 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суд отклонил иск Брижит Макрон против назвавших ее трансгендером женщин
07:21 10.03.2023

AFP: Суд в Париже отклонил иск Брижит Макрон против женщин, назвавших ее трансгендером
10 марта 2023,Антон Никитин
Суд в Париже отклонил гражданский иск первой леди Франции Брижит Макрон к двум женщинам, распространявшим слухи о том, что она якобы трансгендер, пишут французские СМИ.

Истцами стали сама Брижит Макрон, ее трое детей и брат, иск подали в феврале 2022 года, передает Agence France-Presse со ссылкой на судебный документ.

Брижит Макрон возмутил ролик на YouTube, авторы которого утверждали, будто бы она в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди), а впоследствии сменила пол, передает РИА "Новости".

Истцы требовали компенсации за нарушение прав на личную жизнь, однако суд, посчитав, что изложенные в иске факты следует квалифицировать как публичная клевета, аннулировал его.

Параллельно с первым иском первая леди также подала уголовный иск с жалобой именно на публичную клевету, разбирательство продолжается.

Слухи о том, что Брижит Макрон будто бы сменила пол, возникли в декабре 2021 года.

Брижит Макрон была учительницей французского языка у нынешнего президента Франции, она старше его на 24 года. У пары нет общих детей, Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.

Источник - vz.ru
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