другой аспект: "вокруг столько бандитов, что умение защищать себя и своих детей - это необходимость в современном обществе. Речь не про агрессию и нападение на других, а про самооборону".



Несмотря на то что, бокс среди женщин в Казахстане набирает обороты, боксерок по-прежнему не много. Наталья предполагает, что девушки сами не готовы вступить на этот путь: одни не знают, насколько он доступен, другие боятся ударов или общественного мнения.



Наталье с окружением повезло: общество ее не ущемляло, когда она начала заниматься боксом.



"Помню, сначала все удивлялись, а потом восхищались. Может, кто-то и осуждал, но в глаза мне не говорили. Боялись", - смеется Наталья.



Родители тоже были не против. Именно отец привил любовь к единоборствам, обучая дочь еще в детстве первым ударам, и, как выяснилось потом, технику он поставил правильно. А мама хоть и переживала, но говорила: "Если твоя дорога, она обязательно приведет в нужное в место". Так и получилось.



"Я чувствую себя на своем месте, очень счастлива!", - признается Наталья Цой.



31 мужчина vs 4 женщины



Карьеру рефери Наталья не планировала, но после первого приглашения на судейство в родной Караганде влюбилась в это мастерство.



"Негатива со стороны боксеров я никогда не чувствовала. Наоборот, женщина справедливее, она очень ответственно выполняет свою работу на ринге", - говорит женщина-рефери.



Длительное время Наталья судила турниры по Казахстану, а потом ее стали приглашать на международные соревнования. На одном из них рефери получила награду "лучшая судья" - это серьезная квалификация. После чего ее пригласили судить юношеские Олимпийские игры и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.



Там из 35 рефери со всего мира, женщин было лишь четыре.



Кстати, во всем Казахстане Наталья смогла насчитать тоже лишь четыре международных женщин-судей. Получается, женщин-боксерок мало, а женщин-рефери еще меньше.



Женщинам сложнее совмещать быт и работу рефери, которая предполагает частые разъезды и нестабильный финансовый доход. Однако есть те, кто вопреки этим проблемам справляются и с тем и с другим отлично, показывая яркий пример своим последовательницам.



Фарида Абдуева - чемпионка мира по тайскому боксу, чемпионка Азии по ММА



Сейчас за плечами 19-летней кыргызстанки уже неплохой багаж любительских соревнований и профессиональных боев, как в Кыргызстане, так и за его пределами.



По ее словам, на занятия спортом Фариду вдохновил старший брат. Он с детства занимался тайским боксом и проводил в зале практически все свободное время. Вместе с ним там находилась и Фарида.



"В целом, благодаря брату я узнала о спорте, - рассказывает девушка. – Посещала все бои и старалась никогда ничего не упускать. Так постепенно стала проявляться моя любовь к тренировкам".



В 14 лет она наконец призналась родителям, что тоже хочет начать тренироваться и выступать. Однако родные не восприняли ее желание всерьез.



"Они думали, что я брошу через месяц-два, - говорит Фарида. – Но я четко расставила свои цели и с первых дней начала усердно тренироваться".



Учитывая, что турниры по тайскому боксу проводились пару раз в год, Фарида не ограничивалась занятиями только по этому виду спорта. Девушка также выступала на соревнованиях по кикбоксингу, боксу, ММА, ушу-саньда, бирманскому боксу, кунг-фу и др.



"Я выступала на турнирах в Узбекистане, Иордании, Казахстане и Таиланде. В прошлом году на состязаниях по тайскому боксу заняла первое место и взяла свой первый пояс. Следом состоялся чемпионат Азии по ММА, где я стала чемпионкой в двух разделах", - говорит Фарида.



Но, не все победы давались легко. Иногда от больших нагрузок тело просто переставало работать и отказывалось слушаться. В такие моменты сложно было как физически, так и морально, рассказывает она.



"За каждым моим боем стоит упорный труд, тренировки, часы, проведенные в зале. То, чего никто не видит. Только я и мой тренер знаем цену наших побед. Но если есть желание, то будет результат, несмотря на любые сложности. Главное, не сломаться после поражений и не сдаваться, если тяжело", - отмечает Фарида.



Нет господдержки



Абдуева отмечает, что в Кыргызстане, по сравнению с другими странами, не так много спортсменок, которые профессионально занимаются боевыми единоборствами. По ее словам, в республике очень много талантливых девушек, но у многих просто нет материальной возможности для профессионального занятия этим видом спорта.



"Спортсменам всегда нужно принимать витамины для поддержки здоровья, нужно постоянно выезжать на соревнования для того, чтобы набираться опыта, нужно ездить на сборы в другие страны. И все это требует вложения больших денег, - говорит Фарида. – Однако, к сожалению, государство поддерживает только олимпийские виды спорта. Может быть, и неолимпийским тоже что-то перепадает, но до самих спортсменов поддержка не доходит".



Абдуева продолжает, что все это очень заметно, когда смотришь на уровень подготовки других стран. Там женские сборные полноценно укомплектованы наравне с мужскими - есть тренеры, спортивные доктора и все необходимое для выступлений оборудование. В Кыргызстане этого, к сожалению, нет.



