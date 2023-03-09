|Суд отклонил иск Брижит Макрон против назвавших ее трансгендером женщин
07:21 10.03.2023
AFP: Суд в Париже отклонил иск Брижит Макрон против женщин, назвавших ее трансгендером
10 марта 2023,Антон Никитин
Суд в Париже отклонил гражданский иск первой леди Франции Брижит Макрон к двум женщинам, распространявшим слухи о том, что она якобы трансгендер, пишут французские СМИ.
Истцами стали сама Брижит Макрон, ее трое детей и брат, иск подали в феврале 2022 года, передает Agence France-Presse со ссылкой на судебный документ.
Брижит Макрон возмутил ролик на YouTube, авторы которого утверждали, будто бы она в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди), а впоследствии сменила пол, передает РИА "Новости".
Истцы требовали компенсации за нарушение прав на личную жизнь, однако суд, посчитав, что изложенные в иске факты следует квалифицировать как публичная клевета, аннулировал его.
Параллельно с первым иском первая леди также подала уголовный иск с жалобой именно на публичную клевету, разбирательство продолжается.
Слухи о том, что Брижит Макрон будто бы сменила пол, возникли в декабре 2021 года.
Брижит Макрон была учительницей французского языка у нынешнего президента Франции, она старше его на 24 года. У пары нет общих детей, Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.