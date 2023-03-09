Суд отклонил иск Брижит Макрон против назвавших ее трансгендером женщин

07:21 10.03.2023

AFP: Суд в Париже отклонил иск Брижит Макрон против женщин, назвавших ее трансгендером

10 марта 2023,Антон Никитин

Суд в Париже отклонил гражданский иск первой леди Франции Брижит Макрон к двум женщинам, распространявшим слухи о том, что она якобы трансгендер, пишут французские СМИ.



Истцами стали сама Брижит Макрон, ее трое детей и брат, иск подали в феврале 2022 года, передает Agence France-Presse со ссылкой на судебный документ.



Брижит Макрон возмутил ролик на YouTube, авторы которого утверждали, будто бы она в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди), а впоследствии сменила пол, передает РИА "Новости".



Истцы требовали компенсации за нарушение прав на личную жизнь, однако суд, посчитав, что изложенные в иске факты следует квалифицировать как публичная клевета, аннулировал его.



Параллельно с первым иском первая леди также подала уголовный иск с жалобой именно на публичную клевету, разбирательство продолжается.



Слухи о том, что Брижит Макрон будто бы сменила пол, возникли в декабре 2021 года.



Брижит Макрон была учительницей французского языка у нынешнего президента Франции, она старше его на 24 года. У пары нет общих детей, Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.