"Такое ощущение, что у нас не относятся серьезно к женскому виду боевых единоборств, - говорит Фарида. – Хотя мы тоже представляем нашу страну, мы тоже прославляем наш флаг на зарубежных аренах. Поэтому, я думаю, представительницы единоборств заслуживают стипендии, отношение и признание наравне с остальными спортсменами".



Азиза Якубова - бронзовая медалистка Чемпионата мира по боксу



В течение последних нескольких лет узбекские спортсменки показывают отличные результаты, завоевывая множество призовых мест на чемпионатах Азии, Европы и мира. На чемпионате Азии для молодежи в Ташкенте в январе 2023 года девушки-боксерки из Узбекистана завоевали 10 медалей: пять золотых, три серебряных и две бронзовых.



За последние два года было еще множество других чемпионатов, где узбекские спортсменки, ломая стереотипы, достигали невероятных высот в боксе.



Одна из них - 29-летняя Азиза Якубова, которая выступает в весовой категории до 55-ти кг. Она первая представительница Узбекистана по боксу среди женщин, завоевавшая медаль на чемпионате мира в Турции в мае 2022 года.



Спортсменка родилась в городе Джизак, центре Джизакской области, расположенном в 201 км юго-западнее Ташкента. В спорт девушка попала, благодаря своему дяде - боксеру Гайрату Каримову. Именно он однажды взял шестилетнюю Азизу с собой в зал.



C того дня, по ее словам, у нее появился интерес к боксу. Она занималась спортом и тренировалась под руководством своего дяди, участвовала в городских и областных соревнованиях, выезжала на сборы в другие города Узбекистана.



Успех пришел к ней не сразу. Почти на пять лет, с 2009 по 2014 год, ей пришлось даже оставить спорт. Она переехала с мамой в Россию, где они брались за любую работу, чтобы заработать на жилье и пропитание. Азиза помнит, как они с мамой работали в теплицах, где выращивали овощи.



Переломным моментом для девушки стала Олимпиада в Рио де Жанейро в 2016 году и выступление ее соотечественников. Тогда узбекистанские боксеры завоевали семь медалей, три из которых были золотыми. Хасанбой Дусматов был триумфом тех игр, он стал кумиром для молодой Азизы.



"Я, когда смотрела спарринги наших боксеров и видела их победы, сказала маме: "мама, я буду заниматься боксом серьезно", - вспоминает Азиза.



Решительный настрой будущей чемпионки привел к кардинальным переменам в жизни. В 2019 году она переехала в город Андижан, где стала тренироваться под руководством Зиятдинбека Тойгонбаева, у которого тренируется и кумир Азизы - олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов.



В чужом городе было нелегко - не было работы и возможности снять жилье. Ее приняла семья лучшей подруги. Спустя три месяца, тренер помог с работой, устроив ее в андижанскую федерацию бокса, которая назначила ей зарплату.



Несмотря на все трудности на пути к успеху, спортсменку всегда поддерживала ее мама, Сурияхон Каримова. Она верила в дочь, когда другие говорили, что бокс - это не женский вид спорта, к тому же и опасный.



Впрочем, такие комментарии спортсменка слышит и сегодня. После травмы глаза на Чемпионате мира в Москве первые слова ее родственников были о том, что нужно прекращать боксировать и ставить под угрозу свое здоровье. Однако для Азизы бокс стал не просто спортом, а делом, которым она живет и дышит.



"Я хочу достичь всех высот на любительском ринге и боксировать в профессиональном боксе", - говорит Азиза.



И, несмотря на то, что, по ее мнению, девушкам спортсменкам приходится сложнее из-за устоявшихся мнений и разделения спорта на женский и мужской, она уверена, что обращать на это внимание стоит в последнюю очередь.



"Главное - поставить цель и идти к ней вне зависимости от обстоятельств и того, что говорят другие", - говорит Азиза.



При этом она отмечает, что, несмотря на традиционные взгляды в странах Центральной Азии, в Узбекистане большая конкуренция в боксе среди мужчин и женщин. Девушки приходят в спорт по разным причинам: кто-то для самообороны, а кто-то для того, чтобы добиться чемпионского звания.



Азиза старается менять стереотипы о том, что бокс не для девушек и мечтает оставить свое имя в большом спорте. Сегодня ее пример вдохновляет многих девушек-боксерок в Узбекистане. Бронза на Чемпионате мира в Турции - пока главная победа для Азизы.



"Я понимаю, что есть семьи, которые не разрешают заниматься своим детям боксом. Но спорт - это всегда про самоотверженность и труд. И я уверена, что всегда можно прийти к компромиссу и не рушить мечту ребенка", - считает Азиза.



При этом в жизни она обычная девушка со своими мечтами и хобби. Например, петь и писать стихи - это увлечение девушки, которому она любит отдаваться не меньше, чем спорту.



А в дальнейшем она мечтает открыть свой боксерский зал и тренировать девушек - будущих боксерок Узбекистана.



Подробнее: https://www.asiaplustj.info/ru/news/sports/20230309/kak-zhentshini-v-tsentralnoi-azii-probivayut-sebe-dorogu-v-boevih-iskusstvah Источник - Азия-Плюс

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