Гамбург. Бойня у церкви Свидетелей Иеговы - 6 убитых, более 20 человек получили ранения

07:23 10.03.2023

У центра "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге произошло массовое убийство

Hamburger Morgenpost сообщила о "немыслимом кровопролитии" и жертвах в результате стрельбы в Гамбурге



10 марта 2023, Антон Антонов

Не менее шести человек стали жертвами стрельбы у центра "Свидетелей Иеговы*" в Гамбурге, более 20 человек получили ранения, сообщают СМИ.



Стрельбу открыли около 21.00 по местному времени (23.00 мск) в районе Альстердорф, передает ТАСС со ссылкой на Hamburger Morgenpost.



Издание назвало случившееся "немыслимым кровопролитием", передает РИА "Новости".



Bild сообщает, что жертвами стрельбы стали семь человек, не менее восьми получили ранения. В свою очередь, Hamburger Morgenpost пишет, что "ситуация неясна". По данным Hamburger Morgenpost, "по меньшей мере шесть человек мертвы, семь получили тяжелые ранения и 17 – легкие".



Wetterauer Zeitung и Allgemeine Zeitung пишут, что стрельба произошла возле центра секты.



По информации DPA, полиция рассматривает случившееся как "массовое убийство на почве одержимости". RTL сообщает, что тело предполагаемого преступника обнаружено на верхних этажах здания.