Улица против мечты: к чему приведут новые акции протеста в Грузии, - Игорь Кармазин

00:54 10.03.2023

Правящая партия отозвала скандальный закон, но оппозиция не думает расходиться



Игорь Кармазин



В Грузии не утихает политический кризис. Сторонники оппозиции в ночь на 9 марта пытались взять штурмом парламент страны и перегородить центральные улицы баррикадами, полиция применила водометы и слезоточивый газ. По итогам столкновений правящая партия "Грузинская мечта" решила отозвать скандальный закон об иноагентах. Оппоненты при этом объявили, что уходить с улиц не собираются. "Известия" разбирались в ситуации.



От закона до рассвета



Вечером 8 марта у здания парламента Грузии собралось более 10 тыс. сторонников оппозиции. Сначала демонстранты выдвинули действующим властям ультиматум - потребовали отозвать скандальный законопроект об иноагентах и освободить задержанных на акции днем ранее. Один из лидеров оппозиции, Георгий Вашадзе, грозил "решительными действиями", если правящее большинство не пойдет на уступки.



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Когда срок ультиматума истек, протестующие пошли на штурм парламента. Оппозиционеры попытались сломать ограждения у служебного входа, разбили окна, обстреляли здание из фейерверков. На ближайших улицах из скамеек и мусорных баков возвели баррикады. Полицейских закидывали камнями, бутылками и петардами, перевернули и подожгли полицейскую машину. В нескольких местах вспыхивали пожары - телеканалы распространили видеокадры изготовления "коктейлей Молотова".



Силовики с помощью слезоточивого газа и водометов оттеснили демонстрантов. Те разбежались, но потом еще несколько раз пытались собраться - столкновения продолжались до рассвета. По итогу бурной ночи в Тбилиси задержали 67 человек, всем грозит административное наказание по статьям за хулиганство и неповиновение требованиям полиции.



Политики при этом требовали друг от друга отказаться от применения силы. Спикер парламента Шалва Папуашвили призывал протестующих "оставаться в рамках мирного собрания". "Любое мнение должно быть выражено в рамках закона, и я уверен, что наши граждане, в отличие от радикалов, примут это к сведению", - заявил он. Президент страны Саломе Зурабишвили говорила, что у властей остался последний шанс не разорвать дистанцию с населением, "которая все увеличивается и увеличивается".



"Процесс нужно довести до конца"



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В самый разгар ночных столкновений происходящим озаботились за пределами Грузии. Госдеп США осудил действия полиции и потребовал от правительства Грузии уважать "право на мирный протест", хотя мирными выступления оппозиции не были. В ведомстве решили, что закон об иноагентах не совместим с европейской интеграцией, ставит под угрозу "евро-атлантическое будущее" республики. Известно также, что советник Госдепа Дерек Шолле звонил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили, но о деталях беседы не сообщается.



Утром 9 марта парламентское большинство отозвало скандальный законопроект. В совместном заявлении "Грузинской мечты" и общественного движения "Сила народа" говорится, что "машина лжи" представила закон в негативном свете и ввела в заблуждение часть населения. Кроме того, на инициативу наложили "ложный ярлык российского закона". "Мы должны заботиться о мире, спокойствии и экономическом развитии в нашей стране, а также о прогрессе на пути европейской интеграции. […] Учитывая все вышесказанное, мы приняли решение без каких-либо оговорок отозвать поддержанный нами законопроект", - говорится в заявлении.



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Некоторые оппозиционеры растерялись и никак не могли определиться с новой позицией. Так, председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе утром 9 марта заявила, что "борьба грузинского народа дала результаты", а потому протесты больше не нужны. Спустя четыре часа она призвала снова собраться на улице. По ее словам, "процесс нужно довести до конца", чтобы борьба граждан окупилась.



Большинство недовольных, впрочем, сразу призвали продолжить выступления. Одни требуют освободить всех задержанных. Другие утверждают, что отозвать закон невозможно, парламент должен вынести его на второе чтение и проголосовать против. Третьи напоминают, что нормативный акт уже отправили на рассмотрение Венецианской комиссии.



Новая протестная акция должна состояться вечером 9 марта у здания парламента. Организаторы не скрывают, что нацелены на госпереворот и свержение власти. "Процессы не остановятся до тех пор, пока страна не возьмет гарантированный прозападный курс. "Грузинская мечта" не должна думать, что им легко живется", - говорит представитель оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Цотне Коберидзе. "Когда проплатили неделю протестов и не хочешь возвращать деньги", - шутят на грузинских провластных ресурсах.



При этом в регионе к происходящему относятся серьезно. В МИД Абхазии считают, что может пострадать сложившаяся система безопасности. В ведомстве сообщили, что совместно с минобороны и Службой госбезопасности внимательно следят за ситуацией в Тбилиси, граница по реке Ингур находится под надежной защитой абхазских и российских спецподразделений. С 8 марта на усиленный режим несения службы перешли силовые структуры Южной Осетии.



Главная задача - госпереворот



Эксперты по-разному видят возможное развитие ситуации. Ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев считает, что выступления оппозиции постепенно затухнут.



- Оппоненты действующей власти остались в дураках. Если протесты прекратятся, то вся энергия, получится, уйдет в пустоту. Если продолжатся, значит, организаторам важно устроить беспорядки, а не решать стоящие перед страной задачи. Отзыв закона - ход в духе [основателя "Грузинской мечты"] Бидзины Иванишвили. Он не любит острой конфронтации. В ситуации лобового столкновения предпочитает сделать шаг назад, чтобы потом зайти с другой стороны, - отмечает эксперт в беседе с "Известиями".



Замдиректора Института востоковедения РАН Александр Скаков также считает, что оппозиция оказалась в патовой ситуации.



- У них больше нет повода, единственного пункта повестки, получается, лишились. Можно попытаться в десятый раз озаботиться состоянием здоровья Саакашвили, но это, понятно, бесперспективно. Видимо, теперь будут протестовать ради протеста, против всего плохого. А значит, постепенно выступления выдохнутся, - прогнозирует он.



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Грузинский политолог Шота Апхаидзе говорит, что у оппозиции и ее западных кураторов цели выходят далеко за рамки закона об иноагентах.



- Главная задача - госпереворот. Отстранение тех сил, которые пытаются выстраивать грузинский суверенитет. Приход к власти прозападного правительства. Вашингтон хочет, чтобы Тбилиси присоединился к антироссийским санкциям, начал поставлять Украине оружие, в конечном итоге открыл на Кавказе второй фронт против России. Это важная и долгосрочная задача. Отзыв закона об иноагентах тут ничего не изменит. Да, выступления могут на время затихнуть, но потом появится новый повод и акции вспыхнут с новой силой. Мы видим и будем видеть постоянное давление, - подчеркнул эксперт.